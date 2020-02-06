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 Вбивство Шеремета: слідство виявило неточності в показаннях адвокатів і свідків щодо алібі Кузьменко. ВIДЕО

Нацполіція вказала на неточності в показаннях адвокатів і свідків щодо алібі хірурга Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 лютого суд розглянув клопотання слідчих про продовження запобіжного заходу Юлії Кузьменко. Вислухавши позиції сторін обвинувачення і захисту, суддя прийняв рішення залишити підозрювану під вартою на 60 діб.

"Водночас під час судових засідань адвокати і деякі свідки оприлюднили суперечливу інформацію щодо алібі підозрюваної.

Зокрема Юлія Кузьменко неодноразово розповідала, що не знала, хто такий Павло Шеремет і вперше почула прізвище журналіста тільки після підриву його автомобіля. Про цю подію, за словами адвоката під час судового засідання 12 грудня 2019, підозрювана дізналася на роботі, переглядаючи вранці 20 липня новинну стрічку Фейсбуку. Однак пізніше і її захисник, і сама підозрювана кажуть, що в цей період Юлія Кузьменко перебувала у відпустці, що є документально підтвердженим фактом.

При цьому відпустку Кузьменко частково проводила в Одеській області з нинішнім співмешканцем Петром Кияном. 18 липня 2016 року вони разом повернулися до Києва. В ту ніч Юлія разом із чоловіком Дмитром (у той час офіційно вони ще перебували в шлюбі) поїхали в аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти сина і батьків підозрюваної з Туреччини. Під час надання свідчень 3 лютого цього року мати Юлії Кузьменко заявила, що не пам'ятає, о котрій вони перетнули кордон. А під час засідання 24 грудня 2019 адвокат Владислав Добош озвучив, що підозрювана 19 липня 2016 року о 02:00 чекала в аеропорту "Бориспіль", а повернулися додому о 05:00.

Дивіться також: Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Однак, згідно з отриманим під час слідства трафіком телефонних з'єднань абонентського номера підозрюваної, Юлія Кузьменко вже о 1:24 була вдома - на вул. Урлівській.

Водночас сторона обвинувачення сумнівається в правдивості свідчень тепер уже колишнього чоловіка Юлії Кузьменко Дмитра Кузьменка. Під час судового засідання 24 грудня 2019 року він заявив, що з вечора 18-го по 20 липня 2016 підозрювана перебувала з ним удома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час. А вже під час судового засідання 3 лютого 2020 року колишній чоловік підозрюваної заявив, що не знає, де і з ким була його дружина на відпочинку.

Також сторона захисту Юлії Кузьменко заявляла, що підозрювана не мала тісних зв'язків з іншими членами групи, в тому числі з Андрієм Антоненком. Проте слідство встановило факти тісних відносин між Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком, а також спростувало інформацію про те, що спілкування між ними обмежувалося темою ДТП за участю дружини і дитини Андрія Антоненка.

Також дивіться: "Недостатньо доказів - звільняй", - активісти пікетують Печерський райсуд з вимогою звільнити Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зокрема в 2016 році фіксуються 104 з'єднання між ними, з яких до дати здійснення злочину - 14 з'єднань (2 SMS-повідомлення і 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин). Після 20 липня 2016 року таких з'єднань встановлено 90: 16 SMS-повідомлень і 74 дзвінка. Крім цього, впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі Facebook, у тому числі 89 - до скоєння злочину.

Таким чином при розслідуванні окремі заяви адвокатів, свідків і підозрюваних спростовано. У кримінальному провадженні запланована низка слідчих дій, завершення судових експертиз, а також інших процесуальних дій, у тому числі ініційованих стороною захисту, для всебічного, об'єктивного і неупередженого розслідування", - сказано в повідомленні поліції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174263
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы менты предоставили бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вины задержанных, а не мультики на пресконференциях как хуйло крутили.
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а с каких пор обвиняемій должен что-то доказывать... вообще зебики ухи объелись
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И точно знаю что было со мной 20 июля 2016 года - я был жив.
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а с каких пор обвиняемій должен что-то доказывать... вообще зебики ухи объелись
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А где написано про "доказывать"? Просто Юля врет, что была незнакома с Андрюхой.
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нет, не следует что была знакома, а могла не помнить точно когда прочитала новость, могла быть на работе находясь в отпуске и много других вариантов. где доказательства что была знакома
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Часы разговоров по телефону " до того, как познакомились"
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А когда они познакомились?
Там разделено на общение до убийства и после убийства.
А не до знакомства и после знакомства.
Так когда?
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где там про часы разговоров с шереметом или вообще про разговоры с ним
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"какие вам ещё нужны доказательства?" (С) .
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если я вас разведут, вы тут же поведетесь еще раз.

