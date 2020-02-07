 Мін'юст подав позов про анулювання реєстрації 48 "партій-зомбі". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Зазначається, що в Україні зареєстровано 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують.
Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії.
Мін'юст подав позови про анулювання реєстрації цих партій.
Підставою для ліквідації є невисунення політичною партією своїх кандидатів на виборах президента України і народних депутатів України впродовж 10 років.
Підставою для ліквідації є невисунення політичною партією своїх кандидатів на виборах президента України і народних депутатів України впродовж 10 років.
втім.. у порохоботи наймають зараз винятково тупу 'школоту'..
когда эта мелочь остановливала клоунов ?
.. "Партія рішучих змін". Тоді її очільником був Євгеній Юрдига, випускник київського університету КПІ та екс-голова студентської ради студмістечка цього вишу.
У грудні 2017 року "Партія рішучих змін" змінює назву на "Слуга народу", а головою політсили стає Іван Баканов...
Згідно з фінансовими звітами, "Слуга народу" безоплатно користується 4 квадратними метрами в офісі адвокатського бюро "Качура Лоєрс" на столичній вулиці Січових Стрільців. До речі, в інтернеті є інформація, що це бюро надає послуги з "оперативного створення політичних партій". У "Слуги народу" немає ані власної нерухомості, ані яких-небудь коштів. Упродовж дев'яти місяців свого існування політсила не отримувала жодних грошових внесків...."https://www.chesno.org/post/721/
Але винен ...Зе..:
Зеленые болотные твари стремятся к монополизму.
По Закону.