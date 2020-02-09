 У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, на борту перебували 94 людини, ніхто з них не постраждав.





У Росавіації повідомили, що причиною інциденту стали проблеми літака з шасі. Лайнер виконував рейс за маршрутом Москва-Усінськ.

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Пасажирів висадили за допомогою надувних трапів. Аеропорт тимчасово закрито, ведуться роботи з ліквідації наслідків інциденту.

У мережі з'явилося відео, зроблене пасажирами під час і після жорсткої посадки борту.



