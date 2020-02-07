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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:журналістика (973) обшук (857) свобода слова (241) 1+1 (80) Гончарук_Олексій (623) Василевська-Смаглюк (18)

 "1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби", - "слуга народу", ексжурналістка каналу Василевська-Смаглюк, яка вимагала "приглушити свободу слова". ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, яка просила "приглушити свободу слова", засуджує обшуки на телеканалі, які проводила СБУ 5 лютого.

Про це Василевська-Смаглюк сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що СБУ виконує її побажання про необхідність "приглушити свободу слова" в Україні, обшукуючи "1+1".

"Тоді, коли я говорила про придушення свободи слова - я говорила про те, що не можна закликати вбивати президента, якщо він раптом з'їздить на лінію зіткнення. Я мала на увазі те, що не можна закликати до фізичного знищення когось. І саме це, мені здається, вже занадто. І свобода слова повинна обмежуватися вільним висловлюваннями своєї думки, а не погрозами на чиюсь адресу. Просто ці слова, як завжди, були вирвані з контексту, і, власне, тому я стала глушителемм свободи слова", - сказала нардеп.

Вона зазначила, що категорично засуджує обшуки на "1+1".

"Тому що саме цей департамент займається суспільно важливими розслідуваннями. І, на мою думку, доцільність проведення саме таких заходів, як обшуки, в тому щоб знайти, як і хто записував прем'єра - вони не співвимірні з заходами, які СБУ провела", - сказала вона.

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Нардеп зазначила, що інформацію про те, хто це зробив, "можна було дізнатися, проявивши, можливо, інші свої здібності і заходи, на які СБУ має право, а не вдаватися до обшуків".

"Мені здається, що 1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби, тому що у нас є телеканали, які проходять, наприклад, по досить серйозних, справах, які стосуються фінансування тероризму, але чомусь СБУ не вдалася до таких принижуючих заходів. І взагалі я думаю, що будь-яке розслідування, яке відбувається в нашій державі, не має зачіпати журналістів", - сказала Василевська-Смаглюк.

Відповідаючи на запитання, яким іншим чином СБУ мала б тоді з'ясовувати автора записів, вона сказала: "Я не буду підказувати, але я думаю, що кібер-можливості у світі настільки широкі, що навіть не обшукуючи людину можна дізнатися, що вона робить у той чи інший момент".

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174456
 
 
 Топ коментарі
 
Почніть критикувати Зелю, як ви робили з Порохом, то вас всіх швидко пов'яжуть і в буцигарню кинуть. По перше.
А по друге, хто накліпав росіскомовного продукту і принизив українську мову ?
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- Майбутнє насрало!
- Ви хотіли сказати "настало"?
- Ніт!
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"юден+юден" - це останній канал, який можна дивитися......
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ЭТА ГОВОРЯЩАЯ КУКЛА,которая не помнит,что она говорила пять минут назад---ПЫТАЕТСЯ УЧИТЬ НАС КАК ЖИТЬ !! А КОГДА ТВОЙ КЛОУН В ЛАТВИИ ГОВОРИЛ ,ЧТО УКРАИНА -продажная девка---ЭТО ЧТО ? ДА ТОЛЬКО ЗА ЭТИ СЛОВА ЭТОГО оманского осла,НАДО В ЦУГУНДЕР ОТПРАВИТЬ !!!!
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учит гласности "1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби", - "слуга народу", ексжурналістка каналу Василевська-Смаглюк, яка вимагала "приглушити свободу слова" - Цензор.НЕТ 4032 "подстилка" Бени жлобины ..хавальник закрой...
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А тринадцять тисяч ув'язнених Порошенком добровольців не знайшли?
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"юден+юден" - це останній канал, який можна дивитися......
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Останній, але кошерний. Без схвалення Ради Кашруту доступ до каналу не отримаєте. Гроші не допоможуть. Вони самі кого схочуть куплять
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Почніть критикувати Зелю, як ви робили з Порохом, то вас всіх швидко пов'яжуть і в буцигарню кинуть. По перше.
А по друге, хто накліпав росіскомовного продукту і принизив українську мову ?
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До речі спецом глянув випуск новин Г+Г, - так як облизують зєлєнского навіть скабєєви свого куйла соромляться.
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Дай ссылку)))
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Самая естественная поза президента.
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Интересно , где его палец перед этим был ? Такое впечатление что он что то нюхает . "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8021 .
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***
чтобы остановить носовое кровотечение,
ударьте молотком по указательному пальцу
и быстро засуньте его в ноздрю....
опухнув, он плотно заткнет ее
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храбрый человек это надо иметь крепкие нервы чтоб эту хрень смотреть "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9616
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После обиска хотел увидеть как мосейчук расскажет как зеленский "убил и сьел брата". Но ніт "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4787
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Ну ты садист это надо так над своим мозгом издеваться Он еще и Мосейчук-Скабееву слушал
Низзяяя так издеваться над своим здоровьем "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7286
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починала на каналі Майдану - закінчила пліснявою на дні
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свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні(((
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Шо, зебилы - "произошла чудовищная ошибка"? "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1456
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Гыыы, тогда, когда сыньоносый мертвечуку три канала продал. Не?
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дятел, как можно продать то, что тебе не принадлежит ?
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Пригорело у зелёной рептилии. А если бы был загкон Гебельса-бородянского ...вас бы уеже всех посадили.
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Сейчас адепты "5 канала" и "Прямий" отведут душу!"1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3853
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что, заступил на вечернюю смену, говномес?
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Где зекоманда набрала таких "умных" и "справедливых" проФФесионалов?
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1+1 лил помои на Пороха сутками без выходных, а теперь они хотят цензуры. Шлюхи Коломойского.
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Все правильно сказала
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1+1 - это последний телеканал. Мерзость еще та.
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Сразу повылезали все холуи Коломойского на защиту
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Заявила еще недавно журналистка Бениного канала "1+1" Василевская Смаглюк...
Каждая жаба свое болото хвалит.
Лживые фейки коллеги Дубинского на "1+1" она в упор не видела и не видит.
А теперь еще и преступление против САМОГО преЗедента покрывает.
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Говно+Говно ( бывший 1+1 ), последний канал который нужно смотреть . "1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили спецслужбы", - требовавшая "приглушить свободу слова" "слуга народа", экс-журналистка канала Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1165 . А спецслужбы оттуда должны не вылазить , круглосуточно . Этот кАнал породил Зе и " слуг" ,, чем нанёс державе непоправимый ущерб.
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Не последний. Го%вна на ТВ полно -" Рабинович", 112. Интер, Украина, Наш Мураев.
А Квартал 95 - отдельный канал в холдинге Коломойского. Там посмотреть президента можно в трусах,играющего на рояле органом ипрочие его шалости. Зебилы не додумались убрать изэфира его клоунское прошлое.
Смотрим- тут Зе встречается с Меркель, клац пультом - он мекает и в трусах бегает за Ленкой по сцене... - Кайф.
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1+1 помойка Бені..Дубинський подонок..СБУ правильно робить.
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вы шо Г+Г это форпост зебилов через него делали зебилов выходит что зебилы больше ненужны ?
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ТАКАЯ ЖЕ ИНФО ПОМОЙКА А СЕЙЧАС СТАЛА ВООБЩЕ СЛИВНЫМ БАЧКОМ РЕПЕРТУАРА ПРОГРАММ МИНИМУМ ОДНО 95 КВАРТАЛ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ АЖ ПРОТИВНО ОДНО И ТО ЖЕ ТУ ПРЕЗИДЕНТ НА РОЯЛЕ ИГРАЕТ САМИ ПОМНИТЕ КАК А ТУТ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРЕЗИДЕНТАМИ ДРУГИХ СТРАН ПРОСТО ОТСТОЙ И УБОГОСТЬ
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Ты прав, то ли дело Падлашенко был, то щёки наду, то остановку открыл, то будку построил...
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Вас на Плюсы под дулом автомата гонят?
Каждый вечер?
7 дней в неделю?
Или по доброй воле там обретаетесь?
Или там так хорошо, что за уши не оттянешь?
Тогда чего жалуемся?
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СМЕШНОЙ ВЫ ТАК ПЛЮСЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ДА Я ВООБЩЕ ТЕЛИК НЕ СМОТРЮ ЧТО ТАМ СМОТРЕТЬ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ АНАЛАМ ДЕРЬМО ЛЬЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИЛИ УКРАЛИ НАРОД ВСЯКИМИ АНАЛЬНЫМИ ШОУ ПРАВО НА ВЛАДУ САВИК ШУСТРЫЙ КОРМЯТ СТРАВЛИВАЮТ ДОСТИЖЕНИЙ НОЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НОВОСТЕЙ ДЕЦЕЛ

