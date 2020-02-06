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Все про:діджиталізація (41) Гончарук_Олексій (626)

 Ми оцифруємо всі держпослуги в країні, 50 з них вже цього року, - Гончарук. ВIДЕО

За наступні три роки в Україні будуть оцифровані всі державні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ про це на презентації сервісу "Дія" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відео 5 канал

"Наша мета - протягом наступних трьох років оцифрувати абсолютно всі державні послуги. ... Не потрібно буде ходити кабінетами, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну в тому, що день не такий уже й короткий тощо", - зазначив прем'єр.

За його словами, уряд проаналізував найбільш актуальні держпослуги, і 50 з них оцифрують вже цього року.

"Ми розширюємо функціонал документів, це означає, що тепер за водійськими правами можна буде купити квиток на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу", - розповів Гончарук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні запустили національну онлайн-платформу "Дія. Цифрова грамотність". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174149
 
   
 Топ коментарі
 
может хватит кровати переставлять? Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 661
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достоверные источники сообщают шо к 1 апреля на его месте уже будет новый кловун
псы. за шо купил,за то и продаю Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8638
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а можно без этого? - просто верните "барыг" с Гросей во главе, а сами пестуйте к .... маме?
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Слуш братух, а вы читал статью Зигфрида?
я те скажу - .... "там написано(украдено у других)" - не сотв. се кумира
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Авакову срочно нужно попасть в премьеры.
После победы Портнова на будущих президентских выборах стать вечным канцлером Авакову будет затруднительно.
Сдается мне, что мы увидим еще много, много реальной борьбы: нацгвардия Авакова против армии Портнова (после октабрьских выборов в ОРДЛО у Портнова будет армия, легальная, "народная милиция", широко известная ныне как подштанцы).
Лично я ставлю на Портнова с подштанцами...
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навряд.
портновский - дурак (иначе не стал бы политическим посмешищем и лузером типа дубины-пуделя).
потому у него не будет армии.
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Все у него будет.
Портнов - человек подневольный, он на службе.
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Знатный у тебя кокс! Завидую. Такие грезы!
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достоверные источники сообщают шо к 1 апреля на его месте уже будет новый кловун
псы. за шо купил,за то и продаю Мы оцифруем все госуслуги в стране, 50 из них уже в этом году, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8638
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Я не знаю, но вообще как это получилось шо столь примитивное создание работало в какой-то крутой фирме?
Да у меня кот умнее чем Гомчарук этот. А собака была - то как Эйнштейн, в сравнении с этим..... носителем дурацких фраз, пиджака и ездуном на срамокате то.
стыдно аж 314.....
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И собак, собак "оцифровать" не забудьте.
Каждой "собаке элитной породы" - бар-код для платежки за газ!
Очень удобно - приводишь собаку и считывают ее/с нее.
21 век, как-никак.
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Все хорошо , только Тамара Ивановна останется без работы и мы без "сервиса" .
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Так ви робіть, працюйте, а не кукарікуйте про свої мрії! Що заважає робити ту оцифровку? Ну крім клятого Пороха та інших "папєрєднікав"? Нічого? То стуліть пельку та працюйте, а не з ранку до ночі по пресконференціях, телестудіях та інших шоу бігайте! Клоуни, БЛД!
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а можно без этого? - просто верните "барыг" с Гросей во главе, а сами пестуйте к .... маме?
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диджитализация от гончарука - это рассадить всех своих бывших и нынешних телок в теплые кресла министерств.
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Еду тоже оцифруете? Хлеб, молоко, творог?
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Дані соціологічних досліджень свідчать про те, що прем'єрміністр України Олексій Гончарук не користується популярністю через свій зовнішній вигляд. Крім того, очільника уряду в основному погано сприймають жінки.
Про це не під запис розповіли у фракції "Слуга народу" журналістці "Прямого" Даші Счастливій.
"Мене цікавило, що буде з Гончаруком і що буде з пертурбаціями в Кабміні. І цікаву одну історію мені "off the records" розповів один зі "слуг народу". Що вони особисто за власні гроші провели соціологічне дослідження, де побачили, що на нашого прем'єр-міністра реагують неадекватно.
По-перше, людям не подобається, як він одягається. Їм не подобається, що в нього немає дівчини, немає особистого життя. Це їх турбує і дивує. І їм взагалі не подобається його зовнішній вигляд. І саме через це, за інформацією представника "Слуги народу", вони хочуть його замінити.
Тобто не через те, що він профан в деяких моментах й інші речі, а саме через зовнішній вигляд і сприйняття жінок", - розповіла вона.

текст та відео: https://prm.ua/goncharuka-hochut-zvilniti-cherez-zovnishniy-viglyad-i-nespriynyattya-zhinkami-dzherela-u-sluzi-narodu/
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Лестницу в моем подъезде тоже Е-дворник будет мыть? С приходом к власти вас, дебилов, дворник вообще перестал во дворе появляться
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А если нет денег для билета на самолёт? Идиоты, лучше бы рабочие места, зарплаты увеличивали, цены на продукты понизили...Они никому не нужные в этой нищей стране "удобства" придумывают...
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а нельзя ИМ мозги оцифровать, чтобы не мололи дурныць?
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Це вже вчорашній день по цілому світі! Вся ця «оцифровка» введена з однією метою-позбутись готівки, а значить збільшити податки. У вас це видають як великі досягнення! Технології вже існують давно і повірені. Компанії продають ліцензії і вводять в дію. Все.
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Козломордий тупак не знає що у ВСІХ держустановах електроні копії документів ще по три рази печатають щоб "завізіровать"!? А скілько совкових начальничків можуть читати тільки з бамаги,а не з єкрана компутіра!!!
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