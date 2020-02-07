 Ми працюємо на перспективу і готуємося до оновлення корабельно-катерного складу, - Держприкордонслужба про будівництво окремої від ВМС водолазної школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зокрема, керівництвом Регіонального управління Морської охорони вже напрацьовані чіткі пропозиції, в тому числі й щодо заходів з удосконалення системи підготовки персоналу. На необхідність нарощення рівня підготовки як молодшого персоналу, так і офіцерів наголошував і Голова ДПСУ Сергій Дейнеко. У цьому напрямку охоронцям морських рубежів необхідно розвивати вже наявну базу відповідного Навчального центру, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає контрадмірал Олег Костур, начальник Регіонального управління Морської охорони, в Навчальному центрі відбувається підготовка молодших фахівців корабельно-катерного складу, здійснюється перепідготовка, підвищення кваліфікації командирів кораблів, катерів. А водолазні фахівці готуються у відповідному закладі Збройних Сил України, де отримують базову підготовку та первинний сертифікат. При цьому Служба сплачує за їхнє навчання.

"Базова підготовка – це основа водолазної справи, що стосується правил здійснення занурення, забезпечення безпеки та збереження здоров’я водолаза. Однак у застосуванні за призначенням у Морській охороні військовослужбовець у водолазному спорядженні – це насамперед фахівець правоохоронного органу, який під час оглядової роботи має виявляти місця облаштування тайників, схованок, використання конструктивних особливостей підводної частини судна для прихованого переміщення заборонених предметів через кордон тощо. Він також має володіти навичками прихованого і штурмового проникнення на борт, затримання і нейтралізації правопорушника відповідно до ситуації та в межах компетенції, а також проведення оглядової роботи в суднових приміщеннях", – зазначає Олег Костур.

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Саме тому як один з елементів подальшого розвитку навчально-матеріальної бази Морської охорони із залученням міжнародних партнерів та реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги планується створити комплекс для підготовки відділів спеціальних дій та оглядових груп, в тому числі і з водолазним полігоном.

"Це спеціалізований полігон, що не має аналогів в Україні. Його розробка охоплює досвід наших колег, з якими ми проходили спільні навчання – Берегова охорона США, Туреччини, Грузії, Румунії, Естонії, Греції та багатьох інших країн, а також досвід самих наших бійців у вирішені службових завдань. Тому мета створення і функціонування такого комплексу – щоб персонал Морської охорони, зокрема який має водолазну кваліфікацію, отримавши базову підготовку у відповідному сертифікованому закладі ЗСУ, міг відпрацьовувати навички нашої правоохоронної прикордонної специфіки", – наголошує керівник регіонального управління.

На такому навчальному полігоні розглядається можливість створити кілька навчальних зон, які відповідатимуть тематиці підготовки і бійців відділів спеціальних дій, і оглядачів зі складу екіпажів: елементи конструкції судна, для імітації дій із підводного підйому на борт різної висоти, тренажер з обстеження підводної частини судна, фрагмент відтворення суднових приміщень різного типу для відпрацювання оглядової і штурмової практики спецпідрозділу та ще багато навчальних зон для максимально ефективної підготовки бійців у цілком реалістичних умовах.

Не менш важливим напрямком діяльності та підготовки персоналу Морської охорони є боротьба за живучість надводного корабля. Зрозуміло, що у реальній ситуації це мають бути швидкі та злагоджені дії персоналу в умовах стресу, найчастіше за штормових погодних умов, хитавиці, задимлення чи інших ускладнень. Відповідно до такої ситуації треба бути готовим, з уміннями і навичками, відточеними до автоматизму. Наразі Морська охорона Держприкордонслужби проводить підготовку персоналу на тій навчально-тренувальній базі, що є в наявності. Використовуються й навчальні бази Адміністрації Морських портів України на договірній основі.

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"Але ми працюємо на перспективу. Ми розвиваємось, і готуємось до оновлення корабельно-катерного складу. З огляду на те, що в найближчому майбутньому ми плануємо отримати на озброєння новий проєкт корабля Морської охорони патрульного класу, вже розробили концепцію та ведемо перемовини з іноземними партнерами щодо реалізації ідеї зі створення полігону з боротьби за живучість із відтворенням відсіків саме того проєкту корабля, нового корабля, з яким ще не знайомий персонал Морської охорони і аналогів якого в Україні немає", – зазначив Олег Костур. Він додав, що "перший екіпаж для цих кораблів готуватиметься у країні виробництва, а решта персоналу – в Україні, саме в Навчальному центрі Морської охорони. Отже, ми маємо підготувати відповідну гідну навчально-тренувальну базу. І тому залучаємо до співпраці міжнародну підтримку, іноземних колег та партнерів Морської охорони".

Варто зауважити, що співробітництво Морської охорони Держприкордонслужби на міжнародному рівні доволі розвинене. Вже є практичний досвід залучення іноземних інструкторів для проведення тренінгів персоналу, а за умови розвитку і формування сучасної та багатофункціональної навчально-тренувальної бази відкриваються перспективи проведення партнерських тренінгів для колег з Берегової охорони Грузії, Прикордонної поліції Румунії та інших країн-партнерів.

Раніше волонтер Тарас Чмут, коментуючи новину про те, що Державна прикордонна служба України планує побудувати свої Центр підготовки водолазів і Полігон боротьби за живучість кораблів (при цьому у ВМС вже є водолазна школа і полігон боротьби за живучість кораблів), зазначив, що їхнє дублювання є нераціональним використанням коштів. Наприклад, Литва, Латвія та Естонія мають одну спільну водолазну школу на 3 країни.















