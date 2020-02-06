 "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до депутатів, які провокують непарламентську поведінку в залі - займіть свої місця і візьміться до виконання своїх обов'язків ... Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих стрибках", - емоційно сказав Стефанчук.
Раніше трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.
Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.
Під Радою і ОП триває мітинг проти відкриття ринку землі.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді були зареєстровані понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
Не заплатишь за транспортировку газа которого не получал,
обвинят в мошенническом завладении деньгами
бениного облгаза - и отправят нары греть...
Вова! Досить нам продавати очікування! Де, власне, інвестиції?
Але не спішіть ржати. Фокуснік розшифровує. Увага!
"Уже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов:
- це позитивний тренд стійкого зростання економіки і встановлення макроекономічної стабільності, збільшення ВВП України (угу…),
- зниження інфляції (угу…),
- зростання золотовалютних резервів (угу…),
- підвищення кредитного рейтингу та зміна прогнозів на "стабільний" і "позитивний" (тричі угу).
Вони зробили…
Все ось це "ми зробили" насправді зробила попередня влада. Це влада бариг відновила стійке зростання економіки, яке при Вові почало провалюватися, це влада бариг відновила зростання ЗВР, які Янукович спалив на підтримку долара по 8, і саме реформи проведені владою бариг змінили прогнози S&P і Fitch, які прямо вказали, що продовження таких прогнозів залежить від продовження реформ, проведених у попередні 5 років.
А от те, що зробив Вова, - це набрався боргів по ОВДП. Я просто нагадую: МВФ відмовився давати Україні найдешевші кредити в світі, доки не відновиться жорстке переслідування Коломойського. Відмову МВФ співпрацювати з нами теж зробив Вова своїми фоточками з Коломойським в ОП.
Але про все це Вова промовчав.
Щоб лоху вивертати кишені, лоху треба продавати очікування, годувати роліками і не хвилювати його.
Так що, лох! Скоро Україну накриє лавина з інвестицій. Сотні багато обєспєчєнних людєй будут стрємітся в Васюкі.
Глухому не расскажешь, слепому не покажешь, зебилу не докажешь
Многие наши умные доводы были загублены дураками, которые знали, о чем говорят.
Некрасиво спорить, если не прав; а если прав, то незачем.
Слово, сказанное умному человеку, обычно служит началом спора.
Чем меньше доводов в защиту какого либо мнения, тем с большим чувством его защищают.
Нет смысла спорить с человеком настолько тупым, что он даже не видит, что вы компетентнее.
даже очёчки целые ( молчу про брендовые сюртуки...никому даже пуговку не вырвали))))
имитация парламента...имитация деятельности...имитация драки...
фаллоимитаторы короче (дамы пардон)
Им тоже кажется, что название "фаллоимитаторы" слишком мягкое...
но на языке ж такие эпитеты скачут, аж зубы болят! )))))
Юля на манєже?
Давид родился 23 мая 1979 года в СССР, в городе СОЧИ.
Некоторое время жил в Гагре (Республика Абхазия/Грузия).
В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский Николаев.
Дорогой товарищ Рязанов! Просим вас далеко опубликовать вас в вашей кино панораме наше криворожское письмо. От кинолюбителей, в клубе котором мы состоим.
Наш киноклуб хорошо известен не только в Кривом Рогу, но и за рубежом, на Полтавщине. Вот уже 10 лет мы смотрим лучшие ленты отечественного и зарубежного кинематографа, обогащая свой внутренний мир до полной неузнаваемости. Заставил нас взяться за перо фильм известного итальянского режиссера Джурин Ли «Сумерки», который недавно вышел на экраны нашего города. Но еще спасибо нашему криворожскому кинопрокату, который бережет нашего зрителя. И поэтому вместо 3 часов, как на кинофестивале на Сан-Себастьяне и вместо 2 часов, как на кинофестивале в Ташкенте, у нас в Кривом Рогу этот же фильм шел час с небольшим. Что тоже много, учитывая, как мы экономим каждую минуту. И несмотря на то, что мы прокручивали пленку этого фильма в обоих направлениях, мы меняли напряжение в сети - все равно мы так и не поняли за что же ей этой, как писали критики, порнографии присудили 2 Оскара. Мы бы за это одного нашего Григория не отдали бы.
Хотелось бы задать вопрос режиссеру Джурин Ли ряд вопросов, которые поставят его в тупик. Например, в одной из кинопанорам вы сказали вслух, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне главный приз за самое женское исполнение роли был вручен актрисе Монике Витте за роль дочери в фильме «Сумерки». Так вот никакой дочери в исполнении никакой Моники Витте в картине нет. А приз ей, выходит, все равно вручили. Неужели там за деньги все можно купить?
Причем начинается картина вполне нормально. Семья из провинции переезжает в большой город: мать, отец, двое сыновей и все. Вдруг в середине картины один из братьев говорит другому: «Вчера сестренка попала в беду». Может он имел ввиду Монику Витте? Она попала в беду, но беда не попала в картину. И таких загадок нам хватило на весь фильм. Но окончательно мы надорвались на том эпизоде, где секретарша Джулия входит в кабинет директора банка Виторио. Тот закрывает дверь на ключ, наливает 2 бокала вина, снимает пиджак - мы все прямо уже. Далее мы видим, как Джулия кормит грудью ребенка.
Ну, во-первых, кормить ребенка на экране грудью. Пускай даже со спины. Во-вторых, все знают, все знают, что от бокала вина дети не рождаются. Иначе у нас было бы полно народу. Ну, может быть Джулия кормит грудью чужого ребенка? Ну, допустим, ее попросили его подержать, а он взял и проголодался. Но тогда откуда у нее грудное молоко? Или она кормит своего ребенка? Но поскольку мы-то видим только со спины, вот так вот, то может она его кормит не своей грудью. Мало ли кто там еще был. А если это ее ребенок и ее грудь, то как же получилось, что в следующем кадре она гладит по голове здоровенного парня и говорит ему: «Сынок». А парень уже седой. Или сынок - это кличка. И он был из той банды, которая пару раз мелькала на экране.
В общем, мы в Кривом Рогу этот фильм поняли так. Кто-то из банды убил Монику Витте еще до начала фильма. За то, что она отказалась родить ребенка, с помощью которого бандиты хотели ограбить банк. Пока директор банка Виторио кормил грудью свою секретаршу. Теперь получилось логично. Хотя, конечно, полный идиотизм. И это закономерно. Потому что картина режиссера Джурин Ли «Сумерки» еще раз продемонстрировала преимущества нашего кино. Пускай не всегда интересно, но зато и всегда любому дураку ясно.
Правда она теперь не очень любит об этом вспоминать.