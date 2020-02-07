 Зеленський обговорив з президентом Італії Маттареллою ситуацію на Донбасі й активізацію відносин між країнами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави до євроатлантичних структур.

"Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО", – наголосив Зеленський. Президент України зазначив, що нині відкриваються нові можливості для активізації співпраці між двома країнами.

Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.

Зеленський ознайомив президента Італії із ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту у Нормандському форматі. Він висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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