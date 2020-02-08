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Все про:ДТП (2762) Запорізька область (439)

 П'яний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації. ВIДЕО

У п'ятницю, 7 лютого, близько 12:00 жінка з коляскою переходила дорогу пішохідним переходом на проспекті Енергетиків в Енергодарі. Тієї миті коляску з дитиною збив автомобіль "ЗАЗ Славута".

Як передає Цензор.НЕТ, Департамент комунікації поліції Запорізької області повідомив, що за кермом автомобіля ЗАЗ перебував 49-річний житель Енергодара. Як свідчить медогляд, водій був п'яним. У його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. Чоловіка затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження.

Як пишуть місцеві ЗМІ, хлопчика, який перебував у колясці, відправили до лікарні. Йому лише кілька місяців. За попередньою інформацією, важких травм у дитини немає. 34-річна мама хлопчика не постраждала.

У місцевих групах Енергодару з'явилося відео моменту ДТП. На записі з відеореєстратора видно, що жінка з коляскою переходила дорогу пішохідним переходом. Один автомобіль її пропускав, а ЗАЗ, який їхав по лівій смузі, не зупинився і на швидкості збив коляску.

Дивіться також: Водій легковика збив двох пенсіонерок на Закарпатті: одна жінка загинула, друга в реанімації, - поліція. ФОТО

Пяний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації 01


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174577
 
 
 Топ коментарі
 
Водила конечно мудак конченный, но мамаше бы не мешало по сторонам смотреть....
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Конфіскація прав та транспортного засобу.
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Решение очень простое - ставить лежачий полицейский.
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В місті не вистачає поліції, та ще ліквідували блок пост на в'їзді в Енергодар, усі були дуже раді, а там фільтрували водіїв, що призводить до безкарності водіїв.
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Не могу даже посчитать, сколько раз я была в шоке от того, что останавливалась , чтобы пропустить пешехода , и этот пешеход чуть не оказывался под колёсами другой машины.

Это просто кошмар. Никогда нельзя вести коляску впереди себя! Никогда! Только ребёнок на руках. Нерегулируемым пешеходный переход не есть гарантия безопасности.
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Если машина остановилась перед пешеходным переходом, это не означает, что остановившийся водитель 'придурок', это означает, что он остановился потому, что там пешеход! Я в шоке! Какие долбо@бы безмозглые садятся за руль, забывая, что машина может стать орудием убийства
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переглянув ше раз відєо і стало ясно, шо мамка побачила "іномарку" бо стала мілко перебирати ніжками, вибираючи безпечну позицію лише для себе а дитячий візок скинула в повний ігнор - ніби в неї нема дитини. Та й удар і політ дитини її не сильно збентежив - якось так розмірено задріботіла, мабуть там сумка з продуктами і телефоном - ото і захвилювалась.
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Ти, нормальний?
Хоча про що питати...і так видно...
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йа понімаю - ти пронікся. Відєо шокірующєйє. Но, ми тут всє аспєкти рассматрівайєм. Канєшно, водітєль вінават - заслужівайєт наказанія і проклятій. Мать, канєшно, по-закону права і ні в чом нє вінавата. Однако, она суб'єкт, а нє об'єкт - от нєйо тоже много завісіт - во всяком случає она больше всєх заінтєрєсована в бєзопасності рєбьонка, і йєй нада рєальность воспрінімать адекватно, а она какая-то віртуальная - раз она права, то і нічєго нє можєт плохого случіцца. А ПДД нє гранітная скала - от п'яні нє защітіт
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Водитель профессионал с 40 летним стажем хочу дать маленьткий совет молодым мамам .может быть комуто он пригодится .В школе этому не учат . Полиция к ее стыду профилактикой с пешиходами не занимается . Переходя дорогу даже по зебре смартфон положите в правый карман наушники в левый . РЕБЕНОЧКА ВАЗЬМИТЕ НА РУКИ . Это поможет вам убереч свое чадо от дурака от пьяного скота за рулем . Ваша жизнь и жизнь вашего ребенка вомногом в ваших руках . Всем здоровья и счастья . Слава Украине.
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Ваши 40 лет это совок прогнивший.Я был в Италии,там мамаш с колясками пропускают даже без зебры.На зебре вООбще никто не смотрит по сторонам.На зебру стал,все ты в безопасности.Это закон и никаких если,
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В Италии в 2017 году произошло 174 тысячи 993 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 3 тысячи 378 человек, что на 2,9 процента больше по сравнению с 2016 годом, число получивших ранения составило 246 тысяч 750. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Национальным институтом статистики - ISTAT.

