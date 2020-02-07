 Я не сприймаю слова "слуги народу" Ткаченка як погрози, він ще не доріс до цього, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко. ВIДЕО

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Кучеренко повідомив, що, крім заяви до поліції, він також написав до Регламентного комітету.

"Я вважаю, що давайте, ухвалюйте, щоб на 2-3 засідання його дискваліфікували із залу. Ну не можна в залі так поводитися", - сказав він.

"Я у своїй заяві написав, що не сприймаю його балаканину як погрози, я не бачу в ньому жодної загрози для життя. Він не доріс ще до цього. Але лаятися грубо, нецензурно ... Я ще раз повторюю: перше, що мені зробили мої діти, - вони зателефонували і запитали, хто ці депутати, які так поводяться. Це ж образа батька. Тому, відверто кажучи, тут багато в чому моя позиція як батька, я маю реагувати, і щось хлопцям пояснювати, що так робити не можна", - додав Кучеренко.

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На запитання про те, чи образила його така поведінка колеги, Кучеренко відповів: "Я вже дорослий хлопчик. Я стільки бачив у житті, я був у таких ситуаціях бурхливих, що я на це не звертаю уваги. Якби не мої діти, не суспільний резонанс, я б узагалі забув про цього хлопця. Я і зараз не пам'ятаю його прізвища. Те, що він був директором цього шоу-бізнесу, - ще не причина для того, щоб я знав цього депутата. Він ще як депутат - нуль цілих нуль десятих. Вибач, не ображайся, дорогий народний депутате. Ти прояви себе, вийди на трибуну, захисти якусь ідею, якісь законопроєкти. Зроби що-небудь корисне, тоді з тобою як з депутатом можна буде спілкуватися".

Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко обматюкав свого опонента із "Батьківщини" Олексія Кучеренка в сесійній залі парламенту.