 На повернених із російського полону артилерійських бронекатерах завершено проведення експертиз, вони стають на ремонт. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, МБАКи "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" передали Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.
20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очаків. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів у практично знищеному стані. Їх не відновлювали до закінчення слідчих дій і проведення балістичної експертизи.
Катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже на наступного тижня відправлять на завод для ремонту. Другий катер, "Бердянськ", стане на ремонт дещо пізніше.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.
25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Руские тёлки празднуют день победы на батуте
видовище ще те....
7000 гнилих посуден ?
Військово-морські сили Швеції
Військово-морські сили Норвегії
Москалям тільки й залишається,що тішитись такими картинками,та понтами перед українським ВМФ.
Ще й набрехали хомчаківці."..передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права". Насправді передані кацапами на тимчасове зберігання за кримінальною справою проти наших моряків(яку ще не закрили),ще й співпрацюють з українськими слідаками.