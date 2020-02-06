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 Політика України
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Все про:ВР (5748) депутат (1017) Стефанчук Руслан (117)

 "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР. ВIДЕО

Перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук закликав народних депутатів, які блокували трибуну і президію парламенту, поводитися пристойно і зайняти свої місця в залі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до депутатів, які провокують непарламентську поведінку в залі - займіть свої місця і візьміться до виконання своїх обов'язків ... Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих стрибках", - емоційно сказав Стефанчук.

Також читайте: Розглядати законопроєкт про ринок землі будемо всю ніч, голосів достатньо, - "слуга народу" Арахамія

Раніше трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.

Під Радою і ОП триває мітинг проти відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді були зареєстровані понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174177
 
   
 Топ коментарі
 
Мудрому нариду не нравилась прошлая Рада... Поэтому он выбрал эту.
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У мене така чуйка, що скоро всіх зебобіків будуть масово пиз..., тобто бити, ще до весни і що цікаво, що робити це будуть розчаровані зебобіки. Я за поп-корном, панове. "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук пытается успокоить нардепов, устроивших новую потасовку в ВР - Цензор.НЕТ 8128
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"Україну має накрити лавина з інвестицій як зовнішніх, так і внутрішніх".
Вова! Досить нам продавати очікування! Де, власне, інвестиції?
Але не спішіть ржати. Фокуснік розшифровує. Увага!
"Уже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов:
- це позитивний тренд стійкого зростання економіки і встановлення макроекономічної стабільності, збільшення ВВП України (угу…),
- зниження інфляції (угу…),
- зростання золотовалютних резервів (угу…),
- підвищення кредитного рейтингу та зміна прогнозів на "стабільний" і "позитивний" (тричі угу).
Вони зробили…
Все ось це "ми зробили" насправді зробила попередня влада. Це влада бариг відновила стійке зростання економіки, яке при Вові почало провалюватися, це влада бариг відновила зростання ЗВР, які Янукович спалив на підтримку долара по 8, і саме реформи проведені владою бариг змінили прогнози S&P і Fitch, які прямо вказали, що продовження таких прогнозів залежить від продовження реформ, проведених у попередні 5 років.
А от те, що зробив Вова, - це набрався боргів по ОВДП. Я просто нагадую: МВФ відмовився давати Україні найдешевші кредити в світі, доки не відновиться жорстке переслідування Коломойського. Відмову МВФ співпрацювати з нами теж зробив Вова своїми фоточками з Коломойським в ОП.
Але про все це Вова промовчав.
Щоб лоху вивертати кишені, лоху треба продавати очікування, годувати роліками і не хвилювати його.
Так що, лох! Скоро Україну накриє лавина з інвестицій. Сотні багато обєспєчєнних людєй будут стрємітся в Васюкі.
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серервы сеньора ишако монико оманское против юлиных сторонников битва ёокдзун против косинёров "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук пытается успокоить нардепов, устроивших новую потасовку в ВР - Цензор.НЕТ 81
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Зря Виталика Кличко с братом Вовой в Слугу Народа не пригласили. Организовали с ними какие-то глупые конфликты.
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Мудрому нариду не нравилась прошлая Рада... Поэтому он выбрал эту.
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Прошлой Раде место всем в тюрьме.
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А шо тебе ещё не хватает, чтобы воплотить мечту в жизнь? А , зебил?)
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Скоро тебя новая Рада самого в тюрьму отправит...
Не заплатишь за транспортировку газа которого не получал,
обвинят в мошенническом завладении деньгами
бениного облгаза - и отправят нары греть...
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У мене така чуйка, що скоро всіх зебобіків будуть масово пиз..., тобто бити, ще до весни і що цікаво, що робити це будуть розчаровані зебобіки. Я за поп-корном, панове. "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук пытается успокоить нардепов, устроивших новую потасовку в ВР - Цензор.НЕТ 8128
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Боюся що набереш багато ваги очікуючи. "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук пытается успокоить нардепов, устроивших новую потасовку в ВР - Цензор.НЕТ 2747
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Это из собственного опыта ожидания, когда посадят Порошенко, бобик?
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Усе відбувається як я передбачав, але значно швидше - це збереже мою бездоганну фігуру. "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР - Цензор.НЕТ 5634
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Только мне кажется, что они там друг другу гениталии ласкают????
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Тут вот бывшие украинцы интересуются: когда посадят Киву?
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Так Ви ж уникає е публічних дискусій. Вам оце свобода слова тому і стала поперек горла, що дискутувати не можете через суцільну брехню.
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"Україну має накрити лавина з інвестицій як зовнішніх, так і внутрішніх".
Вова! Досить нам продавати очікування! Де, власне, інвестиції?
Але не спішіть ржати. Фокуснік розшифровує. Увага!
"Уже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов:
- це позитивний тренд стійкого зростання економіки і встановлення макроекономічної стабільності, збільшення ВВП України (угу…),
- зниження інфляції (угу…),
- зростання золотовалютних резервів (угу…),
- підвищення кредитного рейтингу та зміна прогнозів на "стабільний" і "позитивний" (тричі угу).
Вони зробили…
Все ось це "ми зробили" насправді зробила попередня влада. Це влада бариг відновила стійке зростання економіки, яке при Вові почало провалюватися, це влада бариг відновила зростання ЗВР, які Янукович спалив на підтримку долара по 8, і саме реформи проведені владою бариг змінили прогнози S&P і Fitch, які прямо вказали, що продовження таких прогнозів залежить від продовження реформ, проведених у попередні 5 років.
А от те, що зробив Вова, - це набрався боргів по ОВДП. Я просто нагадую: МВФ відмовився давати Україні найдешевші кредити в світі, доки не відновиться жорстке переслідування Коломойського. Відмову МВФ співпрацювати з нами теж зробив Вова своїми фоточками з Коломойським в ОП.
Але про все це Вова промовчав.
Щоб лоху вивертати кишені, лоху треба продавати очікування, годувати роліками і не хвилювати його.
Так що, лох! Скоро Україну накриє лавина з інвестицій. Сотні багато обєспєчєнних людєй будут стрємітся в Васюкі.
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У него и предвыборная "программа" начиналась с продажи ожиданий - "У меня есть мечта"...
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Зато как Жюля боты вместе с ригами завизжали в унисон
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Как эту правоту довести в дискуссии с такими, как слуги урода? Вы же тупо жмёте кнопки ка хозяин прикажет.
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Дискуссия с зелеными человечками?
Глухому не расскажешь, слепому не покажешь, зебилу не докажешь
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А это теперь новый способ выяснения, т.к. Арабыдлия вместе с Арахамией сказали, что нынешний регламент всё тормозит...
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Те, которые хотят заткнуть рот всем, говорят о дисскуссии?
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Роберт Бенчли
Многие наши умные доводы были загублены дураками, которые знали, о чем говорят.
Некрасиво спорить, если не прав; а если прав, то незачем.
Слово, сказанное умному человеку, обычно служит началом спора.
Чем меньше доводов в защиту какого либо мнения, тем с большим чувством его защищают.
Нет смысла спорить с человеком настолько тупым, что он даже не видит, что вы компетентнее.
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Дискуссия со слугами все равно что игра в подкидного с каталами
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потерлись друг об друга и фсё!
даже очёчки целые ( молчу про брендовые сюртуки...никому даже пуговку не вырвали))))
имитация парламента...имитация деятельности...имитация драки...
фаллоимитаторы короче (дамы пардон)
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Дамы вас извиняют.

