EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Спорт
  3145  22
Все про:бокс (101) Далакян (4)

 Український боксер Далакян вчетверте успішно захистив чемпіонський титул. ВIДЕО

У головній події вечора в Києві на арені КВЦ "Парковий" чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) успішно захистив свій титул, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над Хосбером Пересом (17-2 , 15 КО) з Венесуели, який помітно поступається йому в габаритах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Рахунок суддівських записок: 118-110 і двічі 117-111.

В андеркарді в рамках турніру за схемою "супер 8" чемпіоном України в напівсередній вазі став Руслан Бєлінський (6-0, 1 КО) з Біляївки Одеської області.

Український боксер Далакян вчетверте успішно захистив чемпіонський титул 01

Дивіться також: "Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174636
 
   
 Топ коментарі
 
Главное чтобы в душе был украинцем и патриотом ,а не малоросм ,как усик и лохмаченко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Некоторые с неукраинской фамилией делают для имиджа Украины в 100 раз больше чем гандоны с никами чётко отражающими интеллект оных.
Артём, красавчик. Мастер есть мастер, поздравляю с победой.
 показати весь коментар
 
 
Патріотизм не має національності. Вітання Артему !!!
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы в душе был украинцем и патриотом ,а не малоросм ,как усик и лохмаченко.
 показати весь коментар
 
 
Перміг зв зламаною рукою. А чому автори не пишуть, який титул звхищався. Може, титул чемпіона Трускавця?
 показати весь коментар
 
чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) успешно защитил принадлежащий ему титул Источник: https://censor.net.ua/v3174636
 показати весь коментар
 
 
ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков.
.
Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg

.
 показати весь коментар
 
 
Когда каждый занимается своим делом , согласно талантам , дарованным ему природой , и не суёт свой нос туда где он полный ноль ( в политику , к примеру ,, как некоторые ) тогда во всем наблюдается порядок и есть результат . Браво Артём . !! .
 показати весь коментар
 
Далакяну поздравления./ Заметно уступающим ему в габаритах Хосбером Пересом /Капля никотина убивает лошадь.-Так пусть не курит./Так пусть Перес со своими габаритами не лезет к Далакяну.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
надо б хлопцу натюрализоваться - стать далакяненко либо далакянчуком, а то все остальное как то режет слух
 показати весь коментар
 
пупсік і лохмаченко - заробітчани з орди. Гроші поза політикою (с) (маруф) )))
 показати весь коментар
 
лохматик и усатик , гвоздиком крепко к совку прибитые ..но ненадолго..моск слегка отбитый на место встанет и все наладится..зелень, плесенью покрытая, исчезнет как роса на сонци.... Український боксер Далакян вчетверте успішно захистив чемпіонський титул - Цензор.НЕТ 3099
 показати весь коментар
 
Вчора з'явився ще один перспективний дебютант.
"8 лютого в Німеччині український боксер-суперважкоатлет Віктор Вихрист (1-0, 1 KO) переконливо виграв свій дебютний бій у профі-боксі. Українець вдало відбоксував в поєдинку проти білоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 KO). Дуель пройшла в німецькому місті Геппінген.

27-річний Вихрист нещодавно підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion і офіційно перейшов в професіонали, пожертвувавши шансом поїхати на Олімпіаду 2020 на Токіо. Він тепер виступає під псевдонімом Віктор Фауст."

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rejgfevbreI&feature=emb_logo
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСпорт
 
 
 
 
 
 вгору