 Я не сприймаю слова "слуги народу" Ткаченка як погрози, він ще не доріс до цього, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко. ВIДЕО

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Кучеренко повідомив, що, крім заяви до поліції, він також написав до Регламентного комітету.
"Я вважаю, що давайте, ухвалюйте, щоб на 2-3 засідання його дискваліфікували із залу. Ну не можна в залі так поводитися", - сказав він.
"Я у своїй заяві написав, що не сприймаю його балаканину як погрози, я не бачу в ньому жодної загрози для життя. Він не доріс ще до цього. Але лаятися грубо, нецензурно ... Я ще раз повторюю: перше, що мені зробили мої діти, - вони зателефонували і запитали, хто ці депутати, які так поводяться. Це ж образа батька. Тому, відверто кажучи, тут багато в чому моя позиція як батька, я маю реагувати, і щось хлопцям пояснювати, що так робити не можна", - додав Кучеренко.
На запитання про те, чи образила його така поведінка колеги, Кучеренко відповів: "Я вже дорослий хлопчик. Я стільки бачив у житті, я був у таких ситуаціях бурхливих, що я на це не звертаю уваги. Якби не мої діти, не суспільний резонанс, я б узагалі забув про цього хлопця. Я і зараз не пам'ятаю його прізвища. Те, що він був директором цього шоу-бізнесу, - ще не причина для того, щоб я знав цього депутата. Він ще як депутат - нуль цілих нуль десятих. Вибач, не ображайся, дорогий народний депутате. Ти прояви себе, вийди на трибуну, захисти якусь ідею, якісь законопроєкти. Зроби що-небудь корисне, тоді з тобою як з депутатом можна буде спілкуватися".
Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко обматюкав свого опонента із "Батьківщини" Олексія Кучеренка в сесійній залі парламенту.
Круть, - прям парламет лугандонии, ренесанс...
Ты вообще знаешь хоть что то про этого дедулю-хапугу?
хотя,у зепри3,14здков свой кодекс чести,пардон..
В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3174439
Согласен с Разумковым на все 100%.Ну и не все в Батькивщине лишены совести,как Кучеренко и ЮВТ.Очень было жаль смотреть вчера на уважаемого мною бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка.Было видно,что чувствовал он себя не в своей тарелке.
Ви на обличчя цього Ткаченка подивітся, ну все по Ламброзо.
Це матюкливе бидло:
- Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу».
- Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини ...
Уявляєте, якщо це таке, то що говорити про "рядових"
"!Ткаченко Максим Миколайович (нар. 24 січня 1983) - перший заступник Голови комітету з питань прав людини, деоккупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, міста Севастополь,... та підкомітету з питань тимчасово окупованих територій України.[2] .] Клоун, що ******** нецензурну лайку. (Р.Н.- зараз в статті у ВІКІ саме так)
До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», що організовує гастролі відомих артистів[3]. Перший концерт організував у 1997 році - у Сєвєродонецьку в Льодовому палаці виступала Надія Кадишева.
З початком військових дій на Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії «Квартал 95». ..Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером[4]. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль,....Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області[6]. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу»[7]."
Це Нова політична зелена еліта. Радійте Зе-ки! Бо таких там в СН - майже всі!
Будують рашко- орієнтований бидлостан?
"!Ткаченко Максим Миколайович (нар. 24 січня 1983) - перший заступник Голови комітету з питань прав людини, деоккупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, міста Севастополь,... та підкомітету з питань тимчасово окупованих територій України.[2] .] Клоун, що ******** нецензурну лайку. (Р.Н.- зараз в статті у ВІКІ саме так)
До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», що організовує гастролі відомих артистів[3]. Перший концерт організував у 1997 році - у Сєвєродонецьку в Льодовому палаці виступала Надія Кадишева.
З початком військових дій на Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 року став одним із співвласників ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ» - дочірньої компанії Студії «Квартал 95». ..Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером[4]. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль,....Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області[6]. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу»[7]."
Це Нова політична зелена еліта. Радійте Зе-ки! Бо таких там в СН - майже всі!
Будують рашко- орієнтований бидлостан?