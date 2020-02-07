 Зеленський обговорив з президентом Італії Маттареллою ситуацію на Донбасі й активізацію відносин між країнами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави до євроатлантичних структур.
"Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО", – наголосив Зеленський. Президент України зазначив, що нині відкриваються нові можливості для активізації співпраці між двома країнами.
Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.
Зеленський ознайомив президента Італії із ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту у Нормандському форматі. Він висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
"Після евакуації з китайського міста Ухань українців "спробують ізолювати" - Скалецька" (с)
им же не 42 - лохи лохами...
По итогам выборов хорошо видно, что Италия в массе своей - на стороне *****. Суд над Марковым, которому ни за что впаяли 24 года - в этом все, как в зеркале.
Какой хозяин - такой и слуга...
Який Тарталья - такий і Пульчинелла
Бо він ще збацає вам óрганом на оргáні!