 За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, діалог двох нардепів відбувся поблизу трибуни Верховної Ради. Запис опублікував на своїй сторінці в youtube Кучеренко.

До обрання в народні депутати Максим Ткаченко був продюсером, засновником і генеральним директором компанії "Квартал-Концерт". Працював концертним директором співачки Тіни Кароль. У виборчому списку "Слуги народу" був під №25. До 2014 року проживав у Луганську.

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