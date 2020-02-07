 "Він мої думки озвучив", - глава фракції СН Арахамія підтримав соратника Максима Ткаченка, який погрожував дати "п#зди" нардепу Кучеренку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Арахамії, Кучеренко тривалий час провокував нардепів від "Слуги народу".

"Він озвучив мої думки", - сказав Арахамія про дії Ткаченка. - "Ви просто не бачили, як вони тихенько розхитували і намагалися радикалізувати. Вони вчора хотіли бійки. Ви ж бачили, як Власенко вчора намагався влаштувати бійку. Але в нас була чітка позиція".

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