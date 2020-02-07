 Мін'юст подав позов про анулювання реєстрації 48 "партій-зомбі". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Зазначається, що в Україні зареєстровано 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують.

Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії.

Мін'юст подав позови про анулювання реєстрації цих партій.

Підставою для ліквідації є невисунення політичною партією своїх кандидатів на виборах президента України і народних депутатів України впродовж 10 років.

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