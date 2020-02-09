Український боксер Далакян вчетверте успішно захистив чемпіонський титул. ВIДЕО
У головній події вечора в Києві на арені КВЦ "Парковий" чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) успішно захистив свій титул, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над Хосбером Пересом (17-2 , 15 КО) з Венесуели, який помітно поступається йому в габаритах.
Артём, красавчик. Мастер есть мастер, поздравляю с победой.
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Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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"8 лютого в Німеччині український боксер-суперважкоатлет Віктор Вихрист (1-0, 1 KO) переконливо виграв свій дебютний бій у профі-боксі. Українець вдало відбоксував в поєдинку проти білоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 KO). Дуель пройшла в німецькому місті Геппінген.
27-річний Вихрист нещодавно підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо. Він тепер виступає під псевдонімом Віктор Фауст."
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rejgfevbreI&feature=emb_logo