 У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, на борту перебували 94 людини, ніхто з них не постраждав.
У Росавіації повідомили, що причиною інциденту стали проблеми літака з шасі. Лайнер виконував рейс за маршрутом Москва-Усінськ.
Пасажирів висадили за допомогою надувних трапів. Аеропорт тимчасово закрито, ведуться роботи з ліквідації наслідків інциденту.
У мережі з'явилося відео, зроблене пасажирами під час і після жорсткої посадки борту.
хотя...на фига я это пишу?
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самолёт жестко приземлился в Европейском аэропорту... примчались спасатели...
пассажиры граждане Европы, США и других стран стремительно но без паники спускаются по спасательному надувному трапу и требуют медицинской помощи...
но спасатели зависли...они в шоке... и с ужасом наблюдают за тем, как пьяные русо-туристы, как обезьяны взбираются заново на надувной трап, чтобы ещё раз с матами и радостными воплями спуститься с горки.
пишите правильно - на россии
DANA TAUSCH
Компания Apple планирует покинуть РФ в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ.В Apple отметили,что не считают российский рынок стратегически важным и в случае принятия закона о росс.приложениях могут его покинуть.
он скрепы надувает
униан соврал,а цензор перепечатал не посмотрев видео
Второе фото посмотри! С главного на надувном, упоротые с аварийного по крылу ноги ломают
"Шо гииик,спіймав,чи ні?"
РФ Ольга Любимова. Как в анекдоте "Это прачечная? Х****чная. Это
министерство культуры!", - пишет украинский телеведущий Тарас Березовец.
россия - культура
Мuд Роисси
Во-первых, это красиво:
Но могло быть и лучше.
Иди рейхстаг картонный штурмуй, лопату протри, скоро блины жрать. Метай лепешки коровьи, лови колбасу с неба
Уверяю вас уважаем диванэксперды, оба лайнера абсолютно исправны, экипажи подготовлены, шасси в идеальном состоянии.
Видите ли у меня ПЕРСОНАЛЬНО недружественные отношения с зелеными. Я их не перевариваются на молекулярном уровне, да? Волосня зелёножопоговняная?