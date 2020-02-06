 "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет, у якому йдеться про це, вийшов на головному російському телеканалі ОРТ.

"Адже очевидно, що Китай зазнає серйозних економічних втрат. А хто головний суперник Піднебесної? Сполучені Штати. Хто там президент? Трамп. Чим він відомий, крім цього? Тим, що володів конкурсом краси "Міс Всесвіт", де красуні разом з титулом одержують символічну корону. А новий вірус називається коронавірусом, бо своєю структурою нагадує той самий, так би мовити, головний убір. І відразу зрозуміло, хто винен", - йдеться в сюжеті пропагандистів Кремля.

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