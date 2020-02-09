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 Політика України
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Все про:ВМС (477) корабель (677) Воронченко (70)

 На повернених із російського полону артилерійських бронекатерах завершено проведення експертиз, вони стають на ремонт. ВIДЕО

Малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які Росія повернула після захоплення в 2018 році, стають на ремонт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, МБАКи "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" передали Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очаків. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів у практично знищеному стані. Їх не відновлювали до закінчення слідчих дій і проведення балістичної експертизи.

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Катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" вже на наступного тижня відправлять на завод для ремонту. Другий катер, "Бердянськ", стане на ремонт дещо пізніше.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.

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25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174651
 
   
 Топ коментарі
 
Оплачивать ремонт должно твоё хуйло
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Не, такого как Лошарик ни в одном флоте, кроме рашинского нет. За раз 7 каперангов уничтожил...
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Пусть их ремонт оплачивает пэтро
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В Википедии будет статья : катера "Бердянск" , "Никополь" и буксир "Яны Капу" россия вернула после захвата в 2018 году . Был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотики и УНИТАЗЫ .
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и мге понравилось... героически так...
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Мені цікаво, коли вони вже припинять святкувати розгром свого партнера Німеччини ?
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Перші симптоми побєдобєсія. До 9 травня ще чимало такого вилізе.
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О, класс. Пора уже стремительно врываться в элиту флотов мира.
На возвращенных из российского плена артиллерийские бронекатерах завершено проведение экспертиз, они направляются на ремонт - Цензор.НЕТ 8878
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Смотрите таблицу, там всё написано (правда данные по крупным кораблям - от корвета и выше).
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а ви бачили коцабські корвети і більше ?
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В живую не видел. Но в Севастополе фрегаты новые стоят (проект 11356), очевидцы рассказывали.
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Не, такого как Лошарик ни в одном флоте, кроме рашинского нет. За раз 7 каперангов уничтожил...
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У тебе з логікою все ок? Найбільші флоти у тих країн, які мають вихід до океану. Який сенс будувати флот для оперування лише у Чорному морі?
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Ну так-то да, исключения в таблице пожалуй только Турция и Италия.
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Цікава статистика.Нажаль не враховує кількість боєздатних суден (чи хоча б тих,що ще на ходу). От,скажімо,авіаносців в рф уже практично немає.І вже не буде.І т.п.
Москалям тільки й залишається,що тішитись такими картинками,та понтами перед українським ВМФ.
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Есть данные по новым надводным кораблям, принятым с 2003 года (правда там и мельче корвета - МРК, тральщики и т.п.). Цифры - №№ проектов (можно по Вики найти). По подлодкам думаю примерно столько же будет, плюс модернизация.
На повернених із російського полону артилерійських бронекатерах завершено проведення експертиз, вони стають на ремонт - Цензор.НЕТ 5503
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Тєрпіли.Кацапи могли спокійно лайном трюми наповнити і матюками борта розмалювати.
Ще й набрехали хомчаківці."..передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права". Насправді передані кацапами на тимчасове зберігання за кримінальною справою проти наших моряків(яку ще не закрили),ще й співпрацюють з українськими слідаками.
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у меня в смартфоне два унитаза. Куда отправить?
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