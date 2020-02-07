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 Політика України, Суспільство
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Все про:ТСК (113) Фріз (151) Шеремет (382) Європейська Солідарність (246)

 У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз. ВIДЕО

До складу ТСК з розгляду справи Павла Шеремета увійшли представники фракції "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", "Європейська Солідарність" та позафракційні нардепи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Раді заявила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

"Ми прагнемо у рамках демократичного парламентського контролю створити майданчик у стінах парламенту для забезпечення неупередженого, незаангажованого розгляду цієї справи. Щоб громадяни України могли пересвідчитися, що ця справа викликає резонанс не тільки за стінами парламенту… Разом ми прагнемо довести цю справу до логічного кінця, бо не хочемо, щоб винних призначали, не хочемо, щоб піддавалася сумніву репутація правоохоронних органів чи судової системи", - зазначила нардепка.

Фріз сподівається, що після розгляду постанови на регламентному комітеті наступної середи постанову про ТСК буде винесено до залу для голосування.

Нагадаємо, раніше Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є СЕНС", - відомі українці записали кліп на підтримку заарештованих у справі вбивства Шеремета. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174420
 
   
 Топ коментарі
 
Там очень длинный список следаков, прокуроров и судий, начиная с ЗЕ, Рябошапки и Авакова, которые на прессконференции вынесли приговор еще до начала следствия.

Поэтому проблему решать надо комплексно - мочить ЗЕлень квадратно-гнездовым методом. даже, если пара "зеленых" попадет под раздачу случайно, Украина от этого все равно в перспективе выиграет.
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Судят этого.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 7739

А грохнул этот, и Аваков знает.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 2000


"Нацдружины. Кто их создал и зачем? Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из России." https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s

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Рябушапку посадіть, і всіх то ділов.
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Там очень длинный список следаков, прокуроров и судий, начиная с ЗЕ, Рябошапки и Авакова, которые на прессконференции вынесли приговор еще до начала следствия.

Поэтому проблему решать надо комплексно - мочить ЗЕлень квадратно-гнездовым методом. даже, если пара "зеленых" попадет под раздачу случайно, Украина от этого все равно в перспективе выиграет.
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Судят этого.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 7739

А грохнул этот, и Аваков знает.
У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз - Цензор.НЕТ 2000


"Нацдружины. Кто их создал и зачем? Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из России." https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s

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Что хорошо? Хорошо, что опять лапшу будут вешать с этой комиссией, пока народ не устанет от этой темы? Таким вот образом все и спустят по течению зеленого говна.
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«ВСК.
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок виконання вправ та вимог військово-спортивного комплексу (далі - ВСК),
2. ВСК - це комплекс фізичних військово-прикладних вправ і вимог для військовослужбовців, направлених на підвищення їх усебічної фізичної готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням, стимулювання до самовдосконалення з питань фізичної підготовки та пропаганду здорового способу життя.»
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Увеличение количества участников - распыление ответственности за зашквар.
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Зараз це виглядає як спроба влади зробити гарну пику при поганій грі.
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Ніколи зелень не проголосує за створення комісії! Віслюк же засвітився на конференції!
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