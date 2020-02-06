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Все про:Зеленський (4374) Львівщина (1034) шахта (181) шахтарі (132)

 "Ніхто нікого не викидає": Зеленський закликав не вірити чуткам про те, що шахтарів виженуть з роботи. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський обіцяє шахтарям вирішити проблеми вугільної галузі, заборгованостей із зарплат і перспектив роботи шахт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у четвер під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червоноград Львівської області.

"Я хочу всіх загалом шахтарів заспокоїти. Я ж, перш за все, людина, а потім вже президент. Ми поважаємо вашу професію, ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Розуміємо, що є складнощі, заборгованості. Закриємо заборгованість", - заявив Зеленський.

Глава держави закликав не сприймати на віру всі чутки про те, що завтра нібито закриється та чи інша шахта, виженуть з роботи шахтарів.

"У нас в країні понад 50 шахт, 67 тис. осіб працює, при цьому ми розуміємо, що таке 67 тис. осіб, - це 200 тис. В цілому, це ж родини. Ніхто нікого не викидає. Ви маєте розуміти, ми нормальна влада, нормальні люди", - підкреслив він.

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Президент також зауважив, що з проблеми реформування вугільної галузі спочатку будуть запропоновані плани, які має розробити уряд, потім вони будуть обговорюватися з суспільством і шахтарями.

"І будемо обговорювати, яку шахту необхідно модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не домодернізовується, і тоді потрібно знайти людям іншу роботу, держава повинна надати, де зарплата така ж або краще, не менша", - сказав він.

Зеленського запросили на велику зустріч працівників вугільної галузі в Києві 25 лютого, і він своєю чергою зазначив, що до цього заходу вже має бути план дій з реформування галузі, хоча б частково погасити заборгованість перед шахтарями і озвучити терміни подальшого остаточного погашення боргів із зарплат.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вирушив із робочою поїздкою до Львівської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174253
 
 
 Топ коментарі
 
А всего лишь надо было бы заставить этого мелкого клоуна пройти тест на наркотики.
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А всего лишь надо было бы заставить этого мелкого клоуна пройти тест на наркотики.
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так закона соответствующего нет...
вот и влипли...
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да., в Украине для многих специальностей тоже требуется пройти строгую мед.комиссию..
А вот для президента нет.. - нонсенс...
Может избраться любой дурик - наркоман..., что мы и получили в этот раз..
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Может избраться любой дурик
- наркоман..., что мы и получили в этот раз..

Один раз избрали зека- доллар стал 12 потом барыгу-доллар-30,теперь еще одного-доллар 25. Ждем...
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неси свою пургу тем, у кого амнезия.
Я-то помню, что при "барыге" была активная фаза войны ДВА ЭТАПА. И ДЕФОЛТ в течение ноября 2014 - января 2015, что совпало по времени со второй активной фазой войны (спасибо зеку и его банде и за дефолт и за войну). И только когда Яресько и Гонтарева уломали всех кредиторов (кроме Рашки) реструктуризировать долги, взятые Украиной при Тимошенко и Януковиче - тогда гривна начала укрепляться. Год назад гривна была как и сейчас - от 24,5 до 25 за 1 доллар. При Зеле экономика и финансы какое-то время работали на автомате реформ, проведенных "барыгой и преступницами Яресько и Гонтаревой".
Сейчас гривна стабильно снижается второй месяц.
Уверен, что через год куплю в Киеве двушку за 15-20$ тыс.
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Здесь, в США, без сдачи драг-теста практически невозможно найти даже низкооплачиваемую работу. Причём тоже закона такого нет. Просто работодателям не нравится иметь в своем подчинении неадекватов. В Украине же торчок может даже стать "преЗЕдентом"
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9 месяцев и вдруг проблемы . Зелохочмо таки молодца .
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Та ну, зачем нам Гепа-2? Только хардкор, только с 25 этажа!
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Надеюсь на досрочные выборы, хотя бы в парламент...
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Ахметка выгнал 30% своих металлургов .
А шахтиоры что , особенные какие-то ?
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Не равняйте ДТЭК и госшахты.там ЗП вовремя и в два-в три раза выше..
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На Метинвесте Ахметова деньги дают три раза в месяц. Для наших барых-собственников это как кость в горле.
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не выгонят а уволят
или куда их денут после закрытия шахт которое запланировано
а на счет недооценена, так у шахтеров зарплата немаленькая была, могли нормально жить если бы на сруцькую замануху не повелись
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могли нормально жить если бы на сруцькую замануху не повелись

Шахтеры как дети-что им ефремовы наговорят в то и верят.

