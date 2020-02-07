 "1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби", - "слуга народу", ексжурналістка каналу Василевська-Смаглюк, яка вимагала "приглушити свободу слова". ВIДЕО

Про це Василевська-Смаглюк сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що СБУ виконує її побажання про необхідність "приглушити свободу слова" в Україні, обшукуючи "1+1".
"Тоді, коли я говорила про придушення свободи слова - я говорила про те, що не можна закликати вбивати президента, якщо він раптом з'їздить на лінію зіткнення. Я мала на увазі те, що не можна закликати до фізичного знищення когось. І саме це, мені здається, вже занадто. І свобода слова повинна обмежуватися вільним висловлюваннями своєї думки, а не погрозами на чиюсь адресу. Просто ці слова, як завжди, були вирвані з контексту, і, власне, тому я стала глушителемм свободи слова", - сказала нардеп.
Вона зазначила, що категорично засуджує обшуки на "1+1".
"Тому що саме цей департамент займається суспільно важливими розслідуваннями. І, на мою думку, доцільність проведення саме таких заходів, як обшуки, в тому щоб знайти, як і хто записував прем'єра - вони не співвимірні з заходами, які СБУ провела", - сказала вона.
Нардеп зазначила, що інформацію про те, хто це зробив, "можна було дізнатися, проявивши, можливо, інші свої здібності і заходи, на які СБУ має право, а не вдаватися до обшуків".
"Мені здається, що 1+1 - це останній телеканал, на який взагалі треба, щоб приходили спецслужби, тому що у нас є телеканали, які проходять, наприклад, по досить серйозних, справах, які стосуються фінансування тероризму, але чомусь СБУ не вдалася до таких принижуючих заходів. І взагалі я думаю, що будь-яке розслідування, яке відбувається в нашій державі, не має зачіпати журналістів", - сказала Василевська-Смаглюк.
Відповідаючи на запитання, яким іншим чином СБУ мала б тоді з'ясовувати автора записів, вона сказала: "Я не буду підказувати, але я думаю, що кібер-можливості у світі настільки широкі, що навіть не обшукуючи людину можна дізнатися, що вона робить у той чи інший момент".
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.
В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.
- Ви хотіли сказати "настало"?
- Ніт!
А по друге, хто накліпав росіскомовного продукту і принизив українську мову ?
чтобы остановить носовое кровотечение,
ударьте молотком по указательному пальцу
и быстро засуньте его в ноздрю....
опухнув, он плотно заткнет ее
Низзяяя так издеваться над своим здоровьем
)))
Каждая жаба свое болото хвалит.
Лживые фейки коллеги Дубинского на "1+1" она в упор не видела и не видит.
А теперь еще и преступление против САМОГО преЗедента покрывает.
А Квартал 95 - отдельный канал в холдинге Коломойского. Там посмотреть президента можно в трусах,играющего на рояле органом ипрочие его шалости. Зебилы не додумались убрать изэфира его клоунское прошлое.
Смотрим- тут Зе встречается с Меркель, клац пультом - он мекает и в трусах бегает за Ленкой по сцене... - Кайф.
Каждый вечер?
7 дней в неделю?
Или по доброй воле там обретаетесь?
Или там так хорошо, что за уши не оттянешь?
Тогда чего жалуемся?
ОДНО СЛОВО БОЛЬШАЯ ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЙКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ МОЗГОВ НАСЕЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ ЕГО ТОТАЛЬНОГО ГРАБЕЖА И УНИЧТОЖЕНИЯ ПОД РАЗНЫМИ БЛАГИМИ ЛОЗУНГАМИ