Им тоже кажется, что название "фаллоимитаторы" слишком мягкое...
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спасибо! я всегда стараюсь цензурно! ооо как это не легко)))))
но на языке ж такие эпитеты скачут, аж зубы болят! )))))
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Невдалий, ганебний досвід мій в укр.поітиці завершивсь одним розумінням. щоб там розібратись і вижити потрібно знати хто на яке посольство працює. в якого оліхарха харчується. і самому стати таким. Продажною *****.
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Потрох за распродажу украинской земли, а потрохоботы? Деньги ж не пахнут!
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Ширка это потрох, зе и голос - распродажа украинской земли!
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Щас примут закон и все,как один будут в унисон петь,шо правильно сделали.
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Все ждал, когда начнется. Началось)))) Україна це Европа. Крапка!
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Фігня. Жаби з гадюками. А шуфріч й досі не битий!
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а кива під трубуную теребонькае свого жиріновського
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Кнопкодавить свого самовисуванця. "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР - Цензор.НЕТ 9403
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Когда тебя убирают с "хлебных" мест но очень хочется

"Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР - Цензор.НЕТ 8405
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Россия прредлагала выкупить КРЫМ. Теперь после принятия закона о рынке земли она его купит. Почему ЗЕля жопу рвет так,да потому что уже все обговорил с Пупкиным.
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а где в законе ты нашел норму о продаже земли другим государствам?
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Мдя, шановні... Питання стоїть про дерибан землі і легалізацію латифундистів та транснаціональних компаній. Тут пряме порушення Конституції, згідно якої, всі надра, земля, рекреаційні зони належать громадянам України. Нас змушують під чіїсь "хотєлкі", продавати стратегічний для нації ресурс.Діпутати, вас не те що проклянуть до якогось коліна, ваш шлях - тільки ховатись за кордоном. А там за голосування грошей не платять.
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Українці - вільні люди і мають право робити із своєю землею, що захочуть. А якщо ви хочете залишатися в махровому совку, то переїжджайте в Білорусь!
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У нас вже є чесні прокурори, незалежні суди і мусора які виконують свої обов"язки?!!! І немає рейдерів і чорних ріелторів і їбанутого ворога-сусіда?!!! Окстись, неосвічене. Закінчи школу. І не пиши дурні.
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не ето, не драчуны и даже не дрочуны - ето латентные геи друг об друга трутся.
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Як би ви знали, паничі, що депи зроблять уночі..
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ЗЕкоманда в турборежиме затягивает петлю у себя на шее .
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Всіх цих тимошенківців, опзежників і петиків треба вигнати з ВР! Вони позорять Україну!
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Давид Георгиевич Арахамия
Давид родился 23 мая 1979 года в СССР, в городе СОЧИ.
Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия).
В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
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И вот эта с...ка Арахамия принимает деятельное участие в разпродаже украинской земли.Напрасно эту св...чь привезли на вертолете,по рассказам,в Украину
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Украинцы, вам не стыдно, что судьбу вашей земли, решают заброды?
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Письмо постоянному ведущему кино панорамы, народному артисту Советского Союза Эльдару Рязанову.
Дорогой товарищ Рязанов! Просим вас далеко опубликовать вас в вашей кино панораме наше криворожское письмо. От кинолюбителей, в клубе котором мы состоим.
