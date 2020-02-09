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Все про:Євробачення (427) відбір (65)

 Євробачення-2020: стали відомі перші три фіналісти українського нацвідбору. ВIДЕО

У Києві вибрали перших трьох фіналістів національного відбору на Євробачення-2020, що відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Кожен учасник виконував одну пісню. Оцінювали їх члени журі та глядачі.

За результатами першого півфіналу у фінал вийшли:

Співачка Марина Круть (KRUTЬ)

Колектив GO-A

Співачка Jerry Heil

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь гурти  MOONZOO feat. F.M.F. Sure і FO SHO, виконавці Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і проєкт TVORCHI.

А фінал національного відбору з визначення учасника конкурсу від України відбудеться 22 лютого.

65-й ​​міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

У Євробаченні-2019 Україна не брала участі. У лютому минулого року Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця національного відбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у Євробаченні. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона виступала в Росії, а також планувала там концерти в майбутньому.

У 2018 році від України на Євробачення поїхав співак Melovin. Він посів сімнадцяте місце.

Загалом представники України двічі перемагали на Євробаченні: у 2016 році - співачка Джамала з піснею "1944", у 2004 році - Руслана з піснею "Wild Dances".

Дивіться також: Переможницею Дитячого Євробачення-2019 стала учасниця з Польщі, українка Іванько посіла 15-е місце. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174639
 
   
 Топ коментарі
 
Роман Рябчук

"Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!" *

У старого рашисткого долбо@ба Жирика в прямом эфире чуть пена со рта не пошла, после просмотра трейлера украинской комедии «Наши котики». *
Это, пожалуй, лучшая реклама украинского кино за всю историю.
https://twitter.com/i/status/1225837426200993795
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Экспрессии маловато.
Вспомните - как победила на Евро-2004 Руслана!!!
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Це трохи інше кажеться - "можеш не співати - не співай". )))
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Да,этот полуфинал откровенно слабый. Единственное достойное выступление было у Мэловина, но он гость.Может второй полуфинал будет лучше.
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но излагает ну очень даже неплохо...
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Глянув Jerry Heil - Vegan Просто пзц. що це за лайно? Хто це вибрав?
https://www.youtube.com/watch?v=jxuUOC5iPUs
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Я зашёл на сайт с предвзятым мнением что очередной раз выбрали какое-то плачущее гавно...
Первая не понравилась из-за её "английского"...
Вторая понравилась. Удивился.

С Вашей подачи глянул ан это гавно и - не зря я так думал - теперь я спокоен!
На конкурс пошлют именно это гавно!
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А мне понравилась Круть. Молодец! Хорошая талантливая девочка.
Не забывайте, что это певцы, которым никто не помогает, они всё сами !
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Вы это серьёзно?! "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора - Цензор.НЕТ 6964 Я исключительно о том, что такие певцы существуют, в реале???
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??? В смысле?? Что всё сама?? Посмотрите ее выступление и интервью после .
Это молодые исполнители. У большинства никаких продюсеров. Вспомните как начинала Джери Хейл . С интернет просмотров
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Тогда, я извиняюсь, конечно, но... шансов у таких ребят- несколько менее ноля. Исключения бывают, понятное дело. Но! Эти исключения только подтверждают Общие Правила.
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Шанс всегда есть,вот рецепт.Девушкам срочно отращивать бороды а мужикам на всем теле делать апеляцию.
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Роман Рябчук

"Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Ничего не было!" *

У старого рашисткого долбо@ба Жирика в прямом эфире чуть пена со рта не пошла, после просмотра трейлера украинской комедии «Наши котики». *
Это, пожалуй, лучшая реклама украинского кино за всю историю.
https://twitter.com/i/status/1225837426200993795
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Только не спрашивайте у них чей Крым. "Евровидение-2020": стали известны первые три финалиста украинского нацотбора - Цензор.НЕТ 7943
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А почему бы не съездить в Роттердам??? Когда будете, непременно съездите в Европорт, на контейнерный терминал. Вы ведь на Луне пока не бывали? Ну вот- есть шанс. Представляете себе: сотни трейлеров, козловых кранов и... ни единого человека, на на этих трейлерах, ни на кранах. Всем управляет компьютер. Я, когда впервые увидел- охренел. Я именно тогда понял- что такое отстать навсегда. И- загрустил, помнится.
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Конечно видел, не единожды. Но! В Роттердаме Это Чудо появилось очень давно, в 90-х. Впечатлило на всю оставшуюся.
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Роттердамский не видела. Но гамбургский потрясающе красивый, там еще старинные здания хранилищ есть . И тоннель под территорией терминалов.
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Здания эти- уже не старинные, к сожалению. Это- послевоенные постройки, воссоздавшие старинный облик. Там всё было сметено и сожжено. Но! Вы правы- реально красиво.
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Если коронавирус не обуздают, никакого Евровидения не будет.
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Я малёхо отстал от жизни, извиняюсь. Это шо за рожи?
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Экспрессии маловато.
Вспомните - как победила на Евро-2004 Руслана!!!
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Это да, но будет еще второй полуфинал
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Очень даже норм Марина Круть (KRUTЬ), но сыровато, нужно доработать!
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а хде певец андрюша-хороняка из польщи, да и слава вакарчук петь ртом еще не разучился
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Песня и слова - не главное. Музыка простая, типа На горОді в бочку с*ала..." - народная в современной оранжировке Миши Поплавского или того репера в бейсболке, который при той девице, в которой главное фигура невнятно бормочет, жвендит что-то невообразимо "талантливое" и бандура, шаровары и вышыванка - обязательные антрибуты для победы. Вот такой микс... от тусовки, в которой каждый кулик своё .... превозносит
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Вы просто ещё белоруский отбор не видели, совок ещё тот.
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Песня и слова - не главное. Музыка простая, типа На горОді в бочку с*ала..." - народная в современной оранжировке Миши Поплавского или того репера в бейсболке, который при той девице, в которой главное фигура невнятно бормочет, жвендит что-то невообразимо "талантливое" и бандура, шаровары и вышыванка - обязательные антрибуты для победы. Вот такой микс... от тусовки, в которой каждый кулик своё .... превозносит
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Я никого с них не знаю кроме Джери.
Но это очень хороше что у нас постоянно появляются новые лица на сцене.
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нацотбора... - ета сакращьонна нацисцскава атбора?
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Не путай, так сокращают нацлидера в расее.
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Бандуристка в ноты не попадает и голос слаб.
Вторая - этника, не пройдёт.
Третья - хорошо, и голосок норм и произношение и номер неплох.
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У контексті відповіді на питання, "а судді хто" , усі дискусії втрачають сенс!
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