да ? ведь "що з того" да ?
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Я иногда работаю в отпуске когда просят.
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И точно знаю что было со мной 20 июля 2016 года - я был жив.
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Лучше бы менты предоставили бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вины задержанных, а не мультики на пресконференциях как ***** крутили.
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Виновные предоставили "алиби" - оно оказалось поддельным. Какие претензии?
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А кто доказал, что они виновные? Кто доказал что алиби поддельное. НЕТОЧНОСТИ, это как ошибки в правописании - клоун или клован. Смысл один - вiслюк.
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да пшел ты, поддельные ментовские шулерские выходки. а алиби ЖЕЛЕЗНОЕ
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Рузумієте, яка тут справа, затримувати людей - підстава начебто є, а ось у суд прокурора йти немає з чим (за Рябошапкою). Тому і триває весь цей цирк. Для думаючи зрозуміло, що утр мують підозрюваних незаконно.
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Презумпция невиновности, это не про нашу страну.
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Даже в галимом совке и то, максимальный срок предварительного следствия, не мог превышать 2 месяца!
После этого, или передавай дело в суд или снимай подозрения с человека и приноси извинения.
А тут прямо таки собачий вой стоял: неопровержимое доказательство на неопровержимом доказательстве, все ясно.
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Они по подозрению, без доказательств более двух месяцев сидят в КПЗ. А там не санаторий и не курорт, не говоря уже о лишении свободы.
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Так , *****, в СІЗО сидять якого дуба ??? Так можна і десять років збирати докази і тримати ПІДОЗРЮВАНИХ під арештом.
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пошли по кругу,за что я бл налоги плачу,за шоу?
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а краще не підкладати вибухівку та й буде вам спокій
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а краще тобі рота не розкривати, та й будеш здаватись розумним
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обійдусь без вказівок совпляка
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а волонтери не обійдуться без твоїх вказівок, дятле
продовжуй уявляти, ніби керуєш
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Ну так, а где же железобетонные вещдоки, о которых Зеблан перед Новым Годом мудями своими трусил перед микрофоном вместе с Рябошлепером? ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Если нихера нет--значит надо отпускать людей, а не ип...ь мозги людям.
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Їх доказів до скінчення віків небуде.Але бидляцьке шоу триватиме...
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а разве там было пианино? Жаль я пропустил
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Защита будет врать и манипулировать ровно столько, сколько ей позволят.
После первых уголовных дел за дачу ложных показаний и первых лишений статуса адвоката за ложь и истерику в суде - все приведется в порядок.
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А кримінальні справи за облудні звинувачення й паплюження проти лягашні й прокурвістів Убийство Шеремета: следствие обнаружило неточности в показаниях адвокатов и свидетелей по алиби Кузьменко - Цензор.НЕТ 3999
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Ты, видать, следак из прокурорских, ссышь личико показать.
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Это какой-то цирк, подозрения в каких-то косвенных подозрениях, появляются все новые люди, задним числом оправдывающие действия следствия. Следователи прямо какие-то вольфы мессинги, они доказывают, что и суд не нужен, и так всё ясно.
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Мрази устроили цирк для дебилов.
Но даже мрази, имея подконтрольный суд, не в состоянии начать его не имея доказательств.
Но судя по комментариям, дебилов вполне устраивает.
Принцип инквизиции: если не хочет признаваться, значит точно виновен.
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Хто може пояснити, як я повинен помнити, що я робив такого числа три роки тому. А ці слідчі. прокурори, судді помнять, що вони робили в той час?
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нос не дери. на моих тестах обосрался. помнишь?
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Причем не просто помнить,а помнить поминутно
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Полностью нарушено понятие "преэумпция невиновности " . Судебная система, созданная портновым в 2012 году полностью реанимирована и работает на заказ зелёной лавочки . Но как вы будете извинятьсяя и компенсировать моральные , физические , репутационные убытки ? Вас не удивляют, что все дела идут против волонтеров , патриотов, атошников, спасших страну от ********* в 2014 году ? Сепаратюг и коллаборанты наоборот отпускают. Это ярко выражает направленность политики главзебила. Но есть один нюанс. Эти люди прошли смерть и умеют обьединяться ипостоять за себя . Значит активное общество умышленно подталкивают к определенным действиям. Нехорошо это ест. И весьма нехорошо может окончиться☝️☝️☝️
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Черти аваковские! Неточности в алиби это никак не доказательство убийства. Дело изначально шито белыми нитками и должно стать надгробной плитой на могиле главного мусорского черта.
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неточности -?? муж сказал . что точно знает что она была дома 18-20. а теперь говорит что не знает с кем и где была на отдыхе до 18 пока не приехала домой . где здесь пля разбежности в показаниях мужа . где здесь неточности . дебилизм дебильный для зелёных дегенератов
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Ок. А когда будет что-то про убийство Шеремета?
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Собаков уже не знает как выкрутиться
То сольет какие-то левые записи Портнову, то какие-то показания где-то не стыкуются.
Чувствует армяшка, что скоро отставка.
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Ось бачте, адвокат таки всрався, а води нема))
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Урус-свинья, прячься, злой чечен идет, башка рэзать будет
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Я так и знал!!! Теперь загребут в тюрьму всех свидетелей и адвокатов за дачу ложных показаний и ввод суда в ОМАНУ, что бы очередные псевдоубийцы-патриоты не сопротивлялись!
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Не дело, а одни неточности. Оказывается доказательств вины не требуется, достаточно неточ-ностей в показаниях и абсурдного мотива преступления. Гениальный прорыв в нормах УПК. А судить будут "тройки" - прокурор, министр МВД и представитель ОП. В общем, какая разница.
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" частности в 2016 году фиксируются 104 соединения между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 - до совершения преступления.Источник: https://censor.net.ua/v3174263"

