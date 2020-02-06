 У Раді побилися нардеп Власенко з "Батьківщини" і "слуга народу" Дмитрук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт виник у президії парламенту під час спроби Власенка пройти до місця спікера.

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