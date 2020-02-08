 Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: 2 загинули, 7 госпіталізовано. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Аварія сталася вранці в п'ятницю, 7 лютого. На дорозі у напрямку до Будапешту зіткнулися два автомобілі. Потім у них врізався мікроавтобус з українськими номерними знаками, який вилетів із дороги і перекинувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки перших двох машин.

Читайте також: Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані

Один громадянин України загинув на місці події, ще один - у лікарні. Сімох українців госпіталізовано.