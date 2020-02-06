 Ми оцифруємо всі держпослуги в країні, 50 з них вже цього року, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ про це на презентації сервісу "Дія" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
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"Наша мета - протягом наступних трьох років оцифрувати абсолютно всі державні послуги. ... Не потрібно буде ходити кабінетами, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну в тому, що день не такий уже й короткий тощо", - зазначив прем'єр.
За його словами, уряд проаналізував найбільш актуальні держпослуги, і 50 з них оцифрують вже цього року.
"Ми розширюємо функціонал документів, це означає, що тепер за водійськими правами можна буде купити квиток на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу", - розповів Гончарук.
я те скажу - .... "там написано(украдено у других)" - не сотв. се кумира
После победы Портнова на будущих президентских выборах стать вечным канцлером Авакову будет затруднительно.
Сдается мне, что мы увидим еще много, много реальной борьбы: нацгвардия Авакова против армии Портнова (после октабрьских выборов в ОРДЛО у Портнова будет армия, легальная, "народная милиция", широко известная ныне как подштанцы).
Лично я ставлю на Портнова с подштанцами...
портновский - дурак (иначе не стал бы политическим посмешищем и лузером типа дубины-пуделя).
потому у него не будет армии.
Портнов - человек подневольный, он на службе.
псы. за шо купил,за то и продаю
Да у меня кот умнее чем Гомчарук этот. А собака была - то как Эйнштейн, в сравнении с этим..... носителем дурацких фраз, пиджака и ездуном на срамокате то.
стыдно аж 314.....
Каждой "собаке элитной породы" - бар-код для платежки за газ!
Очень удобно - приводишь собаку и считывают ее/с нее.
21 век, как-никак.
Про це не під запис розповіли у фракції "Слуга народу" журналістці "Прямого" Даші Счастливій.
"Мене цікавило, що буде з Гончаруком і що буде з пертурбаціями в Кабміні. І цікаву одну історію мені "off the records" розповів один зі "слуг народу". Що вони особисто за власні гроші провели соціологічне дослідження, де побачили, що на нашого прем'єр-міністра реагують неадекватно.
По-перше, людям не подобається, як він одягається. Їм не подобається, що в нього немає дівчини, немає особистого життя. Це їх турбує і дивує. І їм взагалі не подобається його зовнішній вигляд. І саме через це, за інформацією представника "Слуги народу", вони хочуть його замінити.
Тобто не через те, що він профан в деяких моментах й інші речі, а саме через зовнішній вигляд і сприйняття жінок", - розповіла вона.
текст та відео: https://prm.ua/goncharuka-hochut-zvilniti-cherez-zovnishniy-viglyad-i-nespriynyattya-zhinkami-dzherela-u-sluzi-narodu/