 "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Арахамії, Кучеренко тривалий час провокував нардепів від "Слуги народу".
"Він озвучив мої думки", - сказав Арахамія про дії Ткаченка. - "Ви просто не бачили, як вони тихенько розхитували і намагалися радикалізувати. Вони вчора хотіли бійки. Ви ж бачили, як Власенко вчора намагався влаштувати бійку. Але в нас була чітка позиція".
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ЧТО НЕ ТАК ???
Откуда в этой маленькой чумазой головке могут завестись МЫСЛИ ?
Там одни рефлексы: жрать, хватать и снова жрать.
Блохи тоже никуда не делись)))
Неожиданные откровения (Часть 1)
Неожиданные откровения (Часть 2)
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
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н@@@шь* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
БыдлоАрахамия гордится своей невоспитанностью.
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Вася Шевченко f77d76ba
дайте кто-нибудь ему селедки...ну это ж невозможно читать!
07.02.2020 14:51
А я скажу - дайте ему МНОГО селёдки!
"П#зду" от "п#здюлей" не отличают.