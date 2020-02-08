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Все про:Держприкордонслужба (2405) майно (134) Сініцин Роман (25)

 У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин. ВІДЕО+ФОТО

У військовій частині 2418 Державної прикордонної служби України на Львівщині спалювали "надлишкове" майно: рюкзаки, каремати, взуття тощо.

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Це трохи жестяк.

Хоча ні.
Це "утилізація надлишкового майна".

У конкретній військовій частині Державної прикордонної служби України, а точніше в/ч 2418 на Львівщині.

Шкода, не можу тегнути нинішнього керівника ДПС Сергія Дайнека, він бойовий офіцер із Луганського прикордонного загону. Має чудово пам'ятати 2014 рік і забезпечення його підрозділу речовим майном.

А я прекрасно пам'ятаю сотні і тисячі рюкзаків, карематів, форм та взуття, приладів і тепловізорів, автомобілі і безпілотники, які люди з усієї країни відправляли на схід.
Прикордонникам, зокрема.

І ще знаю, кому б це конкретне, візуально не зношене, "надлишкове майно" не завадило навіть зараз.

Утилізували у такий спосіб не лише каремати, а й рюкзаки та взуття. "Зайве", яке під час перевірки не мало бути в наявності.

Передайте йому там хтось, що це трохи неправильно, напевно.
Хоча, думаю, він і сам розуміє".

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Пізніше Сініцин оновив свій пост: "Набрали з військової частини. Кажуть, що буде проведено службове розслідування за фактом неправильної утилізації списаного майна. Ну ок".

У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене надлишкове майно: рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин 01
У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене надлишкове майно: рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174580
 
 
 Топ коментарі
 
То, что люди по копейке собирали, сжигают. В нормальной стране, за такое, во время войны, сели-бы виновные в тюрьму.
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Проверка будет выяснять кто выложил видео.........
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Для відмітки, що було списано і всі це бачили. Одну штуку спалили диму на всю військову частину 100 вкрали.
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у меня простой рюкзак Стенли для инструмента стоит дороже чем эти по "завышенным" ценам.
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а "рюкзак" від "габане" разів в десять "дорожче" ...що далі ?
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Обычная бюрократия. Она вне любой нормальной логики. Возможно замешанная на воровстве.
Нужно списать "старое" чтоб получить новое. Это мелочи.
Точно также в конце года власти всех уровней срочно "осваивают" средства, чтоб с нового года выдали новые и не урезали бюджет. И масштабы этой лажи в тысячи раз больше чем ликвидация военного имущества.
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Для відмітки, що було списано і всі це бачили. Одну штуку спалили диму на всю військову частину 100 вкрали.
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Второй вариант, что не оформили должным образом. И теперь перед инвентаризацией, чтобы не иметь проблем с законом, избавляются. Потому что может быть расценено как взятка и тд
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сэкономили суки на л\с как обычно . хрен выдают как положено по вещдовольствию . а тут видно ревизия и срочно утилизируют то . что вынести продать не успели
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їм ще за забруднення середовища впаять треба.
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То, что люди по копейке собирали, сжигают. В нормальной стране, за такое, во время войны, сели-бы виновные в тюрьму.
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Та ні за таке під час війни розстрілюють а не садять. .
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ну щось та роблять, не так як у нас зараз - повишають.
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В нормальной стране должны обеспечивать военных по первому разряду(тем более при военных действиях).
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Проверка будет выяснять кто выложил видео.........
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Надо создать ещё одно Командование майна, потребуючого утилізації.
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Но зачем? Украли бы и перепродали хотя бы, так еще можно было бы понять...
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а как могло образоваться "избыточное имущество" ???
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Зе- армия готовится к миру , поэтому всё не нужное (всё что понадобилось бы на фронте) - "в топку" ...!! У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин - Цензор.НЕТ 8767 .
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а зхверху його посадити на це майно У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин - Цензор.НЕТ 3786
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Про що новина? Спалили п'ять старих понищених карематів. Ну, ок - не потрібно їм це барахло. Я каремат майже кожні 2 роки міняю, бо більше він не витримує, якщо його нормально юзати. І що? Новина чисто для маніпуляції, ІМХО.
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P.S. Кілька разів бачив, як палять купи тон секонд-хенду, який реально неліквідний. Це нормальна практика.
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Десь там в Німеччині, можливо звичайне явище утилізації секонд хенду і всего іншого відкритим багаттям, забруднюючи повітря...,чи ви пишете муйню під прапором з Німеччини...
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Я про Україну, в Україні також палять секонд-хенд. А ще в Україні викидають протерміновані продукти у смітники з магазинів, бо так положено. І що?

Вмикайе критичне мислення, а не рефлексуйте на кожну «сенсацію».
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ukr_sks А де там "понищені каремати"? Дивіться на фото - все нове.
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Ну видно ж, що вживані і неодноразово З надривами, з царапаними від поверхні землі і заломами. Та й сама модель такого килимка одна з найдешевших.

Чи можна їх ще юзати? Напевно, ще можна. Чи варто їх комусь пересилати - ні! Доставка обійдется дорожче, ніж купити новий акційний в Епіцентрі в роздріб.

Получили нову партію, саме старе утилізували. Чи варто з цього роздмухувати сенсацію, я вважаю, що ні.
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это от большого ума и страха за свою жопу(карьеру). Стопудов командир в курсе...а в 14том мы как дети радовались, когда нам это все волонтеры привозили, так как были раздеты и тыла не было от слова совсем...
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а в 14том мы как дети радовались, когда нам это все волонтеры привозили, так как были раздеты и тыла не было от слова совсем...))

Сейчас адепты секты - святой зрады , расскажут вам что вивсьоврёти ,, что всё в армии было ,, а розикрав армию , довёл её до такого нищенского состояния - Порох . У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин - Цензор.НЕТ 6663 .
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Если внатуре так, то за это нужно наказывать ответственных!
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Не будьте наївними... Створіть письмове звернення... І дізнаєтесь скільки тон важать оці декілька показово спалених предметів...
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В 2014-му по копійці збирали на це "ізбиточноє імущєство", а вони його в вогонь. В тому ж таки 2014 один генерал (забув прізвище) ганяв гвинтокрил зі сходу на захід України за своїми бєрцами , спеціально пальне на вітер випалював. Серед військових, особливо серед офіцерів певно є купа-купезна прихованих рашистів які займаються у війську саботажем.
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Дурь! Хотел написать вредительство, но у командира просто нет нормального решения этой проблемы. Нет механизма передачи излишков на передовую. Проще сжечь и нет проблем.
Можно уподобиться страусу, пряча голову в песок, но это не избавит от проблемы идиотизма в армии.
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Сергей Иванофф Если имущество лишнее, на передовой, то можно было бы передать на хранение. Кто знает, что будет завтра и вполне может понадобиться и все, что б.у.
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а віддати людям? Чи здати в секонд? Карімати недешеві, я п собі взяв кілька. І рюкзак мені знадобився б
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Как можно такое допускать ? Ведь в случае котлов ,окружения ,смена позиций ,теряется много снаряжения ! РУКИ РУБАТЬ НАДО!
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Жесть... Старые совдеповские генералы продолжают старую совдеповскую традицию, когда выливали просто на землю излишки ДТ и бензина
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Это банально заметают следы воровства. Уверен - зетипиллы воровали.
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Кроме как скрыть недостачу другой причины сжигать я не вижу, спалят допустим 20 а напишут что 100, а куда делись остальные 80 догадаться несложно.
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Тоже по весне избавляюсь от хлама на даче. Откуда все берется, рваные сапоги, куртки, баночки-скляночки.
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