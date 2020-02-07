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 Політика України
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Все про:ВР (1621) депутат (1121) Гончарук_Олексій (623)

 "Ви круті... Ми із захопленням спостерігаємо, як розвивається дискусія в парламенті", - Гончарук - нардепам. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу з трибуни Верховної Ради назвав народних депутатів "крутими".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би вам сказати, що ви - круті. Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Всі ті дуже важливі, круті речі, які зараз ми з вами робимо, вдається робити тільки тому, що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими", - сказав Гончарук.

Після цього в сесійній залі опозиційні депутати почали викрикувати і галасувати

"Кожна людина платить значно менше, ніж минулого року. І це не тільки тому, що зима тепла і так далі. Це маніпуляції. Ви ухвалили закон про анбандлінг "Нафтогазу". Це дало нам можливість завершити переговори з європейцями і росіянами. Це привело до того, що ціна на газ, зокрема, абсолютно нижча, ніж могла б бути", - продовжив Гончарук.

Він додав, що нардепи також ухвалили закон, який дозволив створити програму доступного кредитування для підприємців.

"Зараз ви увійшли в розгляд найважливішого закону - про ринок землі. Не про продаж, як багато хто намагається представити... Сил вам, мудрості, ми поряд", - сказав прем'єр.

Гончарук зазначив, що в уряді із захопленням спостерігають за тим, як розвивається дискусія в парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174372
 
 
 Топ коментарі
 
Крутые в зоне АТО . Другие "крутые" продают землю Украины .
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Ці круті обіс.рались від відеоблогу двох жінок...
Де новина про допит слідчим Зеленського, у якому він розповідає, як злякався їх погроз???
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Сериал шо надо. Только вот кому это было надо?
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Нардеп из Батькивщины написал заявление в полицию на слугу народа- заявление отзовет только после публичного извинения с трибуны - вот так этих клоунов надо ловить писсдитьпублично
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именно предпоследнее слово но с буковкой З звучало в адрес Кучернко из уст слуги Ткаченко
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Я слуг народа видит бог не поддерживаю но нардеп от Родины сам спровоцировал!
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ХА - но без мату )) А слово "клован" зараз в почьотє!
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доречі, Федина ЗЕдебилів теж спровокувала - чи ЗЕдебіли Федину ?
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дивлюсь свої платіжки - за листопад 2019 і січень 2020.... вартість гігакалорія опалення абсолютно не змінилася. Про що воно меле?
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Та да крутые...круче только варенное яйцо.... "Я хотел бы вам сказать, что вы - крутые", - Гончарук обратился к депутатам в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 1944
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Сначала написал своё, а потом пошёл вверх по ветке... Не подумай, что "сплагиатил"... Порох ведь, тоже в двух местах, изобрели - в Китае и в Германии, бернардинском монастыре, монахом Бертольдом Шварцем...
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Крутые в зоне АТО . Другие "крутые" продают землю Украины .
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Ці круті обіс.рались від відеоблогу двох жінок...
Де новина про допит слідчим Зеленського, у якому він розповідає, як злякався їх погроз???
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Очень "крутые"... Как варёные яйца или поросячьи хвосты... Вот только из варёных яиц циплят не получится, а поросячьи хвосты жопу украшают...
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"Я хотел бы вам сказать, что вы - крутые", - Гончарук обратился к депутатам в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 8753Копирайт изображенияUNIAN "Я хотел бы вам сказать, что вы - крутые", - Гончарук обратился к депутатам в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 5675 Також за такою процедурою український паспорт можуть отримати громадяни Росії, "що зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання". Это теперь для диверсий попрут в Украину зелёные человечки и будет очередной отжим украинской территории....
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И ещё...Россия призвала Венгрию "совместно защищать нацменьшинства в Украине" , Украине нужно призвать Китай " совместно защищать нац "Я хотів би вам сказати, що ви - круті", - Гончарук звернувся до депутатів у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 3785большинство на России"
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Какого хрена, этот черт- всегда в жилетке? Там, часом, подкладка не кевларовая? Ну реально- вечно в жилетке! И на самокате, и на официальных выползаниях на трибуну... Не удивлюсь, если таки- кевлар. Есть причины опасаться, наверное.
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Та это жидовская униформа. Ты где нибудь видел классического (опереточного) жида без жилетки?
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Блин! Верно, не учел! Сказывается длительная стоянка на якоре... Я тут уже охренел, от безделья.
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одного на самокат, второго на велосипед, а остальных просто в шею и гнать к чертям собачим.....
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Мы все думали, что уже достигли дна, как вдруг снизу кто-то… Нет, не постучал. Залаял., Любитель элитных собак ещё и по ходу свободой слова занимается., Неудивительно, что свободу слова в Украине хотят убить законом о СМИ.
😂
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Не стоит забывать о том, что все эти низкие рейтинги Кабмина и парламента - прямое следствие того, что они остались… неизменными со времён Порошенко. Только вчерашние вторые (помощники, секретари, заместители) стали сегодняшними первыми (министрами, премьерами). И продолжают играть в туже самую игру.
😂
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Да нет Слуги Народа своих любовниц своих корешей аниматоров и клоунов в кресла усадили! От команды Гройсмана там никого не осталось!
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"Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".

Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.

Обещали привести во власть "новые лица" - привели.

Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":

1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.

2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.

3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.

4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.

5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.

6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.

7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.

8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.

9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.

10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.

11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.

12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.

13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.

14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.

15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.

16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.

17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.

18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.

19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.

20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.

21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.

22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.

23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.

24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.

25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.

26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.

27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.

28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.

29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.

30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.

31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.

Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
😁
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"Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".

Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.

Обещали привести во власть "новые лица" - привели.

Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":

1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.

2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.

3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.

4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.

5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.

6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.

7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.

8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.

9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.

10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.

11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.

12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.

13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.

14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.

15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.

16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.

17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.

18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.

19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.

20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.

21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.

22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.

23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.

24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.

25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.

26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.

27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.

28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.

29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.

30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.

31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.

Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
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было бы здорово, если б все эти крутышки взялись дружно за ручки и пошли бы стройными рядами нафик в Ростов бы или ТельАвив, куда ближе
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вчера на одном шоу смотрел выступление одного министра, впечатление такое, что им холодец в башке всем перешили...
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Пабєды і вокруг і кругом, і свєрху і снізу!!!
🤣
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Матір Божа, яка недолуга вистава на державному рівні))) ви дійсно там всі "круті" дебіли, разом з молодими "топ менеджерами" з уряду))
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3,14здун слуги урода, нихера меньше никто не платит, КАЗЛИНА!
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Перший раз прочитав: "Я хотів би вам сказати, що ви - тупі". Окуїв, перечитав ще раз - засмутився.
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Крутые слуги у двух господ. У государства и сороса.
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Иди это расскажи тупому президенту он поверит сам знаешь. Можешь ещё себе самому с калашом в руках в шапке перед зеркалом как ты это любишь, Гончарук!
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Вертеть бы эту крутизну на одном емтсе, а еще лучше на центрефуге.
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Скоро в продаже пропадут яйца куриные!!!!!
Зеленский пришел на допрос и сказал, что испугался, - Зверобой о деле против нее (Видео)
Общество / Видео 07-фев, 05:119 0 0

Марусе Зверобой вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Волонтеру и ветерану АТО грозит наказание лишения свободы на срок до 5 лет, в случае доказательства вины.

Как рассказали в пресс-службе Госбюро расследований, по данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через соцсети угрожала президенту.

По словам самой Зверобой (настоящее имя ветерана Елена Биленькая), данное дело очень похоже на те, "которые шлепали" по делу Шеремета, делу супругов Грищенко, делу Марченко.

"Сразу хочу отметить, что у нас товарищ Зеленский был на допросе, сказал, что нас с Фединой не знает, но испугался. Поэтому считает, что то, что было в стриме, это были для него угрозы", - сказала волонтер.

Также Зверобой высказала мнение, что Зеленского должны проверить психиатры, так как в словах ее и Федины "не было ни одной прямой угрозы".

Также бывшая военнослужащая зачитала перед собравшимися журналистами некоторые пункты из претензий лично ей от главы государства.

Среди них указывается, что во время рабочей поездки Зеленского в Золотое Луганской области он встретился в бойцами ВСУ и добровольческих батальонов, чтобы обсудить возможность провести разведение сил в указанном населенном пункте.

При этом сразу же после этого вместо добровольцев в документе начали писать "группа вооруженных лиц, которые поселились в частном доме на окрестностях города Золотое".

Также говорится, что по их инициативе начался словестный конфликт, который был освещен в СМИ.

Зверобой возмущается как формулировке в свой адрес "имея умысел на выражение угроз убийством президенту Украины", так и нарушением презумпции невиновности.
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Не беспокойся гончар, сядуть увсе и крутые и главзебил и зелёный парламен. А те , кто не сядут будет завидовать севшим☝️☝️☝️ .
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А я то думал что "выпускник МАУПА Гройсман" это дно... Дно оказалось в Соломоновом Университете и явилось миру в лице Гончарука... "Ви круті... Ми із захопленням спостерігаємо, як розвивається дискусія в парламенті", - Гончарук - нардепам - Цензор.НЕТ 3775
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Мы снизили платежку этой зимой Источник: https://censor.net.ua/n3174372 - брехня.
ну й, врешті решт, парламент мав би залишатися парламентом, а не хіпстерськими посиденьками, хоча про що це я...
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Гончарук просто упоротый. Поэтому у него восхищение может вызывать, что угодно.
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Круті?! Дійсно так економіку викрутили, що від неї нічого не залишилось! Тепер крутих портібно викручувати з кресел та посад!!!
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