 Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі, - Загороднюк. ВIДЕО

Про це під час прямого ефіру на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям та наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - заявив він.
Загороднюк також наголосив, що з 20 років призов на строкову службу буде обов'язковим. Він нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.
Водночас міністр уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби в лавах ЗС України вже з 18 років.
Міністр повідомив також, що відповідні роз'яснення незабаром буде опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.
"армия - школа жисти. но лучше в ней учиться заочно".
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Законом № 1621 подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса дополнен п. 161, которым временно, до 01.01.2015 г., установлен военный сбор. Вместе с тем Законом № 71, который вступил в силу 01.01.2015 г., обложение военным сбором продлено до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.
ЗЕбил - достойный продолжатель дела Свинарчука
Не вірю...
Я точно не знаю, но вроде бы в Турции уже именно так и сделали.
18 річний сопляк за кермом бронетехніки все одно зо блондинка за кермом бронетехніки