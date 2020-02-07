 "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою.

У своїй промові російський політик використав фразу "Drang nach Osten" (ред. - Натиск на схід), яка використовувалася нацистською пропагандою як гасло.

"Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Щоб нічого не було!.. 20 червня всіх знищимо!.. На Колиму! У табори підете!.. Імена російські, а вони українці! Швидко російською навчитеся говорити!" - заявив Жириновський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вигадали - "республіка Крим!" Таврійська область! Мова одна - російська", - Жириновський запропонував перейменувати окупований півострів. ВIДЕО