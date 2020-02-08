 У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
"Це трохи жестяк.
Хоча ні.
Це "утилізація надлишкового майна".
У конкретній військовій частині Державної прикордонної служби України, а точніше в/ч 2418 на Львівщині.
Шкода, не можу тегнути нинішнього керівника ДПС Сергія Дайнека, він бойовий офіцер із Луганського прикордонного загону. Має чудово пам'ятати 2014 рік і забезпечення його підрозділу речовим майном.
А я прекрасно пам'ятаю сотні і тисячі рюкзаків, карематів, форм та взуття, приладів і тепловізорів, автомобілі і безпілотники, які люди з усієї країни відправляли на схід.
Прикордонникам, зокрема.
І ще знаю, кому б це конкретне, візуально не зношене, "надлишкове майно" не завадило навіть зараз.
Утилізували у такий спосіб не лише каремати, а й рюкзаки та взуття. "Зайве", яке під час перевірки не мало бути в наявності.
Передайте йому там хтось, що це трохи неправильно, напевно.
Хоча, думаю, він і сам розуміє".
Пізніше Сініцин оновив свій пост: "Набрали з військової частини. Кажуть, що буде проведено службове розслідування за фактом неправильної утилізації списаного майна. Ну ок".
Нужно списать "старое" чтоб получить новое. Это мелочи.
Точно также в конце года власти всех уровней срочно "осваивают" средства, чтоб с нового года выдали новые и не урезали бюджет. И масштабы этой лажи в тысячи раз больше чем ликвидация военного имущества.
Вмикайе критичне мислення, а не рефлексуйте на кожну «сенсацію».
Чи можна їх ще юзати? Напевно, ще можна. Чи варто їх комусь пересилати - ні! Доставка обійдется дорожче, ніж купити новий акційний в Епіцентрі в роздріб.
Получили нову партію, саме старе утилізували. Чи варто з цього роздмухувати сенсацію, я вважаю, що ні.
Сейчас адепты секты - святой зрады , расскажут вам что вивсьоврёти ,, что всё в армии было ,, а розикрав армию , довёл её до такого нищенского состояния - Порох . .
Можно уподобиться страусу, пряча голову в песок, но это не избавит от проблемы идиотизма в армии.