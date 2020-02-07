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 Політика України, Події
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Все про:Кучеренко (12) матюк (35) парламент (346) Ткаченко Максим (7)

 "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку. ВIДЕО

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував нардепу від "Батьківщини" Олексію Кучеренку в залі Верховної Ради з використанням ненормативної лексики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Арахамії, Кучеренко тривалий час провокував нардепів від "Слуги народу".

"Він озвучив мої думки", - сказав Арахамія про дії Ткаченка. - "Ви просто не бачили, як вони тихенько розхитували і намагалися радикалізувати. Вони вчора хотіли бійки. Ви ж бачили, як Власенко вчора намагався влаштувати бійку. Але в нас була чітка позиція".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО

Відео 112

Також дивіться: "Ви круті... Ми із захопленням спостерігаємо, як розвивається дискусія в парламенті", - Гончарук - нардепам. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174423
 
   
 Топ коментарі
 
дайте кто-нибудь ему селедки...ну это ж невозможно читать!
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та да. нужно 7% секте потужных покращень уже давно пора на укольчики в полату.
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Да это ни разу не серьёзно, 7% - это уже очень древняя статистика.
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Спрыгуй с наркотиков на водку,ты ж так долго не протянешь.
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Вы себя в зеркале давно видели-чмо на чме полторометровые шавки?
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"...он мои мысли овучил..."
Откуда в этой маленькой чумазой головке могут завестись МЫСЛИ ?
Там одни рефлексы: жрать, хватать и снова жрать.
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А блохи?)))
Блохи тоже никуда не делись)))
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АраХАМія "думає" матюками? Не здивований...
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Это ли не угроза державному диячу? Пора писать заяву в ГБР!!!
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Да оно не прокралось,а заехало на белом коне.Вернее.на ЗЕлёном.
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Вот бы они так жопу рвали за повышение пенсий, зарплат. А то только жопу рвут за те законы за которые им платят.
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ЭТА ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ РОЖА СЕЙЧАС РУЛИТ ГОСУДАРСТВОМ ! НО ДАВЛЕНИЕ в котле все возрастает и вскоре достигнет критической,арахамия---ГОТОВЬ САМОКАТ В РОСТОВ !!!!!!
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ЭТА ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ РОЖА СЕЙЧАС РУЛИТ ГОСУДАРСТВОМ ! НО ДАВЛЕНИЕ в котле все возрастает и вскоре достигнет критической,арахамия---ГОТОВЬ САМОКАТ В РОСТОВ !!!!!!
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Фу, мразота. Найдеться таке ж бидло і на його тата і маму. Бумеранг
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По этому поводу у Анти-колорадоса как-раз сегодня вышло 2 статейки. Букв у него, как всегда, много, поэтому -- ссылки на лонгрид (впереди выходные "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 560 ):
Неожиданные откровения (Часть 1)

Неожиданные откровения (Часть 2)
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Спасибо за ссылки! получил удовольствие.
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Фигня какая-то. Автор аноним, что указывает на заказуху.
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Не-не-не. Нас не на@@@шь*. Мысли АраХамлы звучат совершенно по-другому - сидеть верхом свесивши ноги на вершине Казбека до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкары, на всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
------------------------------------------------------------
н@@@шь* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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Кто бы вас вех ******** и расстрелял, как завещал Кузьма.
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Щось той тхір розвонявся не на жарт.Забув,що він тут ніхто.Правильно говорять-пусти свиню за стіл,а вона й ноги на стіл.
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ЭЛИТА млять, тфу ****, вроде и не голосовал за этих поцов, а мне почему-то стыдно.
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Еще один клоун Арахамия Ивановна нарисовалась но тут же второй вопрос один хотел дать и второй а как насчет с женским половым органом который они хотят раздавать он у этих дегенератов есть в наличии "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 4508
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Арахамия "Он мои мысли озвучил" Тоже мне новость! Давно и так понятно, что вы бандюки и беспредельщики... клоуны хЕровы.
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во всем мире слово "клоун" ассоциируется с улыбками и смехом и только в Украине "клоун" - это стало ругательством и синонимом "дебил" и "пи@арас" "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 3212
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Народ не интересует кто из вас зеленых негодяев кого поддерживает. Народ хочет, чтобы вы твари отправлялись в отставку и назначали новые выборы.
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вспомнился бородатый анекдот - девочки-стажерки учились соблазнять на своих недоумкуватых сверстниках -" пошли в кусты, мы там снимим трусики и дадим вам " ...Те один другого спрашивает- тебе ее трусы нужны ? Не , говорит , другой что я гей какой-то...
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Морда же в этого архамии. Хоть делай фото в фас и профиль и тиражируй по все Украине в оживленных местах "Их разыскивает полиция".
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Дивно, клоуни ображаються коли їх називають клоунами. Ніхто вас не примушував обирати цю професію.
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Быдло Арахамия гордится своей невоспитанностью.
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Госссподи-и всемогущий , помилуй душу мою грешную . Не за себя прошу ! Образумь этих "слуг народных" , недоумков окаянных , И не введи их во искушение, но избавь их от лукавого . .
"Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 1561 .
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Этот Арахамия уж очень похож на папу Симпсона - и лицом, и умом.
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Вот Вася сказал:

Вася Шевченко f77d76ba
дайте кто-нибудь ему селедки...ну это ж невозможно читать!
07.02.2020 14:51

А я скажу - дайте ему МНОГО селёдки!
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Весьма интересно, какие там мысли при полном отсутствии мозга
"Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку - Цензор.НЕТ 9784
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Вот тупые-е-е!
"П#зду" от "п#здюлей" не отличают.

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Задоволені,зе-дебіли? А між іншим,це ви їх власне,і вибрали.Ну і жріть тепер,щоб ви подавились...
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Это не партия влады .Это полупокеры из подворотни.
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Страшные люди, один подумал, а другой сразу же сделал все за него.
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Мда.. У кого-то еще остались какие-нибудь иллюзии относительно новой т.н. "власти"? Если да, то вы все такие же тупые...
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Воно дурне і хамовите , погано виховане . Ні поваги до колеги , ні поваги до старшої людини , ні культури спілкування . Бидло з підворотні . Слуги уроди.
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На фоне этих хачей-рвачей покойный рукамахатель Чечетов не такой уж и одиозный ......
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