Согласно им, большинство среди погибших составили водители и пассажиры автотранспортных средств - 1464 человек, второе место по этому показателю принадлежит мотоциклистам - 735 (+ 11,9 процента). Среди пешеходов число жертв дорожно-транспортных происшествий в прошлом году увеличилось на 5,3 процента и достигло 600.
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В любом обществе 73% зедебилов. Даже в цивилизованной Италии. Я что должен надеяться что какой-то криворук не набухался с утра и не сел за руль? Или что какая-то ТПшка не делает макияж себе за рулем. В любой стране есть шанс на такого попасть. Где-то выше. Где-то ниже. Такая природа человека и эволюция работает не так как мне бы хотелось.
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Мамаша мала бути уважніше за ради хоча б дитини, але це із вічна проблема бидло-водіїв лівого ряду на таких переходах, які чомусь думають що водій що зупинився перед переходом у правому ряду просто дебіл...
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Класичне бидло, що не знає правил і не вміє їздити.
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Это плохо.Это не правильно. И произошло это почти в центре, на против школы.И даже не буду в этой теме колоть свиносою на проклятых евробляхеров.
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Возможно я выскажусь цинично но еслиб коляску сбила не Славута а автомобиль с мажором то виновником аварии оказалась бы мама так как на коляске небыло отражателей,аптечки и огнетушителя а теперь водитель этого металлолома получить по полной.
Дай Бог выздоровления этому дитятки...
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Ведь видел же этот мудак, что машина уже одна стоит перед переходом, значит кого то пропускает по зебре...
И вместо того, что бы скинуть скорость да и вообще обязан был остановится у перехода... этот мудак летит себе и плюёт на всё и на всех вокруг.
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Когда в тебе 1,85 промилле попробуй уследи кто там кого пропускает, садится в таком состоянии за руль уже преступление.
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Те, що мамашка ротяку роззявила і не дивилася по сторонам - це одне. Але п'яне бидло за кермом потрібно наказувати максимально строго
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Мама дура. В 90-х в школе не учили смотреть налево и направо... плюс музычка в наушниках, погода хорошая
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Я подозреваю что здесь полно комментаторов которые садились за руль выпимшими, мам которые бегали через дорогу не осмотревшись, а потому как писать гневные комменты оглянитесь и посмотрите что делали вы.
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чтоб такого не было нужен светофор.

Вот у нас в бописполе в таком месте сделали светофор когда погибли жена и ребёнок местного чиновника.
А в Киеве там где уполномоченный по правам детей поехал на красный, вообще объявили тендер на строительство моста и развязки
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І як би вплинув світлофор у даній ситуації?
Бидло неслося по дорозі і йому було пох., зебра чи світлофор!
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Бидло точно не 100 метрів проїхало. Були на його шляху і світлофори, і повороти, і перехрестя. І там все норм. Не норм як завжди на нерегульованих переходах
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Звідки знання, що на світлофорах у нього в той день було все норм? Те, що він доїхав до зебри, нікого перед тим не збивши, ніяк Ваших слів не доводять.
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По чєсноку, мамашка теж дура: вона взагалі не дивилася наліво. А так збивають з лівої смуги дуже часто.
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Преступника наказать, но при переходе улицы маленьких детей надо брать на руки, а не катать в коляске.
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Або везти коляску ЗА СОБОЮ, дивлячись (в даному випадку) ліворуч.
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За такое должна быть только казнь, причём в течении двух часов без каких то там помиловании, аппеляций. То есть человек выпил больше нормы и сел за руль, следовательно он имел умысел на убийство с момента принятия решения сесть за руль. Всё остальное это Демагоги. Никому вся эта гуманность и даром не нужна.
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Какой умысел. Может он воще не соображал что делал. Таких лечить нужно
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Він "не соображал" від випитого бухла! Коли він починав пити, він все соображав! Тому не потрібно для цього підара шукати виправдань.
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