а вот если бы герои и патриоты по настоящему поддержали бы обвиняемых, разнесли бы суд и потоптали судей, то в 2016 было бы всего 4 соединения и в ФБ оказалось бы не 252 сообщения, а всего 3.
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Так а где опровержение общения на тему ДТП?
Могли бы для приличия тексты предоставить.
Опровержения я не вижу.
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Ладно, а если я не помню где я был в тот день в 2016 м. году. И что мне за это будет?
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Если ты не помнишь - это одно дело.
А если ты прекрасно помнишь, как Кузьменко, но стараешься придумать отмазку-легенду по аналогии с твоими остальными обычными днями, вроде "та я была на работе" - тебя могут поймать на лжи, как поймали Кузьменко.
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ну ты и трепло. та нет НИКАКИХ неточностей вместо слова ЕЩЕ пришут УЖЕ и не более)))
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Помнит не помнит,вы че там дыбилы в прокуратуре,я вчерашний день почасово не помню. Вы должны предоставить железобетонные доказательства, а адвокат должен доказать что ваше доказательство гонево или не докажет,а не на оборот. А то такое ощущение,что вы пытаетесь оправдаться,бо в говне обляпались. Скажу честно подумайте ,что будет при смене власти ,зелля ж не путин , хоття тоже наверно птнх. Возьмите в пример америку и алькапоне!
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Есть в этой истории еще один факт и его все замалчивают. А именно самоубийство ( или ?) некого Вани (пистолет) друга или коллеги патриотов. Похоже, что он не выдержал и покончил с собой. Этот факт никого не волнует, а патриоты? Или он сепар был и не жалко? Или его убрали, как ненужного свидетеля? Гильза ведь не просто так валялась?
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эти мусора дешОвые шулера.
"что с вечера 18-го по 20 июля 2016 подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 года бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе Источник: https://censor.net.ua/v3174263"
о КАКОМ отдыхе речь и по КАКИМ датам???. налицо подмена событий и понятий )))
а зебилы балдеют от лапши ))
" что подозреваемая 19 июля 2016 года в 02:00 ждала в аэропорту "Борисполь", а вернулись домой в 05:00.Однако, согласно полученному в ходе следствия трафику телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Юлия Кузьменко уже в 01:24 была дома - на ул. Урловской Источник: https://censor.net.ua/v3174263"вообщето 01:24 это раньше чем 02:00, так что не УЖЕ а ЕЩЕ ))))что мешало проехать за это время в аэропорт?ну и дешОвки эти мусоранет НИКАКИХ противоречий )))
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пока будет заказ на Кузьменко от портнова , следствие будет видеть неточности.
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Неточности алиби ввиду отстутствия каких либо доказательств это вообще трешь.
Так можно любого обвинить.
А вы сказали что приехали домой с работы в 18: 00,а согласно пилинга вашего телефона в 18: 13.
У у у.
Адский трешь.
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