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Все про:ВР (5748) Батьківщина (354) Опозиційна платформа - За життя (33)

 Трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" та ОПЗЖ. ВIДЕО

Представники партій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" блокують трибуну Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Трибуну ВР заблокували нардепи від Батьківщини та ОПЗЖ 01

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зайняла місце спікера ВР Дмитра Разумкова, тоді як нардепи від ОПЗЖ оточили трибуну.

Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.

Під Радою та ОП відбувається мітинг проти відкриття ринку землі.

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Загалом у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174154
 
   
 Топ коментарі
 
Ну если Родина и Жопоблок блокируют то нада голосовать закон!
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рыги точно хорошего Украине не посоветуют)
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У тебя точно все хорошо? Это как раз тот случай, когда они правы. Хоть это и кажется странным. Голосовать нельзя.
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ПОРОШЕНКО ПЕРЕПИСАЛ АГРАРНЫЙ БИЗНЕС НА СВОЕГО СЫНА Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/poroshenko-perepisal-agrarnyy-biznes-na-svoego-syna-1456545.html

ПЕС блокировать не будет, ему надо легализовать
нагрпбленное!
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А что, надо было на тебя переписать? Трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" та ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7403
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Нет, он должен унести его с собой в могилу!
Идиот....
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Повідрізать всім їм те що заважає праильно мислити..Бабке -косу, Мертвечуку - те що бабкак любе м'ять А СН- язики. Тому що Бабка с Трупом проти ринку взагалі а СН за ринок - продаж всім кому забажається тільки не своїм громадянам. А правильне рішення як раз посередині Продаж ТАК тільки громадянам України і ні продажу ЮР особам.
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Ожидаемо и правильно блокируют. Землю на данном этапе продавать нельзя. Тем более иностранцам.
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ночью заведут нацжён и разблокируют...........
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