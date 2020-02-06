 "Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити із землею", - Тимошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фракції "Батьківщина", про це заявила Юлія Тимошенко.

"Те, що зараз відбувається, не має нічого спільного з парламентаризмом. В залі - жодного представника аграрних асоціацій та профспілок. На балкони загнали помічників "слуг народу" і навіть заблокували вхід до парламенту людям, які були депутатами Верховної Ради попередніх скликань і які хотіли бути присутніми на цьому "шоу". Влада за спиною парламенту давно вирішила, що земля буде продаватися, і володітимуть нею іноземні банки", - зазначила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила, що лише на референдумі можна вирішувати долю української землі.

"Тільки всенародний референдум може вирішити, що робити з землею. Все інше - профанація та обман України. І я прошу негайно це припинити!" - наголосила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче швидко розпродати землю, щоб залатати дірки в бюджеті, - Сюмар про земельну реформу