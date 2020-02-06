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 На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львівській області, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У 2014-2015 роках саме через недостатню навченість особового складу у веденні бою в урбанізованій місцевості багато підрозділів зазнали суттєвих втрат під час штурму і закріплення в тому чи іншому населеному пункті. Відповідно, зроблено висновки і внесено корективи в програму бойової підготовки. Тому під час польового вишколу мої підлеглі через день і щонайменше 3 години тренуються в навчальному комплексі", - розповів командир роти старший лейтенант Денис Яценко.

На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі Бій у населеному пункті 01

Крім цієї складової тактичної підготовки, десантники проводять заняття з медичної, інженерної, вогневої підготовки. Окремий акцент - на швидкісній стрільбі. Адже успіх штурмової групи залежить саме від точного і швидкого ураження цілей і придушення противника вогневими засобами.

На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі Бій у населеному пункті 02

За словами заступника командира 80-ї ОДШБр Олега Баляса, на тактичне і вогневе навчання виділяється приблизно 50% часу практичних занять, а на відпрацювання "бою в місті" - 20-30% від часу тактичної підготовки.

На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі Бій у населеному пункті 03

У 2019 на розширення навчального комплексу на Львівщині, де українських військових вчать веденню бою в місті, витратили 28 млн грн, а цього року на його добудову заплановано 72 млн грн. Також є рішення начальника Генерального штабу ЗСУ, що кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після проведення бригадних або командно-штабних навчань ще 2 тижні проходитиме підготовку з ведення бою в населеному пункті.

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На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі Бій у населеному пункті 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174294
 
   
 Топ коментарі
 
Підготовка правильна.
Отже в генштабі хтось таки готується до силового сценарію.
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"Бій в населеному пункті Донецької області" На Львовщине десантники 80-й ОДШБ проводят тренировки в учебном комплексе "Бой в населенном пункте" - Цензор.НЕТ 4971
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Хто скаже,що москаль,не мелкий хулиган?Мелких москалей будем бить с мелкашек На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті" - Цензор.НЕТ 5217
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"Бій в населеному пункті Донецької області" На Львовщине десантники 80-й ОДШБ проводят тренировки в учебном комплексе "Бой в населенном пункте" - Цензор.НЕТ 4971
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Підготовка правильна.
Отже в генштабі хтось таки готується до силового сценарію.
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Эта подготовка не для условий войны, а для полицейских функций по борьбе с мелкими хулиганами
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Хто скаже,що москаль,не мелкий хулиган?Мелких москалей будем бить с мелкашек На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті" - Цензор.НЕТ 5217
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Поліцейська міссія під прикриттям легкої бронетехніки?
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На войне здание стрелковым оружием не штурмуют. Его накрывают артой или авиацией вместе с засевшим там противником
Ферштейн?
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а якщо , в будівлі , ворог "мирняком" прикрився ?
Або на поверхах противник , а в підвалі мирні мешканці ?
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То ж кацап. Вони по іншому воювати не вміють. Закидують ворога снарядами і власними трупами, а тоді "героїчно" оголошують про взяття, як з Донецьким аеропортом було.
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Дафай Джони пидуй хероически зачищать даунецкий аєропорт, нехер жопу в тилу греть.
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зачистка после авиации и арты. или можна по- другому заходить?
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Идёт война. Одни в форме по Киеву носятся типа "ветераны", другие тренируются по дальше от войны.
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Предлагаешь вести боевую учебу на передовой? Готов возглавить?
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Добре що хоть щось роблять! А ще 6 років тому, був повний капець армії. Так Українські можновладці постарались!
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Самое главное.Бо без их тренировки,у вас и Закона о земле не будет,на чём можно нажиться На Львівщині десантники 80-ї ОДШБ проводять тренування в навчальному комплексі "Бій у населеному пункті" - Цензор.НЕТ 1542
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Приємно зараз дивитися на нашу армію і наших вояків ... Поступово йдемо з совка і це гут!
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