 "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до депутатів, які провокують непарламентську поведінку в залі - займіть свої місця і візьміться до виконання своїх обов'язків ... Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих стрибках", - емоційно сказав Стефанчук.

Також читайте: Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

Раніше трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.

Під Радою і ОП триває мітинг проти відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді були зареєстровані понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.