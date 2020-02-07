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 Політика України, Суспільство
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Все про:мечеть (21) протест (1103) Чубаров (406) мусульмани (57) Держміграція (173) Ісмагілов (14) ДМС (17)

 "ДМС, виходь, ми принесли паспорти", - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували будівлю Державної міграційної служби на вул. Володимирській у центрі Києва у зв'язку з паспортним контролем відвідувачів мечеті в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Учасники акції протесту розгорнули свої плакати з написами: "Ні поліцейській сваволі", "Україна - правова держава?", "Україна - не Росія", "Покажіть закон, де написано носити паспорт", "ДМС, виходь, ми принесли паспорти", "Досить наживатися на іноземцях", "Ловіть нелегалів на кордоні, а не біля храмів" тощо.

Перед мітингувальниками виступили організатори акції, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, муфтій ДУМУ "Умма" Саїд Ісмагілов.

Читайте також: У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві. ФОТОрепортаж

"Нацполіція і міграційна служба порушували права людини, Конституцію України і Закон про національну поліцію стосовно парафіян мечеті і затриманих осіб. Найбільше обурило проведення незаконної, безпідставної перевірки поблизу релігійної споруди в молитовний день. Полювання на "нелегалів" здійснювалося, коли парафіяни прямували на молитву і виходили з мечеті після. Такі методи використовують російські спецслужби! Відколи таке свавілля за російським сценарієм практикується у нашій країні? Це ганьба для нинішньої влади! Поки ні Державна міграційна служба, ні Національна поліція не надали обґрунтованої відповіді, у зв'язку з чим проводилася перевірка документів і на яких законних підставах було затримано 25 осіб. Ми засуджуємо такі заходи в священні для релігійних людей дні і не хочемо, щоб ці рейди повторювалися під мечетями, синагогами і християнськими храмами. Такі дії правоохоронців принижують людську гідність, суперечать толерантності і демократії, до якої ми всі прагнемо", - заявили організатори акції протесту.

Нагадаємо, 31 січня Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті. Муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві: "У вільній країні такі методи неприйнятні". Пізніше в ДМС прокоментували операцію після п'ятничного намазу: "На територію мечеті не входили, права людини не порушували, виявили 15 порушників".

ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 01
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 02
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 03
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 04
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 05
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 06
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 07
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 08
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 09
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 10
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 11
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 12
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 13
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 14
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 15
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 16
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 17
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 18
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 19
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 20
ДМС, виходь, ми принесли паспорти, - активісти пікетували міграційну службу в Києві через облави біля мечеті 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174468
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый день надо проверять! Этой мрази развелось, почти как на паРаше!
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Идите в Крым помитингуйте.
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а тепер перевірити законність отримання громадянства цими дуріками, які вважають, що закони України на них не поширюються "ГМС, выходи, мы принесли паспорта", - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети - Цензор.НЕТ 4739
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Каждый день надо проверять! Этой мрази развелось, почти как на паРаше!
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Мухи отдельно от котлет...Чурки *******,по крайней мере в Одессе. Их тут как собак не стреляных.Наши дети будут бороться за место под солнцем с чурками,если будем "толерантными" Я за равные права,НО!... Каждый у себя дома.
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Они здесь беженцы, значит здесь их дом, а ты мразь фашистско-кацапская.
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Речь не о беженцах, а о нелегальных иммигрантах, которые нарушая закон попадают на территорию государства.
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Пуст прут домоу родину защищать, или бороться с тиранией, или чё у них там. Наши порохоботы борЮтся и ничё!
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Пусть погранцы свою работу делают, а не пропускают за бабки, а по церквям и мечетям нефиг шастать.
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Львовский метрополитен

@natohawks

·6 февр.

Портнов призывает к физической расправе над ветераном АТО и обещает за это вознаграждение. Осталось только понять почему этой гниде все сходит с рук? Может быть господа Аваков и Баканов его хорошие друзья? Или соучастники?
"ГМС, выходи, мы принесли паспорта", - активисты пикетировали Миграционную службу в Киеве из-за облавы у мечети - Цензор.НЕТ 6954
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Украина - страна для украинофобов.
Этого пожелало большинство.
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Идите в Крым помитингуйте.
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После минувшем облавы были выявлены 15 нарушителей. 12 из них было решено депортировать из-за проблем с документами.

Зная как чиновники ГМС продают гражданство, можно увеличить количество таких проверок, но только на рынках, а не у мечети.
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а тепер перевірити законність отримання громадянства цими дуріками, які вважають, що закони України на них не поширюються
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хачи оборзели совсем, пусть валят в свои страны)) хачи, как кацапы, не умеют вести себя в гостях)) откуда они лезут в Украину, их уже развелось в Украине - куча..
через несколько лет - мигранты будет большой проблемой для Украины))
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Все кто из засрашки должны быть выдворены обратно,пусть воюют за свою независимость,а не прохлаждаются тут.
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Украина, это не кишлак)) нечего здесь командовать..
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Интересно, что в сводках полиции больше не указывается гражданство приезжих преступников.

То есть этническая преступность есть, но её как бы и нет.
Наверное к нам американцы и европейцы приезжают резать и грабить.
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Ахахахахахахаха. Как все страдали за татар, и вдруг те начали в Киеве права качать и опять плохими стали. Клоуна.
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Пограничники одной рукой взятки берут и пропускают в страну нелегалов, а другой рукой останавливают мусульман у выхода из мечети, чтобы у них проверить паспорта. А теперь признавайтесь кто ходит в церковь МП и с собой паспорт берёт? А ведь это церковь страны которая воюет с Украиной.
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