ОДНО СЛОВО БОЛЬШАЯ ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЙКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ МОЗГОВ НАСЕЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ЕГО ТОТАЛЬНОГО ГРАБЕЖА И УНИЧТОЖЕНИЯ ПОД РАЗНЫМИ БЛАГИМИ ЛОЗУНГАМИ
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От дура! ПОСЛЕДНЕЕ ГОВНО , говорит сама , ее канал ... о такое говно и СБУ мараться не стоит
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Взагалі то ТБ - це помийка, а Г+Г в ній найсмердючіший шар.
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Странно а соя говорила что страной управляет не зебил а беня. Вот и верь после этого сое 😷
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Соя заплуталась у ваших сортах лайна, вибачте нас.
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То есть не разобравшись в ситуации вы нам врали? ФсЁ сое веры нет😷
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Коли в кодлі кишить багато гадюк - не зрозумієш де чия голова і де чий хвіст.
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Че не ясно? За 28 лет так и не разобралась?
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Чем недовольна? Что хотела, то и получила.
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А СМАГЛЮК у неї погоняло , тому що зашквари видає
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Проблема не в телеканалах, а тележурналістах. Так само, як винна не зброя, а кримінальники.
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А фенотип у Васілєвской-Смаглюк як у Мендель, чи Кагановіч якоїсь....
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ЗЕ(КО)РОНАВІРУС- на Яника зека не натякував , тому дужками виділення - але вірус саме від ПР пішов ( позитивна реакція на все проросійське, негативна реакція на все проукраїньске , симптом боязливості) - хто ще щось пригадайте...
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Хворих під час эпідемії ізолюють. Як ізолювати хворх при владі і їх хворих фанатів?
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Як вже набридли ці нові обличчя з характерним викотом очей.
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Хотели ощутить последствие законов последними получили первыми
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ЭТА ГОВОРЯЩАЯ КУКЛА,которая не помнит,что она говорила пять минут назад---ПЫТАЕТСЯ УЧИТЬ НАС КАК ЖИТЬ !! А КОГДА ТВОЙ КЛОУН В ЛАТВИИ ГОВОРИЛ ,ЧТО УКРАИНА -продажная девка---ЭТО ЧТО ? ДА ТОЛЬКО ЗА ЭТИ СЛОВА ЭТОГО оманского осла,НАДО В ЦУГУНДЕР ОТПРАВИТЬ !!!!
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"1+1 - это последний телеканал, на который вообще надо, чтобы приходили ..." и смотрели его русскоязычные сериалы, " Сватов" "Слуг" и проч., а также хвалебные Зеленскому новостные"
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