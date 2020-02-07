 "Ви круті... Ми із захопленням спостерігаємо, як розвивається дискусія в парламенті", - Гончарук - нардепам. ВIДЕО

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би вам сказати, що ви - круті. Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Всі ті дуже важливі, круті речі, які зараз ми з вами робимо, вдається робити тільки тому, що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими", - сказав Гончарук.

Після цього в сесійній залі опозиційні депутати почали викрикувати і галасувати

"Кожна людина платить значно менше, ніж минулого року. І це не тільки тому, що зима тепла і так далі. Це маніпуляції. Ви ухвалили закон про анбандлінг "Нафтогазу". Це дало нам можливість завершити переговори з європейцями і росіянами. Це привело до того, що ціна на газ, зокрема, абсолютно нижча, ніж могла б бути", - продовжив Гончарук.

Він додав, що нардепи також ухвалили закон, який дозволив створити програму доступного кредитування для підприємців.

"Зараз ви увійшли в розгляд найважливішого закону - про ринок землі. Не про продаж, як багато хто намагається представити... Сил вам, мудрості, ми поряд", - сказав прем'єр.

Гончарук зазначив, що в уряді із захопленням спостерігають за тим, як розвивається дискусія в парламенті.

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