 Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба. ВIДЕО

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йдеться про проєкт закону про національні меншини... Ухвалення цього закону передбачено законом України про функціонування української мови як державної. Наше Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт і він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий у парламент. Я не можу прямо зараз сказати, коли він опиниться в парламенті, але я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про терміни внесення до Ради законопроєкту щодо захисту мов нацменшин.
Кулеба також запевнив, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері захисту національних меншин, а також пишається та цінує кожну нацменшину, яка існує в державі.
у нас нацменьшинство даже президентом может стать
кому нужен этот закон?
кого то в чем ущемляют?
или субсидии не дают по национальному признаку?
населення наше то русифіковують, то полонізують, то венгризують...з однією метою - відгризти шмат землі.
если шо думаю шо под татарскую автономную республику лучше всего подойдет винницкая область
Скільки в країнах меншин українських шкіл ? А ?
То стільки ж має бути і в нас. Інакше ми розпишемось в самозневазі.
Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.
Защита большинства (как в рашке) - фашизм!
Зє! Радійте і пишайтеся! Ви зробили це разом!