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Все про:авіакатастрофа (519) Росія (26394) літак (793)

 У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту російського міста Усінськ здійснив жорстку посадку авіалайнер компанії "ЮТейр", який виконував рейс за маршрутом Москва-Усінськ. Літак ударився хвостовою частиною об злітно-посадкову смугу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, на борту перебували 94 людини, ніхто з них не постраждав.

У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту сів на черево під час жорсткої посадки 01
У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту сів на черево під час жорсткої посадки 02

У Росавіації повідомили, що причиною інциденту стали проблеми літака з шасі. Лайнер виконував рейс за маршрутом Москва-Усінськ.

Дивіться також: В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Пасажирів висадили за допомогою надувних трапів. Аеропорт тимчасово закрито, ведуться роботи з ліквідації наслідків інциденту.

У мережі з'явилося відео, зроблене пасажирами під час і після жорсткої посадки борту.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174655
 
   
 Топ коментарі
 


DANA TAUSCH



Компания Apple планирует покинуть РФ в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ.В Apple отметили,что не считают российский рынок стратегически важным и в случае принятия закона о росс.приложениях могут его покинуть.
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Цензор,
пишите правильно - на россии
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Кацапы уникальны: самолет сел - все живы, но из аварийного выскакивают и ноги ломают.
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Потому, что американский Боинг 737, а не рашенское СуперГовно 100.
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и я то подумал...сервис ))) хоть бы клешню хто подавал...
хотя...на фига я это пишу?
***
самолёт жестко приземлился в Европейском аэропорту... примчались спасатели...
пассажиры граждане Европы, США и других стран стремительно но без паники спускаются по спасательному надувному трапу и требуют медицинской помощи...
но спасатели зависли...они в шоке... и с ужасом наблюдают за тем, как пьяные русо-туристы, как обезьяны взбираются заново на надувной трап, чтобы ещё раз с матами и радостными воплями спуститься с горки.
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тьотка вьіскочила с таким воодушевлением, наче каждьій день с таких смолетов сходит.
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Дивлюсь,ще й мужик на радощах брейк-данс вирішив показати.
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От скажіть, а новина про Казахстан вже нецікава? Те, що у масовій бійці загинуло 8 чоловік, спалене ціле село, десятки автомобілів, у регіона режим НС і блокпости? Ні, краще писати про те, як десь нарасєї літак виїхав за межі зпс.
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Та будет новость. Редакторы Цензора в объективном свете хотят преподнести информацию.
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Вже BBC об'єктивно висвітлила, цензор може спізнитись.
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З приводу чого бійка?? Якщо уголовщина, то теж воно нам не потрібно
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За попередніми даними міжетнічний конфлікт. Хоча влада це заперечує і наполягає на побутовій причині.
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Кіргизи з казахами зчепились, знаю деякі країни що ******* таке влаштовувати.
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Не знаю, там казахи з одного боку і якісь дунгани з киргизстану.
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а почему мне по хрену казахи с их елбасы... или как его там???? Да пусть хоть половину себя кончат - это ИХ дело. Такая же мерзкая трусливая вата, как и рашенцы
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Тільки от найманці казахи, що воювали за расєю проти України отримали реальні терміни у себе на батьківщині. То хто вата? У наших судах вати в рази більше.
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эх, чуть чуть бы еще и до хорошей новости дотянуло бы
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DANA TAUSCH



Компания Apple планирует покинуть РФ в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ.В Apple отметили,что не считают российский рынок стратегически важным и в случае принятия закона о росс.приложениях могут его покинуть.
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Навіщо писати такі новини якщо немає жертв..Якщо не загинув жоден окупант,новини не заслуговують на увагу. В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 5798
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Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...
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если задницу оторвет, то все равно проблема.
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так а где надувные трапы?не хватило духу надуть? В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 6069
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руцкий дух не для трапов
он скрепы надувает
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Пассажиров высадили с помощью надувных трапов.Источник: https://censor.net.ua/v3174655

