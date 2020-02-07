 Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба. ВIДЕО

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про проєкт закону про національні меншини... Ухвалення цього закону передбачено законом України про функціонування української мови як державної. Наше Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт і він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий у парламент. Я не можу прямо зараз сказати, коли він опиниться в парламенті, але я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про терміни внесення до Ради законопроєкту щодо захисту мов нацменшин.

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Кулеба також запевнив, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері захисту національних меншин, а також пишається та цінує кожну нацменшину, яка існує в державі.