 У Раді зареєстровано постанову про створення ТСК щодо справи Шеремета, - Фріз. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Раді заявила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.
"Ми прагнемо у рамках демократичного парламентського контролю створити майданчик у стінах парламенту для забезпечення неупередженого, незаангажованого розгляду цієї справи. Щоб громадяни України могли пересвідчитися, що ця справа викликає резонанс не тільки за стінами парламенту… Разом ми прагнемо довести цю справу до логічного кінця, бо не хочемо, щоб винних призначали, не хочемо, щоб піддавалася сумніву репутація правоохоронних органів чи судової системи", - зазначила нардепка.
Фріз сподівається, що після розгляду постанови на регламентному комітеті наступної середи постанову про ТСК буде винесено до залу для голосування.
Нагадаємо, раніше Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів.
Поэтому проблему решать надо комплексно - мочить ЗЕлень квадратно-гнездовым методом. даже, если пара "зеленых" попадет под раздачу случайно, Украина от этого все равно в перспективе выиграет.
А грохнул этот, и Аваков знает.
"Нацдружины. Кто их создал и зачем? Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из России." https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4&t=319s
І. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок виконання вправ та вимог військово-спортивного комплексу (далі - ВСК),
2. ВСК - це комплекс фізичних військово-прикладних вправ і вимог для військовослужбовців, направлених на підвищення їх усебічної фізичної готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням, стимулювання до самовдосконалення з питань фізичної підготовки та пропаганду здорового способу життя.»