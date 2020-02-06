 Ми оцифруємо всі держпослуги в країні, 50 з них вже цього року, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ про це на презентації сервісу "Дія" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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"Наша мета - протягом наступних трьох років оцифрувати абсолютно всі державні послуги. ... Не потрібно буде ходити кабінетами, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну в тому, що день не такий уже й короткий тощо", - зазначив прем'єр.

За його словами, уряд проаналізував найбільш актуальні держпослуги, і 50 з них оцифрують вже цього року.

"Ми розширюємо функціонал документів, це означає, що тепер за водійськими правами можна буде купити квиток на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу", - розповів Гончарук.

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