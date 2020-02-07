 Вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів та готові підтримувати будь-які кроки для наближення до ЄС і НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Рік тому за моїм поданням Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. Новий Президент ніби підтвердив європейський та євроатлантичний курс України. Нова Верховна Рада за ініціативою команди "ЄС" проголосувала постанову щодо незмінності саме такої стратегії", - заявив Порошенко.

Однак, як підкреслив він, необхідно підкріпити слова конкретними справами.

"Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила – готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО", - наголосив Порошенко.



У травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.

"Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства. Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише України, а і з боку самого НАТО – прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію", - повідомив Порошенко.

"А коли бачимо, як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію за очевидної безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс – нащадки не пробачать!" - підсумував Порошенко.

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