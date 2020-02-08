 Підозрюваний НАБУ Насіров: контроль над митницею сьогодні втрачено. ВIДЕО

У студії телеканалу Наш обговорювали опубліковане 6 лютого відео, на якому глава митниці Максим Нефьодов танцює в оточенні дівчат на закритій вечірці в столичному клубі "Queen", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив: "Це смішно, але не в нашому випадку. Якщо потім повертатися до питання контрабанди. Імпорт зростає, ВВП зростає. Офіційні цифри, статистика. А ми якось зовсім не бачимо це на надходженнях від митних платежів. І ніхто не хоче на це питання дивитися".
За його словами, зараз "ті, хто стежить за ситуацією", кажуть, що такого ніколи не було.
"Митниця неконтрольована, центральний апарат не контролює, що відбувається на кордоні. Найзначніша людина сьогодні на митниці - це керівник поста. Його не хвилює, хто керівник області або району, хто працює в центральному апараті. Він вирішує все. Все, що завгодно. У тому економічному стані, в якому ми перебуваємо, довести ситуацію до того, що не зрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України ... ми не забуваємо, що економічна сторона - це одна велика частина проблеми. А інша - хто їде, як їде, що виїжджає, що заїжджає і все інше", - підсумував Насіров.
Нагадаємо, 5 липня 2019 року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби України.
8 грудня Україна почала свою роботу Нова митниця.
Доречі, а він випадково не брат богдана?
https://www.unn.com.ua/uk/news/1850828-u-grudni-nefodov-otrimav-230-tis-griven-zarplati
беріть робіть !
таким як ви весь час заважають... то зелені, то клітчаті, то шепеляві, то солодкі, то з косою, то ще щось..
а ви такий херой, стоїте і всім розказуєте як вони не так роБЛЯТЬ !
P.S. Цих зеленских-нефьодових на перевиховання б в казарму.
"Основні три напрями боротьби, на яких ми наразі концентруємося: контейнери в Одесі, фури в Західній Україні, пошта і авіакарго. Чому саме ці напрями? Тому що вони перетікають один між одним. Ці три напрями макроекономічні, і перекрити їх можна лише разом, тому що люди дуже легко переорієнтовуються. Можна теоретично зупинити всю Одесу, а люди (ті самі) поїдуть у Чернівцях чи на Волині. Це ж стосується і пошти. Стискати можна лише разом, стискати щось одне з них - це фікція. Можна звітувати, що ми на 90% перекрили схему, але контрабандисти тільки аплодуватимуть і везтимуть іншим напрямком", - сказав він.
https://dt.ua/economic-security/golova-dms-maksim-nefodov-mitnicya-ce-kalkulyator-vin-maye-rahuvati-chesno-yakscho-vin-******-nechesno-ce-nazivayetsya-kontrabandoyu-337764_.html
Більше того, завтра буде текст та відео сьогоднішнього інтерв'ю Нефьодова Прямому каналу...
Мартин Брест
Yesterday at 8:55 AM ·
#Верочка
… Третий этаж Банковой, приёмная президента Украины. За окном - яркое, совсем не зимнее солнце и унылые замерзшие флаги.
За столом секретаря сидит Верочка. Верочка одета в коричневый пиджак, белую юбку и красивые черные облегающие сапоги. Вера по-привычке держит ноги на столе и лениво раздумывает, выпить ей ещё чашечку, или пока не стоит. В углу, на тумбочке, из принтера тихонько вылезают листы бумаги. В воздухе пахнет смесью запахов кофе, сигаретного дыма и проваленного бюджетного плана.
Распахивается входная дверь, в приёмную врывается премьер-министр Украины Алексей Гончарук и резко захлопывает дверь. Жалобно звякают чашки возле кофеварки, порыв ветра колеблет дым тлеющей на блюдце сигареты.
Верочка (томно улыбаясь): И вам здравствуйте, Алексей Валерьевич!
Алексей (резко оборочиваясь): Аааа, хто здесь! Оооо… О Господи, Верочка, это вы!
Верочка (все еще томно улыбаясь): А кто ж ещё? Что случилось, Алексей Валерьевич? От Дубинского прячетесь?
Алексей (пытается незаментно придвинуть к двери тяжёлый стул): Что? А, нееет, ну что вы! Ни от кого я не прячусь. А ээээ… Владимир Александрович у себя?
Верочка: Да, но его - нет. Кофе будете? Сироп есть, элитной породы. Проходите ко мне, не бойтесь, я натуралка.