Наш киноклуб хорошо известен не только в Кривом Рогу, но и за рубежом, на Полтавщине. Вот уже 10 лет мы смотрим лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа, обогащая свой внутренний мир до полной неузнаваемости. Заставил нас взяться за перо фильм известного итальянского режиссера Джурин Ли «Сумерки», который недавно вышел на экраны нашего города. Но еще спасибо нашему криворожскому кинопрокату, который бережет нашего зрителя. И поэтому вместо 3 часов, как на кинофестивале на Сан-Себастьяне и вместо 2 часов, как на кинофестивале в Ташкенте, у нас в Кривом Рогу этот же фильм шел час с небольшим. Что тоже много, учитывая, как мы экономим каждую минуту. И несмотря на то, что мы прокручивали пленку этого фильма в обоих направлениях, мы меняли напряжение в сети - все равно мы так и не поняли за что же ей этой, как писали критики, порнографии присудили 2 Оскара. Мы бы за это одного нашего Григория не отдали бы.
Хотелось бы задать вопрос режиссеру Джурин Ли ряд вопросов, которые поставят его в тупик. Например, в одной из кинопанорам вы сказали вслух, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне главный приз за самое женское исполнение роли был вручен актрисе Монике Витте за роль дочери в фильме «Сумерки». Так вот никакой дочери в исполнении никакой Моники Витте в картине нет. А приз ей, выходит, все равно вручили. Неужели там за деньги все можно купить?
Причем начинается картина вполне нормально. Семья из провинции переезжает в большой город: мать, отец, двое сыновей и все. Вдруг в середине картины один из братьев говорит другому: «Вчера сестренка попала в беду». Может он имел ввиду Монику Витте? Она попала в беду, но беда не попала в картину. И таких загадок нам хватило на весь фильм. Но окончательно мы надорвались на том эпизоде, где секретарша Джулия входит в кабинет директора банка Виторио. Тот закрывает дверь на ключ, наливает 2 бокала вина, снимает пиджак - мы все прямо уже. Далее мы видим, как Джулия кормит грудью ребенка.
Ну, во-первых, кормить ребенка на экране грудью. Пускай даже со спины. Во-вторых, все знают, все знают, что от бокала вина дети не рождаются. Иначе у нас было бы полно народу. Ну, может быть Джулия кормит грудью чужого ребенка? Ну, допустим, ее попросили его подержать, а он взял и проголодался. Но тогда откуда у нее грудное молоко? Или она кормит своего ребенка? Но поскольку мы-то видим только со спины, вот так вот, то может она его кормит не своей грудью. Мало ли кто там еще был. А если это ее ребенок и ее грудь, то как же получилось, что в следующем кадре она гладит по голове здоровенного парня и говорит ему: «Сынок». А парень уже седой. Или сынок - это кличка. И он был из той банды, которая пару раз мелькала на экране.
В общем, мы в Кривом Рогу этот фильм поняли так. Кто-то из банды убил Монику Витте еще до начала фильма. За то, что она отказалась родить ребенка, с помощью которого бандиты хотели ограбить банк. Пока директор банка Виторио кормил грудью свою секретаршу. Теперь получилось логично. Хотя, конечно, полный идиотизм. И это закономерно. Потому что картина режиссера Джурин Ли «Сумерки» еще раз продемонстрировала преимущества нашего кино. Пускай не всегда интересно, но зато и всегда любому дураку ясно.
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Убрать зеленую плесень со страны можно только соскребанием.
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Вот смотрю как Жюлька, сейчас в стенах ВР и на всех телевизионных эфирах, беспощадно сражается против "рынка земли". А ведь в 2008 году, она сама была инициатором закона про этот же "рынок земли".
Правда она теперь не очень любит об этом вспоминать.
"Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР - Цензор.НЕТ 54
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На жаль дискусія при регламенті 2 хв. на виступ неможлива, за такий короткий проміжок довести усі аргументи "за" з прив"язкою до інших Законів неможливо.Закон написаний за зачиненними дверима, громадського обговорення із залученням фахівців не було, є моно-бубо-экстаз який і вирішу долю крани
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Хіба це бійка? Памятаю йк в молодості біля клубу на танцях з пацанами з іншого села штахетами з цвяхами махали. Оце була бійка
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Скоко живого веса у г-на Стефанчука? Тут не распрыгаешься
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Пан Стефанчук,а ви доведить свiй патриотизм вiдмовившись вiд антиселянского ,антинацiонального,антинародного закона про ринок землi,знявши його з розгляду!
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