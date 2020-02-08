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 Суспільство
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Все про:Військова прокуратура (610) Чумак (81) Офіс генерального прокурора (77)

 Після реорганізації з 180 посад Головної військової прокуратури залишилося 58, - Чумак. ВIДЕО

В Офісі генерального прокурора України з 2 січня діє Спеціалізована прокуратура в сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини і в сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"З 2 січня запрацював Офіс генпрокурора. Як ви знаєте, ми говорили про те, що Військової прокуратури як підрозділу, в якому проходять службу військові, в Україні не буде. І першим етапом була якраз таки ліквідація Головної військової прокуратури і створення на її базі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонно-промисловій сферах", - сказав він, уточнивши, що підрозділ також розпочав роботу з другого дня нового року.

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За словами заступника генпрокурора, "структура Спеціалізованої прокуратури буде розповсюджуватися на всі територіальні прокуратури по вертикалі і будуть створені відповідні прокуратури регіональні і відповідні місцеві прокуратури спеціалізовані. Це така окрема ієрархія. Вона буде мати достатньо самостійну ієрархічну структуру. Вона курується одним із заступників ГПУ", -зазначив Чумак.

Він підтвердив, що цим заступником є він сам.

"Але в неї є свій керівник, свої заступники в Спеціалізованій прокуратурі. Я думаю, що така структура  ефективніша. Ми скоротили її з Головної військової прокуратури з майже 180 посад до 58 посад вже зараз, на сьогодні. Тобто вона скорочена майже втричі. Це достатньо серйозне скорочення. Але при тому не втратили ні якості, ні ефективності ні в розслідуванні, ні в якості роботи", - заявив Чумак.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка  призначив Віктора Чумака своїм заступником 2 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174597
 
 
 Топ коментарі
 
Ну правильно, военных прокуроров сокращаем - офис презедента и остальных раздуваем...
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Все розширюють. Набирають дармоїдів. Все, що стосується воєнних, скорочують. Докази кацапської воєнної агресії хтось збирає, чи й ті, що були, знищили?
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думаете сову матиоса переселят ниже спины?
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І був же Чумак нормальним мужиком, тільки но Зєля дав йому крісло - моментольно став чуддю зєльоною.
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ну значить не був мужиком і не був нормальним...нєфік нормальність по ящику міряти...
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Чумак молоток, пусть работает. Хоть наведет порядок в этом кодле прокурорском.
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П'ятеро британських громадян заразилися коронавірусом під час відпочинку на гірськолижному курорті у Франції, після перебування в одному шале з людиною, яка була в Сінгапурі.

ото ж давайте разом попросимо тих, хто має прилетіти з Китаю побути під карантином !
може погодяться, га ? После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 28
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Ну правильно, военных прокуроров сокращаем - офис презедента и остальных раздуваем...
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ТА на хрєна їх там так зараз багато? У військових прокуратурах робота ділилася на: слідство - 30-40%, загальний нагляд - 20-25%, робота зі скаргами та заявами - 15-20%... Решта - канцелярщина, читка лекцій у в/ч, і так далі... Слідство забрали, загальний нагляд - теж... Більшу половину роботи зі скаргами та заявами передали у військову поліцію... Зараз, як каже товариш, пенсіонер, що там працював, ходять, один одному у сраку заглядають...
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Треба щоб війскових судила військова прокуратура, а не сепарські суди. Все інше від Лукавого.
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Если мне не изменяет память то ВР Украины была упразднена военная прокуратура.Прокуратура упразднена а 58 должностей остались,мило очень мило
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Все розширюють. Набирають дармоїдів. Все, що стосується воєнних, скорочують. Докази кацапської воєнної агресії хтось збирає, чи й ті, що були, знищили?
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Какие они умные , когда бегают по телеэфирам и говорят умные и правильные слова. Вот только сев в кресла, получают космическую зарплату и ничего не делают для страны, а только для себя......
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Уже нет. Зеленый ничем не отличается от соевого.....
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дуже багато чим, наприклад проросійським курсом, своєю тупістю, іт.д і т.п.
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Можно усіх скоротити і ніхто це не побачить.
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После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 51Национальный цирк обещает уменьшить использование животных в программах....блин ну и законы у нас в Украине,говорили что вообще зверей не будет,...украинцы сколько можно себя дурить? Страной ленитесь управлять,законы выкручиваете на изнанку,сало с горилкой прячете в тёмных углах,так нас Европа и не понимает,только Московия нас может как баранов к себе силком опять затащить
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Віктор Васильович, ти ж нормальним був! Посадіть вже цю зажапівську заразу! Разом з порохнявою та зеленою!!!
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Зараз на СТБ йде відбір на Євробачення.
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Теперь появятся нарколаборатории и банды рэкетиров из бывших прокуроров.
Но сокращение правильное, убирать шваль необходимо
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пишут что ядерный реактор взорвался на Московии...
это известный и серьезный блогер...




После реорганизации из 180 должностей Главной военной прокуратуры осталось 58, - Чумак - Цензор.НЕТ 9164 Fuat

@lilygrutcher

·7 мин

2 hrs ago. Reports of explosion at the nuclear reactor in Dimitrovgrad, Russia, 960 km east of Moscow.
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при пеце сивочолому ерхворматорі военная прокуратура переходила дорогу сбу и прокуратуре гражданской в крышевании, рекете и отжиме всего что только можно было. занималась всем кроме прямых обязанностей. теперь конкуренции станет меньше)
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Извините за не скромный вопрос.Зачем Украине военная прокуратура?Ведь военного Уголовного Кодекса нема,трибунала(военного суда) тоже нема так на кой хрен и военная прокуратура.Ведь у нас за военные преступления типа измена Родине,саботаж,предательство,диверсия судят гражданские суды по гражданским законам где эти типы преступлений рассматриваются как хулиганство и порча государственного имущества не более.
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Замість цих прокурорчиків побудуєм патронний завод.
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