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 Політика України
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Все про:нацменшини (124) Кулеба Дмитро (215)

 Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба. ВIДЕО

Законопроєкт про національні меншини, який розробляє Міністерство культури, молоді і спорту, пройде публічне обговорення перед внесенням до Верховної Ради.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про проєкт закону про національні меншини... Ухвалення цього закону передбачено законом України про функціонування української мови як державної. Наше Міністерство культури, молоді та спорту активно розробляє цей законопроєкт і він пройде ще публічне обговорення. Вже після цього може бути поданий у парламент. Я не можу прямо зараз сказати, коли він опиниться в парламенті, але я запевняю, що Україна не затягуватиме цей процес", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про терміни внесення до Ради законопроєкту щодо захисту мов нацменшин.

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Кулеба також запевнив, що Україна залишається відданою своїм міжнародним зобов'язанням у сфері захисту національних меншин, а також пишається та цінує кожну нацменшину, яка існує в державі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174401
 
 
 Топ коментарі
 
Закони мають прийматись дзеркально.
Скільки в країнах меншин українських шкіл ? А ?
То стільки ж має бути і в нас. Інакше ми розпишемось в самозневазі.
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а зачем?
у нас нацменьшинство даже президентом может стать
кому нужен этот закон?
кого то в чем ущемляют?
или субсидии не дают по национальному признаку?
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Украина должна заботится о правах украинцах говорить на украинском языке...., о правах например венгров говорить на венгерском должна заботится Венгрия и они могут реализовать это право забрав венгров к себе.
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а зачем?
у нас нацменьшинство даже президентом может стать
кому нужен этот закон?
кого то в чем ущемляют?
или субсидии не дают по национальному признаку?
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все просто.
населення наше то русифіковують, то полонізують, то венгризують...з однією метою - відгризти шмат землі.
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вон оно как
если шо думаю шо под татарскую автономную республику лучше всего подойдет винницкая область
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Точно, мы защищаем семитов, нацменшинства, а когда будет защищена титульная нация украинцев? Только в украине убивают украинцев за то, что они говорят на украинском.
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Закони мають прийматись дзеркально.
Скільки в країнах меншин українських шкіл ? А ?
То стільки ж має бути і в нас. Інакше ми розпишемось в самозневазі.
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Закон про землю вже обговорювали (на референдумі), тепер візьмемось за нацменів.
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Украина должна заботится о правах украинцах говорить на украинском языке...., о правах например венгров говорить на венгерском должна заботится Венгрия и они могут реализовать это право забрав венгров к себе.
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100% поддерживаю! Только кто-то записал в Конституцию про евроинтеграцию. А там придерживаются иного мнения Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба - Цензор.НЕТ 759
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Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.
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Lillie

Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5531
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Скажіть мені де є на світі країна, де державна мова - українська і я туди поїду, хто хоче щоб державною мовою в Україні була інша мова - послідуйте моєму прикладу - їдьте туди, де ваша мова. ЗІ Ви ж зрозуміли нема іншої для мене країни, ніж Україна.
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Большинство в защите не нуждается.
Защита большинства (как в рашке) - фашизм!
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В России победобесие, в Украине мовобесие.
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За цим законом фактичною нацменшиною стануть українці.
Зє! Радійте і пишайтеся! Ви зробили це разом!
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