 Трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" та ОПЗЖ. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зайняла місце спікера ВР Дмитра Разумкова, тоді як нардепи від ОПЗЖ оточили трибуну.

Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.

Під Радою та ОП відбувається мітинг проти відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.