Алексей (на всякий случай ещё и садится на стул): Не понял?... Ааааа… всё шутки ваши сексистские, Вера, ну сколько можно? Сделайте мне лучше латте. Покрепче.
Верочка (гибко встаёт, подходит к кофеварке и грациозно наклоняется, насыпая зёрна): Ах, Алексей Валерьевич…
Мощный удар сотрясает комнату, дверь распахивается и врезается в шкаф, стул вместе с Алексеем Гончаруком отлетает к окну. С потолка сыплется побелка, на проводках повисают отклеившиеся микрофоны прослушки. В клубах пыли, медленно отряхивая рукава клетчатого пиджака, в приемную внушительно и угрожающе входит Макс Нефёдов.
Алексей (проворно подхватываясь и оббегая стол): Макс, да я тебе на нашем, на понятном, на русском языке говорю - это не я!
Макс (голосом Терминатора): Сюда подошёл, ***!
Алексей (заламывая руки): Макс, да послушай ты меня! Чем хочешь клянусь! Мамой клянусь, папой, пустотой, которую нужно заполнить! Невыполненным бюджетом, облигациями госзайма, двойными платёжками за газ!
Верочка: Алексей, Максим, пожалуйста, успокойтесь! Ухтышка, какой разворот…
Макс (продолжает идти): Шо ж ты тогда так резво убегаешь, если не виноват? А ну иди сюда! Да я тебя сейчас на ноль помножу!
Алексей (пытается замотаться в штору): Макс! Успокойся! И, кстати, не на ноль, а на ноль-восемьдесят-восемь. Ты чересчур сильно это всё эээээ… переоцениваешь!
Макс (подходит к столу, берёт с блюдца сигарету, суёт в рот, взвешивает блюдце в руке): Лёша, а я ж говорил. Я тебя предупреждал, Лёша, эта твоя страсть к видосикам…
Верочка (громче): Господа, успокойтесь!
Алексей (в ужасе): Макс! Да не я это видео выложил, зуб даю! Два зуба! Да, ну поснимал немножко, ну бывает, ты же раньше не против был! Это ж для этого… ну чисто шоб потом было шо вспомнить! Для сториз…
Макс (швыряет блюдце и промахивается): Для сториз???? ДЛЯ СТОРИЗ *****?! Вот теперь тебе точно ******!
Алексей (пригибается): То есть какие сториз, шо я говорю! Для мемориз! Для мемориз, конечно!
Верочка: ЗАКРЫЛИ ***** РТЫ! СТРУМКООО!
Все замирают. Тихонько приоткрывается дверь в президентский кабинет, выглядывает Владимир Александрович, произносит «Ох ты ж ***!» и прячется обратно. Кофеварка фырчит, последние капельки кофе падают в чашку.
Верочка (устало): Фууууух… Сложно с вами. (оборачивается к Максу) Максим Евгеньевич, может и вам кофе сделать?
Макс (выдыхает и без сил падает в кресло Верочки): Ох… Да, Верочка, если можно.
Алексей (выглядывает из за шторы): Макс… Мааакс… Ну шо, сильно ругалась?
Макс (прикрывает глаза рукой): Та ******. От подставил ты меня - так подстааавиииил…
Алексей (мечтательно улыбается): Но шоу-то - огонь, скажи? Не зря же пошли, да?
Верочка (по-прежнему томно улыбаясь): Максим Евгеньевич, вам в кофе что-то добавить? Сахар, сливки? Наручники, хлыст, горячий воск?
Макс (морщится): Слушайте, ну и так нелегко, а тут ещё вы с вашими шуточками. Дохода в казну от таможни как не было, так и нет, коррупция как была, так и осталась, одни кубики рубика задерживаем. Полгода на посаде, а эффекта - ноль… то есть - ноль-восемьдесят-восемь.
Верочка (ставит перед Максом чашку горячего кофе): Ой, Максим Евгеньевич, харе вже жаловаться, а? Посмотрите вокруг! Найдите себя, вдохните полной грудью, начните жить, продайте собаку!
Алексей (с подоконника, искательно): Вера, это не мы, это Брагарь!
Верочка (сгоняет Макса с кресла, садится сама, кладёт длинные красивые ноги в сапогах на стол): Да нам то какая разница...
Макс (жадно ощупывает взглядом ноги): Кстати, эээ, Верочка...
Верочка (со вздохом): Ай, Максим Евгеньевич - Максим Евгеньевич... Даже и не думайте.
Макс (плотоядно): Почему-же?
Верочка (внимательно смотрит Максу в глаза): Здесь вам не Прозорро, Макс. Воска не хватит.
удивительно...