К примеру Мозговой-в окружении капиталистов надумал строит народную РЕСПУБЛИКУ!

Как писал Некрасов- мужик что бык- как втупится - не вышибишь колом!
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Кожному фану зебіла - бумеранг навздогін.

"Никто никого не выкидывает": Зеленский призвал не верить слухам о том, что шахтеров выгонят с работы - Цензор.НЕТ 5133
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Ты прежде всего президент. Потом все остальное. Даже по прошествии 9 месяцев(а за это время формируется человек) ты этого не понял и президент из тебя не сформировался. Ты какой-то недоношенный эмбрион, выползший на этот свет непонятно с какой целью.
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а зеля уже принимает на работу и увольняет шахтеров? и наріда отец, и на рояле игрец...
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исполнил всем осточертевшее "иа-иа" в 100000 -ый раз...

"все будет хорошо!"
"мы приличные люди!" (сразу вспомнилось "там живут порядочные люди - и никто там не ворует и не пьет")

"никаких закрытий шахт! - ну, кроме некоторых старых..."
"никаких увольнений! - ну, а если кого и уволим, то найдем новую работу..."
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расходы будут резать, а ничего не давать, шахтеры не ведитесь
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Если Зеля сказал, что не закроют, значит теперь точно закроют!!!
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anti-colorados
Если

Читая то, как парень с жидкой бородкой, называемый премьер-самокат, успокоил украинцев, сказав, что те, кто не потребляют газ, будут платить минимальный тариф, прихожу к выаоду, что он курил самокрутки в начальной школе на уроке математики. То есть, ему кто-то наверняка говорил, что если, например, 10 умножить на 0, то получится именно 0. Не 9, не 5 и даже не 1, а именно - ноль. Но к этим рассказам он отнесся скептически, а урок, где было рассказано, почему так, он провел в школьном сортире, где курил указанную выше самокрутку. По этой причине он и предлагает платить за 0 не 0, а минимальный тариф.
Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного, поскольку большинство публики, которая сейчас называет себя властью, ничего иного сделать просто не могла. Она не образована, бездарна и что не менее важно - глупа. Будь это иначе, ей в голову не пришлось бы впрягаться в дело, которое ты гарантированно завалишь. То есть, ума не хватило даже на то, чтобы оценить свои способности, а это - глупость. Это все равно, что дрыщ лег под штангу в 100 кг, попытался ее толкнуть и она рухнула ему на грудь, ломая ребра.
Кстати, о сравнениях и аллегориях. Мыслители древности отдавали себе отчет в том, что большая часть современников не поймет их философских рассуждений и выводов, а потому именно для публики выстраивались какие-то простые конструкции, на примере которых можно было понять суть их мыслей. Помните миф о Сизифе и о том, как он бесконечно нес в гору стеклотару и она оттуда все время скатывалась вниз? Это один из таких случаев.
Так вот, мы и наши коллеги еще перед выборами предупреждали всех, что избирать во власть людей, не представляющих, как работает государственная машина - нельзя, ибо они ее гарантированно угробят, но они сделали это и вот уже пошли осязаемые результаты. Мы решили использовать приемы древних греков и аллегорично описать то, что сотворили эти слуги на данный момент, в режиме сравнения или «если».
Если вы ехали в маршрутке с таким водителем, ваша маршрутка не доехала до нужной остановки, а протаранила ограждение моста и нырнула в реку.
Если вы пришли к стоматологу что-то там делать с зубами, то он вам все решил делать инструментом, введенным не через рот, а через какое-то неожиданное место.
Если такие деятели взялись поменять масло на вашем автомобиле, вы обнаружили, что масло они пытались менять, но это уже не важно, поскольку ваш автомобиль сгорел.
Если вас угораздило разводиться через суд и ваши интересы представлял такой адвокат, то в конце концов, вы обнаружили себя на лагере Сокиряны с пятилетним сроком отсидки. Так вас развел ваш адвокат.
Если пилотом вашего самолета оказался такой деятель, то мало того, что вы не долетели туда, куда должны были долететь, но он умудрился протаранить атомную станцию, фабрику аккордеонов и школу пантомимных искусств.
Если вы вложили средства на депозит банка, которым управляют такие деятели, то обнаружили, что к вам пришли описывать имущество, поскольку подписали депозитный договор не читая, а зря. Банкиры составили его так, что вы не получите ни свих денег, ни процентов и еще останетесь должны.
Если вы утром оказались в чужом городе и решили съесть круассан с кофе, то обнаружили, что выпечка сделана из материала якутского скульптора, а кофе подают в емкостях для забора анализов, чтобы два раза не вставать.
Если вы пришли в парикмахерскую сделать праздничную укладку, то вам ее сделают паяльной лампой, которой смалят кабанов.
Если вам нравится рыбалка и вас потянуло на рыбалку, где ловят акул, не сомневайтесь, такие специалисты используют вас в качестве наживки.
Если вы пришли послушать 3-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, не сомневайтесь в том, чем будут играть на фортепиано и за что дергать смычковые инструменты.
Если вы думаете, что пора сделать перерыв от всего этого и постоять под дождем, присмотритесь внимательно, с этой властью это скорее всего будет не дождь.
Не знаю, насколько точными были эти аллегории, поскольку самые точные мы тут не можем изобразить, поскольку сами себе взяли за правило, не использовать мат. Вот и не используем.
https://defence-line.org/2020/02/esli/
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Вот и не используем.

