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 Політика України
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Все про:Кучеренко (12) матюк (35) Батьківщина (391) Ткаченко Максим (7)

 Я не сприймаю слова "слуги народу" Ткаченка як погрози, він ще не доріс до цього, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко. ВIДЕО

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, заявив, що не сприймає лайку депутата від "Слуги народу" Максима Ткаченка під час засідання 6 лютого у свій бік як погрози.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Кучеренко повідомив, що, крім заяви до поліції, він також написав до Регламентного комітету.

"Я вважаю, що давайте, ухвалюйте, щоб на 2-3 засідання його дискваліфікували із залу. Ну не можна в залі так поводитися", - сказав він.

"Я у своїй заяві написав, що не сприймаю його балаканину як погрози, я не бачу в ньому жодної загрози для життя. Він не доріс ще до цього. Але лаятися грубо, нецензурно ... Я ще раз повторюю: перше, що мені зробили мої діти, - вони зателефонували і запитали, хто ці депутати, які так поводяться. Це ж образа батька. Тому, відверто кажучи, тут багато в чому моя позиція як батька, я маю реагувати, і щось хлопцям пояснювати, що так робити не можна", - додав Кучеренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку. ВIДЕО

На запитання про те, чи образила його така поведінка колеги, Кучеренко відповів: "Я вже дорослий хлопчик. Я стільки бачив у житті, я був у таких ситуаціях бурхливих, що я на це не звертаю уваги. Якби не мої діти, не суспільний резонанс, я б узагалі забув про цього хлопця. Я і зараз не пам'ятаю його прізвища. Те, що він був директором цього шоу-бізнесу, - ще не причина для того, щоб я знав цього депутата. Він ще як депутат - нуль цілих нуль десятих. Вибач, не ображайся, дорогий народний депутате. Ти прояви себе, вийди на трибуну, захисти якусь ідею, якісь законопроєкти. Зроби що-небудь корисне, тоді з тобою як з депутатом можна буде спілкуватися".

Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко обматюкав свого опонента із "Батьківщини" Олексія Кучеренка в сесійній залі парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174426
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамии-Брауну..чемодан...вокзал...абхазия или сша...пусть там мандарины продаёт.
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Кучеренко всё верно сказал.
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нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко...
Круть, - прям парламет лугандонии, ренесанс...

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Арахамии-Брауну..чемодан...вокзал...абхазия или сша...пусть там ********* продаёт.
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В чем???
Ты вообще знаешь хоть что то про этого дедулю-хапугу?
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Так загугли. Это чмо в Запорожье начинало
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Так их, Зедебилов - половой тряпкой да по мордасу!
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Этот пердун грёбаный за "клоуна"ещё не схлопотал по харе?*** буду-до суда не доживёт!
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Похоже БЮТовец Кучеренко пошёл на попятную, т.е. глотнул немного ЗЕлёной слизи. А может испугался, что пи...ды всё таки получит
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лугандонский дурачок максимка слабо понимает,на кого он пытался прыгнуть..
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Похоже Максимка срать хотел на эту КУЧу дерьма!
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та не,похоже,что он просто 3,14дло и дешёвый клоун - сказал,и не сделал..
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Да не, он то прыгнул, а куча дерьма отползла.....
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если пацан,каким пытался выглядеть клоун максимка обещает при людях дать 3,14ы и спрыгивает - то он дешевка и 3,14здло,по всем раскладам так..
хотя,у зепри3,14здков свой кодекс чести,пардон..
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все на "зеленом" внимание сконцентрировали, а чего старичок там вообще стоял и что сделал полезного будучи много лет министром ЖКХ мало кого интересует
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Что зе-клоуны, что йульки- ************** клоуны..- какая разница !!! Я не воспринимаю слова "слуги народа" Ткаченко как угрозы, он еще не дорос до этого, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 384
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Юлина шворка сторит из себя человека!
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Правильнее - никчемная зе "шворка сторит из себя человека"!
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Просто тупорылое животное, случайно оказавшееся, как и многие, в Раде. В Батькивщине я не разу не видел хамства, нет, раз было, но не в такой и близко форме. Не культурные, наглые, безолаборные, зелено-молодо. Не место им там и чем раньше, тем лучше.
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Неуважаемый отец Кучеренко.Объясните своей "матери"-Тимошенко Ю.В.,что так вести себя ,как ведет себя она,занимать чужое кресло,устраивать драки,и ломать народное имущество(микрофоны),ну ни как нельзя.Во первых,это уголовное преступление.Во вторых,какой моральный пример вы все подаете молодежи,своим детям?Стыдно,папаша,что в таком почтенном возрасте,вы этого так и не поняли.
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Народный депутат Михаил Цимбалюк (фракция "Батькивщина") извинился перед председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым за то, что накануне с коллегами блокировал президиум парламента.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3174439

