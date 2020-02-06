 "Ніхто нікого не викидає": Зеленський закликав не вірити чуткам про те, що шахтарів виженуть з роботи. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у четвер під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червоноград Львівської області.
"Я хочу всіх загалом шахтарів заспокоїти. Я ж, перш за все, людина, а потім вже президент. Ми поважаємо вашу професію, ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Розуміємо, що є складнощі, заборгованості. Закриємо заборгованість", - заявив Зеленський.
Глава держави закликав не сприймати на віру всі чутки про те, що завтра нібито закриється та чи інша шахта, виженуть з роботи шахтарів.
"У нас в країні понад 50 шахт, 67 тис. осіб працює, при цьому ми розуміємо, що таке 67 тис. осіб, - це 200 тис. В цілому, це ж родини. Ніхто нікого не викидає. Ви маєте розуміти, ми нормальна влада, нормальні люди", - підкреслив він.
Президент також зауважив, що з проблеми реформування вугільної галузі спочатку будуть запропоновані плани, які має розробити уряд, потім вони будуть обговорюватися з суспільством і шахтарями.
"І будемо обговорювати, яку шахту необхідно модернізувати, яка шахта, на жаль, вже не домодернізовується, і тоді потрібно знайти людям іншу роботу, держава повинна надати, де зарплата така ж або краще, не менша", - сказав він.
Зеленського запросили на велику зустріч працівників вугільної галузі в Києві 25 лютого, і він своєю чергою зазначив, що до цього заходу вже має бути план дій з реформування галузі, хоча б частково погасити заборгованість перед шахтарями і озвучити терміни подальшого остаточного погашення боргів із зарплат.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський вирушив із робочою поїздкою до Львівської області.
вот и влипли...
А вот для президента нет.. - нонсенс...
Может избраться любой дурик - наркоман..., что мы и получили в этот раз..
- наркоман..., что мы и получили в этот раз..
Один раз избрали зека- доллар стал 12 потом барыгу-доллар-30,теперь еще одного-доллар 25. Ждем...
Я-то помню, что при "барыге" была активная фаза войны ДВА ЭТАПА. И ДЕФОЛТ в течение ноября 2014 - января 2015, что совпало по времени со второй активной фазой войны (спасибо зеку и его банде и за дефолт и за войну). И только когда Яресько и Гонтарева уломали всех кредиторов (кроме Рашки) реструктуризировать долги, взятые Украиной при Тимошенко и Януковиче - тогда гривна начала укрепляться. Год назад гривна была как и сейчас - от 24,5 до 25 за 1 доллар. При Зеле экономика и финансы какое-то время работали на автомате реформ, проведенных "барыгой и преступницами Яресько и Гонтаревой".
Сейчас гривна стабильно снижается второй месяц.
Уверен, что через год куплю в Киеве двушку за 15-20$ тыс.
там крест сейчас..
А шахтиоры что , особенные какие-то ?
или куда их денут после закрытия шахт которое запланировано
а на счет недооценена, так у шахтеров зарплата немаленькая была, могли нормально жить если бы на сруцькую замануху не повелись
Шахтеры как дети-что им ефремовы наговорят в то и верят.
К примеру Мозговой-в окружении капиталистов надумал строит народную РЕСПУБЛИКУ!
Как писал Некрасов- мужик что бык- как втупится - не вышибишь колом!
"все будет хорошо!"
"мы приличные люди!" (сразу вспомнилось "там живут порядочные люди - и никто там не ворует и не пьет")
"никаких закрытий шахт! - ну, кроме некоторых старых..."
"никаких увольнений! - ну, а если кого и уволим, то найдем новую работу..."
Если
Читая то, как парень с жидкой бородкой, называемый премьер-самокат, успокоил украинцев, сказав, что те, кто не потребляют газ, будут платить минимальный тариф, прихожу к выаоду, что он курил самокрутки в начальной школе на уроке математики. То есть, ему кто-то наверняка говорил, что если, например, 10 умножить на 0, то получится именно 0. Не 9, не 5 и даже не 1, а именно - ноль. Но к этим рассказам он отнесся скептически, а урок, где было рассказано, почему так, он провел в школьном сортире, где курил указанную выше самокрутку. По этой причине он и предлагает платить за 0 не 0, а минимальный тариф.
Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного, поскольку большинство публики, которая сейчас называет себя властью, ничего иного сделать просто не могла. Она не образована, бездарна и что не менее важно - глупа. Будь это иначе, ей в голову не пришлось бы впрягаться в дело, которое ты гарантированно завалишь. То есть, ума не хватило даже на то, чтобы оценить свои способности, а это - глупость. Это все равно, что дрыщ лег под штангу в 100 кг, попытался ее толкнуть и она рухнула ему на грудь, ломая ребра.
Кстати, о сравнениях и аллегориях. Мыслители древности отдавали себе отчет в том, что большая часть современников не поймет их философских рассуждений и выводов, а потому именно для публики выстраивались какие-то простые конструкции, на примере которых можно было понять суть их мыслей. Помните миф о Сизифе и о том, как он бесконечно нес в гору стеклотару и она оттуда все время скатывалась вниз? Это один из таких случаев.
Так вот, мы и наши коллеги еще перед выборами предупреждали всех, что избирать во власть людей, не представляющих, как работает государственная машина - нельзя, ибо они ее гарантированно угробят, но они сделали это и вот уже пошли осязаемые результаты. Мы решили использовать приемы древних греков и аллегорично описать то, что сотворили эти слуги на данный момент, в режиме сравнения или «если».
Если вы ехали в маршрутке с таким водителем, ваша маршрутка не доехала до нужной остановки, а протаранила ограждение моста и нырнула в реку.
Если вы пришли к стоматологу что-то там делать с зубами, то он вам все решил делать инструментом, введенным не через рот, а через какое-то неожиданное место.
Если такие деятели взялись поменять масло на вашем автомобиле, вы обнаружили, что масло они пытались менять, но это уже не важно, поскольку ваш автомобиль сгорел.
Если вас угораздило разводиться через суд и ваши интересы представлял такой адвокат, то в конце концов, вы обнаружили себя на лагере Сокиряны с пятилетним сроком отсидки. Так вас развел ваш адвокат.
Если пилотом вашего самолета оказался такой деятель, то мало того, что вы не долетели туда, куда должны были долететь, но он умудрился протаранить атомную станцию, фабрику аккордеонов и школу пантомимных искусств.
Если вы вложили средства на депозит банка, которым управляют такие деятели, то обнаружили, что к вам пришли описывать имущество, поскольку подписали депозитный договор не читая, а зря. Банкиры составили его так, что вы не получите ни свих денег, ни процентов и еще останетесь должны.
Если вы утром оказались в чужом городе и решили съесть круассан с кофе, то обнаружили, что выпечка сделана из материала якутского скульптора, а кофе подают в емкостях для забора анализов, чтобы два раза не вставать.
Если вы пришли в парикмахерскую сделать праздничную укладку, то вам ее сделают паяльной лампой, которой смалят кабанов.
Если вам нравится рыбалка и вас потянуло на рыбалку, где ловят акул, не сомневайтесь, такие специалисты используют вас в качестве наживки.
Если вы пришли послушать 3-й концерт Бетховена для фортепиано с оркестром, не сомневайтесь в том, чем будут играть на фортепиано и за что дергать смычковые инструменты.
Если вы думаете, что пора сделать перерыв от всего этого и постоять под дождем, присмотритесь внимательно, с этой властью это скорее всего будет не дождь.
Не знаю, насколько точными были эти аллегории, поскольку самые точные мы тут не можем изобразить, поскольку сами себе взяли за правило, не использовать мат. Вот и не используем.
https://defence-line.org/2020/02/esli/
Бред. Украина страна под внешним управлением( типа Африки 150лет назад) Конкуренты с ЕС,США приложили не мало усилий чтоб в Украине небыло своих полупроводников,самолетостроения,передовой металлургии,алюминия и много еще чего.
Хочемо, щоб усі підприємці запам'ятали цей день.
Кстати Маргарет Тетчер вместо обещаний ликвидировала все шахты, а шахтеров переучила на другие профессии. Но она дура конечно, пообещать блага нужно было.
За эту работу расплачиваются здоровьем и малой продолжительностью жизни...
--
евро
--
евро
А Королевская скромница- 1000 Эзарплаты и 500Э-пенсия...
https://www.instagram.com/p/B8BKU8cnPaw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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До БОЮ
ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