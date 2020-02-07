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 Політика України
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Все про:Мін'юст (656) партія (183) Малюська Денис (38)

 Мін'юст подав позов про анулювання реєстрації 48 "партій-зомбі". ВIДЕО

Міністерство Юстиції має намір ліквідувати 48 партій, діяльність яких не відповідає закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Зазначається, що в Україні зареєстровано 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують.

Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії.

Мін'юст подав позови про анулювання реєстрації цих партій.

Підставою для ліквідації є невисунення політичною партією своїх кандидатів на виборах президента України і народних депутатів України впродовж 10 років.

Читайте також: Верховна Рада спростила систему фінансової звітності для політичних партій

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174473
 
   
 Топ коментарі
 
По такой логике Порох спокойно мог прикрыть партию зебилов "Увидимся в суде": Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби" - Цензор.НЕТ 8530
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партию петуШария тоже ликвидируют? или слуги кремля своих не трогают?!
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немає підстав.



Підставою для ліквідації є невисунення політичною партією своїх кандидатів на виборах президента України і народних депутатів України впродовж 10 років.

втім.. у порохоботи наймають зараз винятково тупу 'школоту'..
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Що, досі наймають? А у зелеботів кого наймають?)))
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немає підстав.


когда эта мелочь остановливала клоунов ?
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По такой логике Порох спокойно мог прикрыть партию зебилов
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имеш в виду "Сцалидарность"?
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Скоро его партия и сама самоликвидируется
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партию петуШария тоже ликвидируют? или слуги кремля своих не трогают?!
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Т.е. если партийцы не лезут к кормушке, и не хотят тырить из Бюджета - такие нам не нужны?

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По настоящему действительно политической. идеологической, сознательной партии у нас ни одной еще нет. В этом смысле у нас в Украине вообще еще нет политических партий.
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А как же ОПЗЖопые- эта кацапская кость в горле Украины, партией считается.
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ОПиЗЖец - это российская диверсионная группа,попавшая в ВР на кремлевские деньги одолженные Медведчуку. Украинская партия должна,как минимум быть за территориальную целостность Украины и против агрессоров.покушающихся на эту территориальную целостность,что в данном случае нет и быть не может.
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Ни кто инной как Пэдро позволил этой диверсионной группе поднять голову и занять второе место на выборах. А це вже зрада!
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ТАК ВСЕ ПАРТИИ В Украине ЭТО ЗОМБИ ПАРТИИ ОСОБЕННО ПРАВЯЩИЕ ДО ВЫБОРОВ ЗА ЗОМБИРОВАЛИ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ И ДАВАЙ ЖРАТЬ В ТРИ ГОРЛА ИЗРЕДКА ПРОДОЛЖАЯ ЗОМБИРОВАТЬ И МАНИПУЛИРОВАТЬ ПОКА СЛЕДУЮЩАЯ ЗОМБИ ПАРТИЯ ИХ НЕ ОТТЕСНИТ ОТ КОРЫТА А ЗОМБИ ЛОЗУНГИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ТОЛЬКО В ДРУГОМ ПОРЯДКЕ И ДРУГОМ ЦВЕТЕ СКОРО ВЕСЬ ЦВЕТОВОЙ РЯД ПЕРЕБЕРУТ А СУЩНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ ТРУПОЕДЫ СТРАНЫМинюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби" - Цензор.НЕТ 2312
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ПЕСарню давно пора прикрыть
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Про який тіньовий ринок говорить цей зе-міністр ? той,на якому Бєня купив партєйку у Юрдиги ?

.. "Партія рішучих змін". Тоді її очільником був Євгеній Юрдига, випускник київського університету КПІ та екс-голова студентської ради студмістечка цього вишу.
У грудні 2017 року "Партія рішучих змін" змінює назву на "Слуга народу", а головою політсили стає Іван Баканов...
Згідно з фінансовими звітами, "Слуга народу" безоплатно користується 4 квадратними метрами в офісі адвокатського бюро "Качура Лоєрс" на столичній вулиці Січових Стрільців. До речі, в інтернеті є інформація, що це бюро надає послуги з "оперативного створення політичних партій". У "Слуги народу" немає ані власної нерухомості, ані яких-небудь коштів. Упродовж дев'яти місяців свого існування політсила не отримувала жодних грошових внесків...."https://www.chesno.org/post/721/

Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби" - Цензор.НЕТ 6361
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Смысл в том, чтобы зарегистрировать новую партию нужно пройти 9 кругов ада. Вот никто и не парится по этому поводу, берут старую партию, переименовывают, пользуются. Такой вот у нас "рынок партий" действует. Чем меньше партий останется, тем дороже будет стоить купить себе партию. Зеленые болотные твари стремятся к монополизму. Примером может служить бенинское "МАУ".
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чтобы зарегистрировать новую партию нужно пройти 9 кругов ада. Вот никто и не парится по этому поводу, берут старую партию, переименовывают, пользуются.

Але винен ...Зе..:


Зеленые болотные твари стремятся к монополизму.
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ты дальше читало новость? Они хотят укоротить этот список, т.е. избавиться от конкуренции. Об упрощении бумажной волокиты для создания новой никто не говорил.
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Партии у которых уровень поддержки избирателями менее 1% должны быть аннулированы.
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для початку ліквідувати можна 48 )
По Закону.
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Зебилам верить-себя не уважать. СН борются с возможными будущими сопрениками.
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