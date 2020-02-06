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Все про:Власенко (64) бійка (494) парламент (336) Артем Дмитрук (3)

 У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

У Раді побилися нардеп Сергій Власенко з "Батьківщини" і представник фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник у президії парламенту під час спроби Власенка пройти до місця спікера.

Відео телеканалу ZIK

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174163
 
 
 Топ коментарі
 
ну "подрались"...сильно сказано!
помнится Береза так люлей вышкамбойко вешал... любо ж дорого было смотреть! ))))
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приймете цей потворний закон - і вас будуть бити люди
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приймете цей потворний закон - і вас будуть бити люди
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по статистике в основном против те кто смотрит кривой канал и рыговские помои
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Большинство в стране?

73% украинцев выступают против введения продажи земли, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

https://censor.net.ua/news/3152683/73_ukraintsev_vystupayut_protiv_vvedeniya_prodaji_zemli_reyiting_infografika
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знаем мы как проводятся все эти опросы У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 2759 С людьми поговори особенно с теми у кого паи которые они не могут продать и их пользуют годами князьки за мешок кукурудзы в год
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скажу даже больше, у меня есть пай. Кто большой патриот и переживает что земля попадет не в те руки, не кто не мешает НЕ ПРОДАВАТЬ. Я за то чтоб отрыть рынок земли
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Продай пай - купи смартфон для діджіталізації і встанови додаток "Мозок". У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 9644
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ти приватизаційні ваучери памятаєш? результат бачиш?
якщо вважаєш, що маєш право продавати частину загальнонародної власності, то я наприклад вважаю, що ні... в кінці кінців нехай проводять референдум
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дебил, паи и пары процентов украинцев. Закон даже можно признать неконституционным.
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Ты дебил хоть в курсе в какой компашке мы на планете где умный нарид против рынка земли? Эту нашу компашку безрыночной земли можна на пальцах одной руки пересчитать, и все они высокотегнологично и экономично впереди планеты всей... с конца конечно... тоесть с дна...
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Дебилы не видят, что им впаривают НЕрыночный вариант закона о земле.
Был бы закон таким, как в цивилизованных странах, было бы НАМНОГО меньше недовольных.
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глебушка123, а від 0 до 122- такі самі брехливі статистики? Це ви ТЮльці 82% підтримки малювали? У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 5771
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бажу жуля идет вместе с рыгами и потрхом лесом, так как это одна банда
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Рынок быть должен , но не в такой трактовке закона , как хотят принять . Допустим что касается количества в одни руки . Вы вкурсе того , что у нас есть громады которые насчитывают меньше 10 тысяч гектаров ? Или оплатить землю вы сложите только деньгами с банковского счёта . Тоесть имея наличные , которые вы копили всю жизнь вы должны положить на счёт для повторного налогообложения.
Кстати бить будут далеко не те кто смотрит ящик , а те кого это касается напрямую
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правильно пусть зарастают буряном, сколько тех у кого пай остался от родителей они живут в городе и продать не могут
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в чем? в 2008 баба жуля сама подала законопроект о приватизации земель где предлагала без ограничений продавать иностранцам и даже другим государствам. А сейчас это цирк чтоб выторговать место премьера
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Не бреши, продажне лайно! В законопороекті кабміну Юлії Тимошенко жодного слова не було про сільгоспземлю. Краще витри соплі і позич мозги у корови. Доперло, малолітній дебіл?
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тебе перевести с юридического языка или мозгов хватит?
У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 3453
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Достаточно того что она бомж по декларации на последнем мерседесе
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Одно дело подавать ,чтобы развести МВФ ,другое дело продавать ,чтобы МВФ развёл тебя... У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 4614
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о ,а я все думал, шо это с тобой не так - а ты адепт жули - тогда все на своих местах))))))))
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Да,люблЮ я умных баб У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 4705есть у меня такая слабость ...
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сможешь объяснить как у этой воровки которая всю жизнь на госслужбе такой особняк в элитном месте и шмот от Шанель?
У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 5827 У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 1252
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Ты лох лохом, а как лохов разводят понимаешь.
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Та дело не в этом У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 416непонятно где разводят таких дол****** ,как ты ,на какой Хферме ...
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зххх без ляшка вобще никакого драйва.унылое гмно.
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видос не открывается(
а на заставке обнимашки какие то)
