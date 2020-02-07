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 Політика України
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Все про:Зеленський (4427) Італія (351)

 Зеленський обговорив із президентом Італії Маттареллою ситуацію на Донбасі й активізацію відносин між країнами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави до євроатлантичних структур.

"Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО", – наголосив Зеленський. Президент України зазначив, що нині відкриваються нові можливості для активізації співпраці між двома країнами.

Зеленський обговорив із президентом Італії Маттареллою ситуацію на Донбасі й активізацію відносин між країнами 01

Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.

Зеленський ознайомив президента Італії із ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту у Нормандському форматі. Він  висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте також: Зеленський прибув до Італії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174520
 
 
 Топ коментарі
 
Где-то лягушка-путешественница, а у нас - гастролирующий ишак.
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ніт - шо с них взять кроме макарон и пиццы?...
им же не 42 - лохи лохами...
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"Після евакуації з китайського міста Ухань українців "спробують ізолювати" - Скалецька" (с)
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Если тут пыхнет, она своё жи"овское семейство в один момент из страны вывезет, а остальные..
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Копіюють своїх хазяїв. В Орді всіх захворілих звозять до Тюмені.
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Где-то лягушка-путешественница, а у нас - гастролирующий ишак.
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Цікаво, італійці вже щось запідозрили чи ніт?
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ніт - шо с них взять кроме макарон и пиццы?...
им же не 42 - лохи лохами...
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Что с макаронниками по Донбассц обсуждать, кроме сдачи на условиях России...
По итогам выборов хорошо видно, что Италия в массе своей - на стороне *****. Суд над Марковым, которому ни за что впаяли 24 года - в этом все, как в зеркале.
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в Європі великі сподівання на нового президента Зеленського ! Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами - Цензор.НЕТ 7497Зеленский обсудил с президентом Италии Маттареллой ситуацию на Донбассе и активизацию отношений между странами - Цензор.НЕТ 3835
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Скажи,ты действительно такой глупый-или у тебя работа такая ？
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Скажи,ты действительно такой глупый-или у тебя работа такая ？

Какой хозяин - такой и слуга...
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Або скористуємось термінологією італійської комедії дель арте.
Який Тарталья - такий і Пульчинелла
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Марионетка-обещалка. Зачем оно туда поперлось.
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"Матарелла" - звучит почти как "моторола".
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А меня видно со старости прочиталось сразу как *Моцареллой*! Сыр такой в целом не вкусный, чуть пресный. Но они (макаронники) молотят его крепко.
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А я переживаю. 😔 Боюсь, що наше світ ло може їхнього преза назвати як не Моццарелою то Мортаделою. Будуть тоді наші заробітчани мати проблему.
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Кстати Мортадела, колбаса типа варёнки, и бывает огромная в диаметре. Наполнители там разные, от гороха до маслин и прочего. Но вкусная---не отнять. Многие наши знают. имел с ней дело очень давно---никто и не поверит. Но колбаса есть колбаса. А ЗЕ от слова зелёный. Но не колбаса.
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Знаю, їв. 😊 Хороші знайомі там працюють. Каву привозять. В основному Лаваззу і Кімбо.
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Сыр *Жасмин* закажите, если ещё такой клепают там. Он полумягкий. В красной пищевой краске восковой. Круглый почти идеально. С кг одна головка примерно. Вкусный зараза. Это не Пармезан топором рубать.
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А что, обозвать Президента макаронников варёной колбасой - для Клована ка два пальца об асфальт...
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Італійці! Не пускайте цього cazzo di asino до жодного місця (в Італії багато таких - зокрема церкви та собори), де звучить органна музика!

Бо він ще збацає вам óрганом на оргáні!

Зеленський обговорив з президентом Італії Маттареллою ситуацію на Донбасі й активізацію відносин між країнами - Цензор.НЕТ 7157
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зимой в италию летают не только лохи
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