Согласен с Разумковым на все 100%.Ну и не все в Батькивщине лишены совести,как Кучеренко и ЮВТ.Очень было жаль смотреть вчера на уважаемого мною бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка.Было видно,что чувствовал он себя не в своей тарелке.
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А как можно было, в тот момент, по другому бороться с зе беспределом в раде?
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Конечно.Всегда есть лучший выбор.Напрмер,прививку сделать от болезни Паркинсона,или долбо...ма.На крайняк у Супрун совет попросить.
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Ну, що сказати, Олексій Кучеренко у даному разі на 100% правий.
Ви на обличчя цього Ткаченка подивітся, ну все по Ламброзо.
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Прикро що у нас багато тих хто думає, що у цього так би мовити депутата, то вирвалось, люди добрі, як що воно так говорить з людьми похилого віку, воно так говорить з усіма і причому все своє життя, і такого сміття там 99% в зелених рядах.
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Прежде всего надо самому вести себя достойно и не провоцировать на хамство с другой стороні.
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А тепер уявіть рівень деградації цієї зеленої влади.
Це матюкливе бидло:
- Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу».
- Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини ...

Уявляєте, якщо це таке, то що говорити про "рядових"
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У клоунів здають нерви, і це добре. У депутутки бракує словарного запасу щоб вести дискусію тому веде себе як гопник. В цьому є сутність зеко-манди. Попри те, що один концертний директор, другий продюсер, третій ще там якийсь "митець", а в душі гопник гопником. На початку 2000-х у депутати пішли кримінальні авторитети 90-х, у 2020-му їх витіснили гопники, виховані на "стандартах" 95 кварталу.
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Без сомнения, их денежные хозяева-спонсоры одни и те же.
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Слуги теряют рассудок - матерятся, не реагируют на жалобы граждан. Попахивает говнецом...
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А как он могут терять то, чего у них не было изначально?
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Слуги народа быстро учатся, наверное инструктора от регионалов.
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Біографія цїєї матюкливої агресивної особи з Вікіпедії (дослівно):

"!Ткаченко Максим Миколайович (нар. 24 січня 1983) - перший заступник Голови комітету з питань прав людини, деоккупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, міста Севастополь,... та підкомітету з питань тимчасово окупованих територій України.[2] .] Клоун, що ******** нецензурну лайку. (Р.Н.- зараз в статті у ВІКІ саме так)

До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», що організовує гастролі відомих артистів[3]. Перший концерт організував у 1997 році - у Сєвєродонецьку в Льодовому палаці виступала Надія Кадишева.
З початком військових дій на Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії «Квартал 95». ..Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером[4]. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль,....Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області[6]. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу»[7]."

Це Нова політична зелена еліта. Радійте Зе-ки! Бо таких там в СН - майже всі!
Будують рашко- орієнтований бидлостан?
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Біографія цїєї матюкливої агресивної особи з Вікіпедії (дослівно):

"!Ткаченко Максим Миколайович (нар. 24 січня 1983) - перший заступник Голови комітету з питань прав людини, деоккупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, міста Севастополь,... та підкомітету з питань тимчасово окупованих територій України.[2] .] Клоун, що ******** нецензурну лайку. (Р.Н.- зараз в статті у ВІКІ саме так)

До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», що організовує гастролі відомих артистів[3]. Перший концерт організував у 1997 році - у Сєвєродонецьку в Льодовому палаці виступала Надія Кадишева.
З початком військових дій на Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії «Квартал 95». ..Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером[4]. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль,....Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області[6]. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу»[7]."

Це Нова політична зелена еліта. Радійте Зе-ки! Бо таких там в СН - майже всі!
Будують рашко- орієнтований бидлостан?
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"Бари"с его "Они не могут тут работать, поскольку они не знают, кому сколько дать, чтобы их не "кинули"-нужно мочить-обнаглел по беспределу.
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