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Все про:затримання (3099) Закарпаття (868) Мукачево (83) стрілянина (1120)

 На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 8 лютого, силовики затримали кількох людей на посту поліції в Нижніх Воротах на Закарпатті. ЗМІ повідомляють, що затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mukachevo.net, за попередньою інформацією, затримання відбулось близько 22:00, саме тоді, як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass і Toyota Land Cruiser 200 заїжджали в Закарпатську область через пост поліції в Нижніх Воротах.

Джерела mukachevo.net повідомляють, що це затримання відбулося у справі про нещодавню стрілянину в Мукачеві. Це підтверджує і закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"Спецоперація в Нижніх Воротах. Одне зі збройних злочинних угруповань, можливо, причетних до останніх подій, заїжджало в область зі зброєю. Спецслужби затримали відразу кілька автомобілів на львівських номерах Mercedes G-Glass і Toyota. Ймовірно, щоб продовжити розбірки. В автомобілі - купа зброї. За моєю інформацією, це люди якогось львівського кримінального авторитета Полікарпа", - написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

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На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 01
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 02
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 03
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 04
На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: В автомобілі - купа зброї, - ЗМІ 05

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено двох людей. Стрілок зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174633
 
 
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Львів, точніше львівські теж не пасуть задніх.
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Мукачево як і Львів завжди були досить криміногенні, там менти ніколи не могли навести порядок.
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Їхав собі воєнторг, нікого не чіпав, а вони присіпались нізащо.
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нужно быть самоуверенным идиотом, чтобы после ранее устроенной стрельбы, когда все правоохранительные органы на ушах, и дальше разъезжать на автомобилях с кучей оружия.
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Ехали побазарить на сленге зе президента и доказать что они тоже не зе-лохи.
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Просто поражает, как некоторые ушлепки, ко всему могут приплести Зе' На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: "В автомобиле - куча оружия", - СМИ - Цензор.НЕТ 1827
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Пукан подгорает. Ты и твой Зе и есть те самые ушлепки
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Владік, подобається бути ідіотом? Будь, але подалі від нормальних людей. На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5980
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Навести порядок в стране могут если есть желание но пока в кресле МВД сидит главный бандит Авякян и получает каждый день миллионы откатов толку не будет
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Это ответственность зеленского... который сам - ответственность его избирателей... на пять лет, *****!!!
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Катай в парашку,відсидишся,растов великий.....Хоча й не резиновий!
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Г**но дискредитує джипи. Що не джип то в ньому сидить г**но.
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Что-то не увидел, как задержанных ставят на колени. Наверно, что-то пропустил...
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не-не...на колени то добровольцев и АТОшников....
а этих стрёмно - по судам затаскают (если по мирному)
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Стрільба була в Мукачевому. А автомобілі підозрюваних заїжджали з Львівськох області. Після стрільби. Геніально! Звичайно, я проти "дикого заходу", чи Сомалі українського розливу. І вітаю затримання озброєних бандюків. Але те, що написано- якась дурня.
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Менты работают на блюка, дали команду вот и проверяют всех подряд. Они защищают блюка, а не законность
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розподіл нових зе-братків на сферу впливу...
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По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа,хорошего друга мальдивской шлюхи.

Що,соєвенькі,репетиція майданчику не пройшла?
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Гандон( писатель фантаст) - такой же как ты мечтатель был (олихархам нары)))))))))
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Насмішив. 🤣 Зразу видно - гуморист. Інформацію звідки взяв? Від Полікарпа, від Авакова чи від Порошенка? Інших варіантів нема. 😁 А вірю лише Аваков, більше нікому. Особливо після феєрично справи Шеремета! 😂
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так повсюду в нашей стране(если две или 3 машины едут вместе - останавливай не ошибешься) - иногда думаешь ,а у кого стволов больше))))
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как обычно отпустят под залог 17,34 грн
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Закарпатці зчепились з львів'янами і злили інфу ментам, далі буде.
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Якби вони не чіпляли звичайних людей і виносили свої перестрілки десь на полонину, а не в місті.
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