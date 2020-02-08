 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: 2 загинули, 7 госпіталізовано. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого. На дорозі у напрямку до Будапешту зіткнулися два автомобілі. Потім у них врізався мікроавтобус з українськими номерними знаками, який вилетів із дороги і перекинувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки перших двох машин.
Один громадянин України загинув на місці події, ще один - у лікарні. Сімох українців госпіталізовано.
Собирались даже отказаться от нее.
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В это... в польский город Будапешт
Потому что в Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну а может - ни хрена!"
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократы, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша.
Я популярно объясняю
для невежд:
Я к болгарам уезжаю
в Будапешт.
"Если темы там возникнут -
сразу снять,
Бить нельзя их, а не вникнут -
разъяснять!"
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/290.htm
"Вчера, 6 февраля, на трассе возле Новоазовска перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В результате происшествия погибли два человека.
О ДТП информируют сепаратистские СМИ.
Автобус следовал по маршруту Горловка - Севастополь
По данным самопровозглашенных властей, инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту «Новоазовск». В автобусе находилось 29 человек. Среди погибших мужчина и предположительно беременная женщина. Сообщается, что в автобусе также находились пятеро детей.
Всего в аварии пострадали 22 человека, в том числе 3 детей.(с)
Тут и фотка есть, и видео: https://www.0629.com.ua/news/2655476/na-trasse-pod-mariupolem-perevernulsa-passazirskij-avtobus-2-pogibsih-foto-video