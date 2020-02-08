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 Події, За кордоном
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Все про:Угорщина (532) ДТП (2762) українці (1705)

 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: 2 загинули, 7 госпіталізовано. ВIДЕО

В Угорщині унаслідок ДТП із п'ятьма автомобілями загинуло двоє громадян України, ще сімох госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого. На дорозі у напрямку до Будапешту зіткнулися два автомобілі. Потім у них врізався мікроавтобус з українськими номерними знаками, який вилетів із дороги і перекинувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки перших двох машин.

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Один громадянин України загинув на місці події, ще один - у лікарні. Сімох українців госпіталізовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174585
 
 
 Топ коментарі
 
..нормальные дороги, водилы берега иногда теряют.....
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Так поэтому луГАНДОНец и накивал пятками из даунецка?
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Та не, там тока от Дьондьоза дорога шик. А так по всей Модьярщине дороги узенькие, вихлявые... Дебрецен, Неретьгаза, туда ниже, на Сегед... не разогнаться... да и не к чему... там той Венгриииии...
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Дороги опасны даже в ЕС. Шо уже говорить про нас...
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Так поэтому луГАНДОНец и накивал пятками из даунецка?
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..нормальные дороги, водилы берега иногда теряют.....
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Та не, там тока от Дьондьоза дорога шик. А так по всей Модьярщине дороги узенькие, вихлявые... Дебрецен, Неретьгаза, туда ниже, на Сегед... не разогнаться... да и не к чему... там той Венгриииии...
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Самая узкая и самая грязная трасса Формулы-1 это в Венгрии.
Собирались даже отказаться от нее.
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та и я отказываюсь... а шо, сел в лоукост, выгрузился в Будапеште через 2 часа... нах ото мне пилять 1500 до Чопа с Загонью всякой, а потом еще бензин палить... хотя... на машине приятнее, живее как-то...
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Там не розженешся бо обмеження по знаках якщо звичайно вони тебе цікавлять і маєш міх форінтів на штрафи а так від Ніредьгази можна розігнатися як ці на бусіку...))
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Говорил со мной, как с братом,
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В это... в польский город Будапешт

Потому что в Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну а может - ни хрена!"

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократы, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша.

Я популярно объясняю
для невежд:
Я к болгарам уезжаю
в Будапешт.
"Если темы там возникнут -
сразу снять,
Бить нельзя их, а не вникнут -
разъяснять!"

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
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думаю,вряд ли они были пристегнуты ремнями
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не були і не факт що до Італії. Може в саму Угорщину, там наших чимало.
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такі спрінтера грузо-пасажири,лиш на дальняк їздяк,назад везуть посилки-передачі
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"Семеро украинцев госпитализированы." Формулювання неправильне... Правильніш буде "Семеро граждан Украины венгерского происхождения"... Везли, мабуть, "контрабас" на "історичну батьківщину"... Українці туди працювать, не їздять - мови не знають... А туристи не їздять у мікроавтобусах...
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я працював в Угорщині і не з Закарпаття, а з Житомирщині. І таких, як я заробітчан, там понад 50 000. Так що не треба всіх під одну гребінку.
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Пару лет назад ехала в поезде из Ужгорода в Киев. В купе со мной ехал мужчина - харьковчанин, ехал в отпуск. На то время 2 года как работал в Венгрии.
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Все верно. Венгерский - один из самых трудных для изучения европейских языков Там за месяц, находясь в венгерской в языковой среде, по венгерски не заговоришь, как это может быть в Польше и тд. по списку.
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А вот позавчерашняя катастрофа под Мариуполем. Направление движения- экзотическое! Я, например, не предполагал, что они следуют через нашу территорию. А оно- вона как! То есть, в Крым- попадают законопослушно! Правда- не все, как выясняется:

"Вчера, 6 февраля, на трассе возле Новоазовска перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В результате происшествия погибли два человека.
О ДТП информируют сепаратистские СМИ.
Автобус следовал по маршруту Горловка - Севастополь
По данным самопровозглашенных властей, инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту «Новоазовск». В автобусе находилось 29 человек. Среди погибших мужчина и предположительно беременная женщина. Сообщается, что в автобусе также находились пятеро детей.
Всего в аварии пострадали 22 человека, в том числе 3 детей.(с)
Тут и фотка есть, и видео: https://www.0629.com.ua/news/2655476/na-trasse-pod-mariupolem-perevernulsa-passazirskij-avtobus-2-pogibsih-foto-video
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: 2 загинули, 7 госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3419
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венгры мрази как кацапы !!!очень не десциплинированные на дорогах,,, румыны ,,,порядочнее ,,, знаю 3 оих немцев которые попали в венгрии в аварию ,,, один пошол на обгон так венгр его спецом не пускал ,,, пока ему не пришлось слететь с трассы из за встречки !!!
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