 Український боксер Далакян вчетверте успішно захистив чемпіонський титул. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Рахунок суддівських записок: 118-110 і двічі 117-111.

В андеркарді в рамках турніру за схемою "супер 8" чемпіоном України в напівсередній вазі став Руслан Бєлінський (6-0, 1 КО) з Біляївки Одеської області.

Дивіться також: "Служу народу України!" - Усик у відповідь на привітання Зеленського. ВIДЕО