 "Ви круті... Ми із захопленням спостерігаємо, як розвивається дискусія в парламенті", - Гончарук - нардепам. ВIДЕО

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я хотів би вам сказати, що ви - круті. Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Всі ті дуже важливі, круті речі, які зараз ми з вами робимо, вдається робити тільки тому, що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими", - сказав Гончарук.
Після цього в сесійній залі опозиційні депутати почали викрикувати і галасувати
"Кожна людина платить значно менше, ніж минулого року. І це не тільки тому, що зима тепла і так далі. Це маніпуляції. Ви ухвалили закон про анбандлінг "Нафтогазу". Це дало нам можливість завершити переговори з європейцями і росіянами. Це привело до того, що ціна на газ, зокрема, абсолютно нижча, ніж могла б бути", - продовжив Гончарук.
Він додав, що нардепи також ухвалили закон, який дозволив створити програму доступного кредитування для підприємців.
"Зараз ви увійшли в розгляд найважливішого закону - про ринок землі. Не про продаж, як багато хто намагається представити... Сил вам, мудрості, ми поряд", - сказав прем'єр.
Гончарук зазначив, що в уряді із захопленням спостерігають за тим, як розвивається дискусія в парламенті.
Де новина про допит слідчим Зеленського, у якому він розповідає, як злякався їх погроз???
😂
😂
😂
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
😁
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".
Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.
Обещали привести во власть "новые лица" - привели.
Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":
1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.
2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.
3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.
4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.
5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.
6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.
7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.
8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.
9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.
10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.
11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.
12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.
13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.
14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.
15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.
16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.
17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.
18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.
19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.
20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.
21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.
22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.
23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.
24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.
25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.
26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.
27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.
28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.
29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.
30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.
31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.
Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
🤣
Зеленский пришел на допрос и сказал, что испугался, - Зверобой о деле против нее (Видео)
Общество / Видео 07-фев, 05:119 0 0
Марусе Зверобой вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Волонтеру и ветерану АТО грозит наказание лишения свободы на срок до 5 лет, в случае доказательства вины.
Как рассказали в пресс-службе Госбюро расследований, по данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через соцсети угрожала президенту.
По словам самой Зверобой (настоящее имя ветерана Елена Биленькая), данное дело очень похоже на те, "которые шлепали" по делу Шеремета, делу супругов Грищенко, делу Марченко.
"Сразу хочу отметить, что у нас товарищ Зеленский был на допросе, сказал, что нас с Фединой не знает, но испугался. Поэтому считает, что то, что было в стриме, это были для него угрозы", - сказала волонтер.
Также Зверобой высказала мнение, что Зеленского должны проверить психиатры, так как в словах ее и Федины "не было ни одной прямой угрозы".
Также бывшая военнослужащая зачитала перед собравшимися журналистами некоторые пункты из претензий лично ей от главы государства.
Среди них указывается, что во время рабочей поездки Зеленского в Золотое Луганской области он встретился в бойцами ВСУ и добровольческих батальонов, чтобы обсудить возможность провести разведение сил в указанном населенном пункте.
При этом сразу же после этого вместо добровольцев в документе начали писать "группа вооруженных лиц, которые поселились в частном доме на окрестностях города Золотое".
Также говорится, что по их инициативе начался словестный конфликт, который был освещен в СМИ.
Зверобой возмущается как формулировке в свой адрес "имея умысел на выражение угроз убийством президенту Украины", так и нарушением презумпции невиновности.
ну й, врешті решт, парламент мав би залишатися парламентом, а не хіпстерськими посиденьками, хоча про що це я...