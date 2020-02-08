 П'яний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, Департамент комунікації поліції Запорізької області повідомив, що за кермом автомобіля ЗАЗ перебував 49-річний житель Енергодара. Як свідчить медогляд, водій був п'яним. У його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. Чоловіка затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження.
Як пишуть місцеві ЗМІ, хлопчика, який перебував у колясці, відправили до лікарні. Йому лише кілька місяців. За попередньою інформацією, важких травм у дитини немає. 34-річна мама хлопчика не постраждала.
У місцевих групах Енергодару з'явилося відео моменту ДТП. На записі з відеореєстратора видно, що жінка з коляскою переходила дорогу пішохідним переходом. Один автомобіль її пропускав, а ЗАЗ, який їхав по лівій смузі, не зупинився і на швидкості збив коляску.
Это просто кошмар. Никогда нельзя вести коляску впереди себя! Никогда! Только ребёнок на руках. Нерегулируемым пешеходный переход не есть гарантия безопасности.
Хоча про що питати...і так видно...
Согласно им, большинство среди погибших составили водители и пассажиры автотранспортных средств - 1464 человек, второе место по этому показателю принадлежит мотоциклистам - 735 (+ 11,9 процента). Среди пешеходов число жертв дорожно-транспортных происшествий в прошлом году увеличилось на 5,3 процента и достигло 600.
зедебилов. Даже в цивилизованной Италии. Я что должен надеяться что какой-то криворук не набухался с утра и не сел за руль? Или что какая-то ТПшка не делает макияж себе за рулем. В любой стране есть шанс на такого попасть. Где-то выше. Где-то ниже. Такая природа человека и эволюция работает не так как мне бы хотелось.
Дай Бог выздоровления этому дитятки...
И вместо того, что бы скинуть скорость да и вообще обязан был остановится у перехода... этот мудак летит себе и плюёт на всё и на всех вокруг.
Вот у нас в бописполе в таком месте сделали светофор когда погибли жена и ребёнок местного чиновника.
А в Киеве там где уполномоченный по правам детей поехал на красный, вообще объявили тендер на строительство моста и развязки
Бидло неслося по дорозі і йому було пох., зебра чи світлофор!