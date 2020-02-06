 "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фракції "Батьківщина", про це заявила Юлія Тимошенко.
"Те, що зараз відбувається, не має нічого спільного з парламентаризмом. В залі - жодного представника аграрних асоціацій та профспілок. На балкони загнали помічників "слуг народу" і навіть заблокували вхід до парламенту людям, які були депутатами Верховної Ради попередніх скликань і які хотіли бути присутніми на цьому "шоу". Влада за спиною парламенту давно вирішила, що земля буде продаватися, і володітимуть нею іноземні банки", - зазначила Тимошенко.
Лідерка "Батьківщини" наголосила, що лише на референдумі можна вирішувати долю української землі.
"Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити з землею. Все інше - профанація та обман України. І я прошу негайно це припинити!" - наголосила Тимошенко.
"Стаття 14. ...Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону."
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А простому нариду тока скажи, шо у него шото забрали... даже, если этого у него отродяся не было.
ЗЕленые нищеброды до сих пор между собой в уме делят миллиарды Порошенко.
В 2014-м они так же делили миллиарды Ахметова. И в обоих случаях получили за щеку вместо денег. И так будет всегда.
Юля пообещай сначала от аренды земли частка каждому 200$ для начала.Вот и будет тебе мобилизация. Хватит о ценностях давай о частке каждого. И дальше в таком же тренде.
А кто не захочет - заставят. Налогами например
Кому там надо что пролоббировать?
У Тимошенки сейчас на это скидки, за счет чего им еще существовать - кормушки просрали, приходится работать на Косюков и прочие агрохолдинги - мандеть не прокладая рук чтобі только не арендовать землю по нормальной цене.
На прутнє я вертел Зеленского вместе с Порошенко,
Я экономист, и в отличие от "общественности" знаю как работает экономика и инвестиции. Мы сейчас на одном уровне с Таджикистаном по этому запрету. Я лично с удовольствием занялся бы агробизнесом, но только если смогу купить землю, оренда это корупционное болото, а я "договариваться" и "решать" ни с кем не собираюсь, деньги вложу только в свое. Точно так же думают и западные инвесторы и мелкие/средние инвесторы - нет собственности - нет денег.
Мнение народа я тож вертел - этот вопрос во их же благо требует компетенции. Правильно тут оппонент предложил - нужно вводить плату за голосование чтобы поприкольщиков убрать.
То не удивительно что ты из тех кому РЄ-ФЄ-рендум, взять фсё и поделить, земля - народу, навоз - крестьяням.
А вот реальность:
Юле чем хуже,тем лучше.
Даже если презом буде сам ангел,она придумает причину воевать.
печально,что если не по ее,то она всегда против((
Требуем нимедленного рифирендума на тему "Что делать с землёй??"
Варианты ответа:
1. Отнять и поделить.
2. Сделать всю землю государственной.
3. Разогнать их всех к грёбаной матери!
Вместе с поддерживающими ее депутатами Тимошенко блокировала трибуну рады и кресло спикера. После этого она попыталась оторвать провода микрофона спикера и повредила большой палец на левой руке.
Украинская журналистка Анна Стешенко на своей странице Facebook написала, что экс-премьер «пролила кровь за землю».
Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже заявил, что за сломанную аппаратуру Тимошенко придется заплатить около $2 тыс. из собственных средств.
До БОЮ