униан соврал,а цензор перепечатал не посмотрев видео
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Оччччки купи!!!
Второе фото посмотри! С главного на надувном, упоротые с аварийного по крылу ноги ломают
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чюдо в очках....если экипаж открывает аварийные выходы-он обязан выпустить аварийные трапы.или будет выплачивать лечение поломавшимся или того хуже...
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это еще дурачкам повезло,шо без шасси...а было бы выпущено,высота увеличилась бы еще на метр с лишним...и тогда было бы гыыык.
"Шо гииик,спіймав,чи ні?"
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там есть трап, но он видимо только из дверей. а тут видео из запасного вьіхода.
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Есть там видно, но некоторые решили выйти по своему, чтобы упасть и сделать кадр фотографу.
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"Ничего особенного. Просто это новый министр культуры
РФ Ольга Любимова. Как в анекдоте "Это прачечная? Х****чная. Это
министерство культуры!", - пишет украинский телеведущий Тарас Березовец.
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самое смешное в мире название ТВ канала -
россия - культура У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки - Цензор.НЕТ 9220
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У экипажа самолёта кончилось топливо... Пришлось лететь трезвыми...
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Командир воздушного судна: - Э, куда ломанулись, а аплодисменты?
В России пассажирский авиалайнер с 94 людьми на борту "сел на брюхо" при жесткой посадке - Цензор.НЕТ 3815
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Все более, менее кацапские пилоты, давно убежали в Китай и Южную Корею работать
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Кстати один знакомый из НАУ пару лет назад уехал на Рашку работать в авиаслужбе РФ. Надеюсь ето он подпилил шасси. Может он под прикрытием и зря я его матом крыл
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)))) а туалет на улице ??? На природе... Романтика )))
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Отрихтуют, погрунтуют, покрасят и снова-- кацапов возить.
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Дайте угадаю. Боинг 737? Тут даже не надо быть экстрасенсом.
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Да, но их каждую минуту по статиске в небе во всем мировом пространстве, 1500, из этого надо исходить.
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Опять ветром сдуло?
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Краще був би суперджет, як в Шеремет'єво?
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От пшеко-бандерівці кляті, кацапиків замордували! Нема, щоб по-людськи повісити, так би хоч напрямок вітру показували б.
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а шо робиця в Польщі, Чехії... бо якось у нас на цензорц тілівізірь в одну сторону дивиця
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Ну, на росії люди можуть, по-п'яні, ще кілька разів повернутися в аварійний літак, щоб нахаляву з'їхати з надувної гірки!
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Для Боинга это уже стало традицией. Каждую неделю грохается по одному литаку.


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Дай дебилу хер стеклянный он и его разобьет и руки порежет. Так что не в боинге дело , был бы их сотый говнолет все куда хуже бы было.
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Опять Boeing 737 У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки - Цензор.НЕТ 1394 Чёрная полоса фирмы продолжается...
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так летайте на своих кацапских суперджетах...\Во-Во ты всё ещё здесь пасёшься - иди в тундру...\
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А крылья самолета как и трапы, тоже надувные.
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Как всегда получит ссаной тряпкой по ватному иплу.😂😂😂
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Ну ты и упоротое.
Иди рейхстаг картонный штурмуй, лопату протри, скоро блины жрать. Метай лепешки коровьи, лови колбасу с неба
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Плавать, ходить и ползать по пластунски.
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Типичнейший пример применения зелеными нитки, точнее гравитационной волны. Абсолютно та же картина что и в Казахстане. В момент попадания лайнера в волну, его масса в разы становится больше. Он как будто в сильной струе газа, потока идущего к центру планеты. Из за этого жёсткая посадка, а в Казахстане невозможность взлета.
Уверяю вас уважаем диванэксперды, оба лайнера абсолютно исправны, экипажи подготовлены, шасси в идеальном состоянии.
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Почему я это говорю? Я сам неоднократно попадал в нитку. Я знаю как она себя ведёт.
Видите ли у меня ПЕРСОНАЛЬНО недружественные отношения с зелеными. Я их не перевариваются на молекулярном уровне, да? Волосня зелёножопоговняная?
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Вот рядом ветка, там убились, все в порядке.
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А почему аварийная посадка ? Разве в России самолеты как то по другому садятся ? ))
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Выскакивают с живенько так с шуточками и видео, сразу видно не привыкать!
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Єта мєлкає недарозумєніє. Якщо ніхто з кацапів не здох,то про це не потрібно навіть і повідомляти...
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русня опять резину с литака на боярку поменяла.
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Яка сумна новина, жодна ка ца пська потвора не здохла.
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Был сильный боковой ветер у земли. Получилось что то вроде этого:

У Росії пасажирський авіалайнер із 94 людьми на борту "сів на черево" під час жорсткої посадки - Цензор.НЕТ 2901
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Прилетели, мягко сели. Высылайте запчастЯ: фюзеляж и плоскостЯ.
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