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ну "подрались"...сильно сказано!
помнится Береза так люлей вышкамбойко вешал... любо ж дорого было смотреть! ))))
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А це той жирний жлоб , що за кошти громадян ренту квартиру в тещі? Є! Довірте йому земелькою торгувати!
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він вас чимось образив? Один з небагатьох в СН, котрого не соромно слухати, але це моє суб'єктивне...
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ну багатьом і клоуна не соромно слухати У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 4360
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дякую секретарці Мирослава за надшвидку відповідь, але підозрюю, що вас звільнено, бо соромно слухати- це щось глибинно філософське?
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Федрыч, вертайся!!!
ты, был лучшим, как оказалось.. )
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Та він тебе не почує, у нього свій деребан на московії.
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та... драка... писюнами померялись... петтинг какой-то... я так в 15 лет девочек обхаживал
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Выкидывайте от трибуны Жопоблок и Юльку, совсем охренели блокировать голосование.
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ага, ну давай..
завтра примут Закон, что твои родители (или родственники) на шару квартиру от Совка получили, образование и отберут нафик...
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та він і так бомжара з 8-ма класами освіти У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 8127
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юликов, петиков, ахметов и прочих крыс уже давно сажать нужно а не *******.
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як Скрябін колись говорив , поки та вся ******* не буде стріляна і ******** , ніхрена з того не буде.
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які ви мадам агресивні... що, ніхто не приласкає?
П.С. слава богу, Танюха Лайф когось уже знайшла і тут душу не відводить У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 9010
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Давайте быстрее принимайте и пох й на это порохобыдло
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Ахаха, тупарь зеленожопий, ти ж потім не зможеш ні в ліс, ні на ріку сходити. Скрізь буде приватна власність)
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Ну какая страна верней какой народ такие и избранники. Верховная рада это срез народа!
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а еще срез того кто больше гречки раздал перед выборами
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І більше жодного чоловіка не знайшлося щоб цій зеленій плісняві хоча б юшку з носа пустити.
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а где Кива? Опять с Жириновским переписывается?
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Ну, таких бугаев для того туда и просунули в партию.
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Баба юля в своем репертуаре,сколько же можна обманывать и сталкывать лбами,ради себя любимой,ето ужас.
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а почему у всех бойцов очки непацарапаны? дорогие наверное....
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Мразь Юлька в который раз сошлась с кремлевским подонком Медведчуком.
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Ідеальний бармен був би, наливає і тут же не нахиляючись стійку протирає.
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Сейчас Юля с Медведчуком дадут вас псу киве
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Кива за углом стругает помаленьку, глядя на это все...
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Це була не бійка, а обіймашки. Тепер панятна, чому у СН взяли цього бородатого бичка-качка, шоб він усіх обіймав та мацав.
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Будуть вам падлюки зеленосракі заворушення!
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Разве это драка?! Так, лёгкий взаимный петинг! ))
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КАЖДОМУ КИЕВСКОМУ КАШТАНУ ПО СЛУГЕ НАРОДА !
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Жирная свинья таки проскользнула... Как они хотят нашу землю продать, при этом ни одно из них не защитило ни метра!
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Вот так надо защищать свои взгляды, а не так как Пэтруха, снова в сторонке, а потом из под тишка будет лаять. ПЕСых он и в Евросоюзе ПЕСык.
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Меньшинство политическое пытается рулить.Полная безнадёга!.Только стриптиз ЮВТ может остановить СН.
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Краще б викинули оту стару пи..ду з президіїї на вулицю.
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Остановить придурков можно только автоматом или гранатой. Придурок - это ходячее зло.
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Пустіть власенка у нього за розкладом бабушке треба піли..нуть
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якщо те кодло такий «кіпіш» підняло , то все правильно роблять , сраки горять
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Я же говорю, что надо было батькивщине в список не умников брать, а боксеров и борцов. Умники в этой стране никому не нужны...
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большевики зеленоросы возбудились У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук - Цензор.НЕТ 9199 каким боком вы зеботы к земле были с голой жопой с ней и ласты склеите
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Ну не подрались, а потолкались в сумо. Дмитрук в хорошей спортформе.
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На черзі, подвійне громмадянстко для Жителів Иорданської ДолинІВ, щоб могли все те на "законних" підставах купити!
Зє!дибіли, ви хоч тепер, зрозуміли, слуг якого народу ви обрали у Раду?
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