Бред. Украина страна под внешним управлением( типа Африки 150лет назад) Конкуренты с ЕС,США приложили не мало усилий чтоб в Украине небыло своих полупроводников,самолетостроения,передовой металлургии,алюминия и много еще чего.
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Да, да, да, помню, как сейчас, именно США купили одесский НПЗ и закрыли его нахрен. Ах да, забыл, Николаевский глинозёмный купила лично фрау Меркель.
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Ми боролися до вичерпання всіх можливостей народних депутатів, але законопроект №1210 про потурання свавіллю податківців під виглядом деофшоризації буде спрямовано на підпис Президенту.
Хочемо, щоб усі підприємці запам'ятали цей день.

"Никто никого не выкидывает": Зеленский призвал не верить слухам о том, что шахтеров выгонят с работы - Цензор.НЕТ 9333
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Развал СССР начался с забастовок шахтеров Краснодона и Кузбасса, которые сидя неа вершине зарплат, благополучия и соцконфет захотели себе еще больше. Зеленский наверное не знает Историю и обещает опять шахтерам благо, шахтеры конечно запомнят и вытащат их у него из горла.
Кстати Маргарет Тетчер вместо обещаний ликвидировала все шахты, а шахтеров переучила на другие профессии. Но она дура конечно, пообещать блага нужно было.
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Британия тогда разрабатывала огромные месторождения нефти в Северном море. Могла себе позволить. У нас же пока так:
"Никто никого не выкидывает": Зеленский призвал не верить слухам о том, что шахтеров выгонят с работы - Цензор.НЕТ 6565
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"...по проблеме реформирования угольной отрасли сначала будут предложены планы, которые должно разработать правительство, потом они будут обсуждаться с обществом и шахтерами..." )))) Это на пару лет, минимум, а Ишак не до сидит, плюс это:

"Никто никого не выкидывает": Зеленский призвал не верить слухам о том, что шахтеров выгонят с работы - Цензор.НЕТ 9271
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а вы интересовались какие они выплаты получили по закрытию шахт? нет? так вот на те деньги можно было кафе открыть или другой малый бизнес..или перекантоваться несколько лет..в поисках работы? Ачто могут предложить у нас..расчетные в размере оклада и гуляй Вася )))
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Каких сказал мне колега валлиец :» что б єта **** вечно вертелась в гробу!» онтвынужден был идти в армию и эмиграцию. Но да, шахты она закрыла.
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ибо кроме как овец разводить в Уэльсе делать больше нечего.
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что прикольно, в армии он усмирял братьев ирландцев где их успешно возненавидел. Теперь он их кроме как half-breed wankers не называет.
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Развал СССР начался падением нефтяных котировок.
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Надо вернуть приватизированную тепло-энерго-генерирующую отрасль назад в госсобственность. Бывших приватизаторов на кол, как разоривших страну. Зю, ты можешь только сопли пускать.
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А как по-мне , так эта профессия слишком переоценена в стране. Большого ума,образования и интеллекта не требует, это обычный малоквалифицированный труд, который во всем мире ценится очень низко.
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Ця професія героїзована Стакановим.
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Сейчас время героизировать труд нотариусов и стилистов
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И музыкантов с нетрадиционными методами игры на инструментах.
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это обычный малоквалифицированный труд, который во всем мире ценится очень низко.

