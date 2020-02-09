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Все про:Міноборони (3127) призов (184) Загороднюк (119)

 Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі, - Загороднюк. ВIДЕО

Міноборони ініціювало зміни урядової постанови щодо призову на строкову службу в 2020 році.

Про це під час прямого ефіру на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

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"Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям та наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - заявив він.

Загороднюк також наголосив, що з 20 років призов на строкову службу буде обов'язковим. Він нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.

Водночас міністр уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби в лавах ЗС України вже з 18 років.

Міністр повідомив також, що відповідні роз'яснення незабаром буде опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174616
 
   
 Топ коментарі
 
Він сам-то в армії служив?
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Загуглив. Не служив.

Синок Павла Загороднюка, нафтового олігарха.
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Как ? Как можно умственно неполноценных дать оружия в руки ?
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У армії є посади, де не дають зброю. Але тепер їм відповідати за свій вибір.
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Только после вас, диванных патриотов, причем чтобы вся Украина видела реальные флаги своих защитников, 1, 2, 3, диванная ботоферма порохоботов, 1, 2, 3, ботоферма рошеновских провокаторов и т.д., а то никто же не поверит, только под своими флагами.
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Все сказав? Після мене не будеш, бо я маю офіцерське звання, та вік більше 60 років. Йди та служи, зебіл.
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Где служил охфицир,кадровик или технарь?
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слоган времён совка
"армия - школа жисти. но лучше в ней учиться заочно".
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Служить и защищать Родину ...это обязанность мужчины..у него есть мать сестра жена дочь сын......................а защищать олигарха.....которой обворовал меня мою мать отца мою жену моих детей...моих близких родственников...украл ваучеры....теперь земельку....это не для меня....активисты..волонтеры...воры...убийцы под заказ для всплеска эмоцый громадян....спустисеть на землю....что вы творите.....разделили язык....армию превратили в окопную систему обороны Германии 1913-1914 года......что дальше
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Скажу только учитесь!!! Нечего в армии делать.
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по сути , можно до 20 выехать в Польшу, толку служить загороднюкам, пусть своих детей отправляют всякой пьяни служить
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Он напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

Т.е."операции Объединенных сил" предполагаются на продолжительный срок. Как и военный сбор, который вначале ввели как временную меру...

Законом № 1621 подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса дополнен п. 161, которым временно, до 01.01.2015 г., установлен военный сбор. Вместе с тем Законом № 71, который вступил в силу 01.01.2015 г., обложение военным сбором продлено до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

ЗЕбил - достойный продолжатель дела Свинарчука В этом году юношей 18 и 19 лет будут призывать на добровольной основе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 635

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Нужно просто иметь смелость и принять закон, по которому нежелпющие служить в армии могут внести крупную сумму , а эта сумма пойдёт на развитие армии и на то, чтобы нанять того, кто служить хочет. Это был бы антикоррупционный закон. Деньги и так платят , чтоб решить этот вопрос. Потом если в армию пойдёт человек немотивированный, какой из него военный?
Я точно не знаю, но вроде бы в Турции уже именно так и сделали.
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все правильно нова влада робить
18 річний сопляк за кермом бронетехніки все одно зо блондинка за кермом бронетехніки
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Ну вот, теперь все местные диванные воины, как только закончат школу, смогут записаться в добровольцы ! И идти отвоёвывать Донбасс и Крым.
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Помним-помним "...явка всех желающих - обязательна"
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