За эту работу расплачиваются здоровьем и малой продолжительностью жизни...
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Ну и фиг с ними, кто им доктор?Кто им не давал хорошо учиться, получить хорошее образование и как следствие хорошую специальность, говорила им мама" учись, сынок, что б не в шахте пахать"? Если ума нет, то только так! Ты бы еще предложил наркоманов пожалеть, они тоже расплачиваются здоровьем и малой продолжительностью жизни.
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так сами поуходят..и выкидывать ни кого не придется! долги по ЗП.20-% октября,Ноябрь полностью,за декабрь отдали только 30 %....вчера и все!!!..Кто помоложе те в армию идут или за границу работать..ходять те кто ,.ни до Бога ни до людей"...пенсионеры(на жизнь есть а ЗП все равно когда то отдадут) и у кого родители с шахтерской пенсией..помогают ...
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Яке ж воно тупе! Мілке сцикливе, злопам'ятне, мстиве створіння, що дірвалося до необмеженої влади...
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так это ж типичный представитель воробьиного народца, которому на роду написано быть таким!))
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Та то він по п'яній ляпнув. Хто ж відмовиться від дармової робочої сили. Шахта ваша, вугілля буде продавати Кабмін, а шахтарі працювати. Ну і поділ прибутку - Кабміну гроші, а вам праця й нові відбійні молотки. Ну може не нові - самі відремонтуєте.
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Шахтеров разгонять никто не будет, парламент разгонять никто не будет, Донбасс никто сдавать не будет... Шо я там еще забыл?
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а, еще журналистов прессовать не будут...
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4000 баксов учителям, 4 тыс км новых дорог и рост производства (или экономики, та похер) 40%.
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4000 баксов учителям
--
евро

А Королевская скромница- 1000 Эзарплаты и 500Э-пенсия...
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помню. было. но это было настолько тупо, что даже самые лохи-прелохи не повелись
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Ну раз сказал, что шахтёров не выгонят с работы, значит шахтёрам трындец. Он же за всё время ещё ни разу ни одного обещания не выполнил.
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Шахтери, зенелох вам нічого не должен, он етих шахтеров и в глаза не видел.
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Виноваты в сегодняшнем не 73% проголосовавших бездумно за брехунов, они не пишут законы.
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Цікаво, а були справжні шахтьори на зустрічі??
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Х*йло уже позакрывал все шахты в Ростовской обл.. Лугандонские шахтёры, так мечтавшие о русском мире, наконец осознали, что они - лошары, а Тетчер таки была права...
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nfv там уголь некоксующий... надо вьігонять
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В сети появилось красноречивое видео с Зеленским, на котором он говорит об Украине

https://www.instagram.com/p/B8BKU8cnPaw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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Лукашенко тоже, сначала придумает - от чего надо защитить, а потом расскажет - как он защитил...
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Интересно, а почему нельзя закрыть шахты и выгнать работников? Польша так делала, Англия. Украине почему нельзя?
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потому что по сценарию вначале у них на шахте должна быть авария с жертвами, потом должны приехать спасатели с днр и всех спасти. смотрите третий сезон "слуга уродов"
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потому что РАБЫ имеют право "голоса" на так называемых "выборах"! если сделать все правильно (уволить, а шахты закрыть), то не досчитаются потом голосов и потеряют власть!
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Маргерет Тетчер была рачительной домохозяйкой и умела вести бюджет, но ее заклевали "профсоюзы" и "леваки", а не разагнала бы она тогда шахтеров, то сегодня Британия была бы "в жопе"!
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-Вы должны понимать, мы нормальная власть, нормальные люди", - подчеркнул Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/v3174253

"Ніхто нікого не викидає": Зеленський закликав не вірити чуткам про те, що шахтарів виженуть з роботи - Цензор.НЕТ 5827 .
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Если уголь по цене бриллиантов, то нахер из бюджета датировать убыточный бизнес. Оставить две-три-пять госшахты (как стратегический резерв, на случай перебоев поставок эноргооосителей), а остальные закрыть, всех уволить, пускай ищут другую работу на рынке труда. Не надо никого жалеть и социалку нужно существенно сократить, чтоб не множить трутней и туниядцев!
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.. Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ

ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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