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 Суспільство, За кордоном
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Все про:вірус (201) Китай (322) пропаганда (1326) Росія (15498) Трамп (2156)

 "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ. ВIДЕО

Пропагандисти Кремля звинуватили в поширенні китайського коронавірусу США і особисто американського президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет, у якому йдеться про це, вийшов на головному російському телеканалі ОРТ.

"Адже очевидно, що Китай зазнає серйозних економічних втрат. А хто головний суперник Піднебесної? Сполучені Штати. Хто там президент? Трамп. Чим він відомий, крім цього? Тим, що володів конкурсом краси "Міс Всесвіт", де красуні разом з титулом одержують символічну корону. А новий вірус називається коронавірусом, бо своєю структурою нагадує той самий, так би мовити, головний убір. І відразу зрозуміло, хто винен", - йдеться в сюжеті пропагандистів Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174127
 
   
 Топ коментарі
 
зависть к Белому дому постепенно превращает кацапстан в жёлтый дом "Раньше Трамп раздавал короны на "Мисс Вселенная". Вирус называется коронавирус. Сразу ясно кто виноват", - пропагандисты РФ - Цензор.НЕТ 900
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Влажная мечта кацапов стравить Штаты и Китай и вообще всех перессорить это мания фсбшной грязи.Разделяй и властвуй-сказано очень давно
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зависть к Белому дому постепенно превращает кацапстан в жёлтый дом
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они всегда желтым домом были ,просто раньше не присматривались и удавалось маскироваться другими народами в сссрии
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неее, желтое болото с оттенком цвета детский неожиданности
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Влажная мечта кацапов стравить Штаты и Китай и вообще всех перессорить это мания фсбшной грязи.Разделяй и властвуй-сказано очень давно
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Протоиерей, декан факультета православной культуры Военной академии Ракетных войск стратегического назначения Димитрий Смирнов: Школа - это такое учреждение, где развращают детей, внушают им то, что плохо - это хорошо, а то, что хорошо- это вообще сладость....
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я убежден в правоте школы... Например, присунуть скабеевой - хорошо или плохо?С моей т.з. - хорошо. С ее - сладость...
Стало быть, поп - дурак. Это так же верно, как и попка-дупак
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священнослужитель в военной академии - этого разумом не понять
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бараны схавают. наши зебилы от них не далеко ушли.
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Расию нужно переселить в космос. Им нельзя на земле жить они её погубят.
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Скорее всего, это параша пытается перевести стрелки. Уже известно, что в Ухане лаборатория, которая занималась и бактериологическим оружием в том числе, и надо быть идиотом, что бы не понимать, что параша к этому имеет непосредственное отношение.
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как пить дать, и тут торчат уши мордора. свое дерьмо на чужие ворота вешать они непревзойденные большие специалисты.
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Правительство Омской области профинансирует организацию горячего питания школьников в регионе в размере 10 рублей на ребёнка в сутки.
Ещё раз.
10 рублей на ребёнка.
Очевидно, горячим питанием, которое получат школьники за эти деньги, будет стакан кипятка.
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Протестую, российские СМИ писали, что 5 рублей на российского ребенка!
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Китайский вирус - разновидность новичка для узких глаз.
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_Нет. Байки невежд. Эти мелкие ублюдки - вирусы - косят всех. Просто кетайцы самые первые под раздачу попали.
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якщо кацапська держава тримає кацапів за кончених дебілів, то чому я маю їх вважати розумними?
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Это бывший портфеленосец собчака завидует. Кому конкурсы красоты, а кому портфели с грязными носками.
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А ***** носило чемоданы с документами за мером города Санкт Петербург и что? Китай сам провел испытания на собственном народе нового вируса, для миллиардного населения пару сотен тысяч трупов- не велика потеря! Как говаривал Великий Кормчий - Бабы еще нарожают, да кассапчики?
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*****, взрывало дома со своими гражданами в 1999-2000,для каких то там своих целей, это не было ещё вообще такого в истории человечества, что так мерзко убивать своих граждан, это прото днище полное.
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Лютi новини

1. Россия утверждает, что "конфликт" в Украине является "внутренним". С таким же остервенением российские пропагандисты утверждают, что Украину и украинский язык придумали в австрийском генштабе.
А то, что россияне являются бастардами Золотой Орды почему-то скрывают. Россияне, забыв свою культуру (финно-угров), стали манкуртами и приняли ценности Орды. Поэтому вся недавно известная сила Московии построена на лжи, манипуляции, завоеваниях и грабежах.
Хочу напомнить, что первым букварем, выданным в Украине, был «Буквар» («Азбука»), напечатанный в 1574 году во Львове первопечатником Иваном Федоровым.

"Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ - Цензор.НЕТ 7411

Книга состояла из алфавита, складов, образцов склонения и короткого чтения.
До нас дошел только один экземпляр, который найден в Риме 1927 году.
Сейчас он хранится в библиотеке Гарвардского университета (США). Факсимильное издание было осуществлено в Киеве 1964 и 1974 годах.
Россияне уничтожали, уничтожают и будут уничтожать все что касается истории Украины, а затем на пожарищах наших библиотек, архивов придумывают свою искривленную историю.
И только единичные находки нивелируют их ложь.

2. Лубянка сообщает.
По сети бродит байка состряпанная на быструю руку на Старой площади, о якобы не публичном высказывании Помпео: "Крым потерян. У русских невозможно что либо забрать. Украина и Россия должны сами развязывать "конфликт".
А вот - официальное заявление того же Помпео: "Соединенные Штаты под руководством президента Трампа есть самым жестким защитником суверенитета и территориальной целостности Украины в мире. Мы поддерживаем усилия Украины относительно присоединения к НАТО и по сближению с Европейским Союзом."
К тому же, действия США не вкладываются в парадигму распущенных кремлевских фейков.
В июле 2018 была обнародована Крымская декларация, в которой четко заявлено, что «Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России аннексировать его».
И еще один момент.
Немецкая газета "Handelsbatt" сообщила, что в марте США намерены ввести новые санкции против "Nord Stream - 2", причем введены они будут в том числе и против покупателей газа, который может поставляться по этому газопроводу.
Похоже таки из "СП-2" американцы уже сделали 10 млрд. дыру в бюджете "Воньпрома" и готовы "добить ногами" лежащего. Бодрящиеся голоса "ничо, прорвемся, достроим назло Америке" - поутихли также.
Остается только распускать слухи, что "США сливает Украину".

3. Казна Яценюка:
Получил - 108 тыс грн.
Оставил - 90 млрд.
Казна Гройсмана::
Получил - 90 млрд.
Оставил - 130 млрд.
Казна Гончарука:
Получил - 130 млрд.
Сейчас - 12 млрд.
Как-то наши слуги стали слишком много класть себе в карман.
Вам не кажется, что "барыги" обходились нам дешевле?

4.. Рубрика "хуже не будет"

1) Помните при барыгах для получения доступа к банковским счетам нужно было разрешение суда?
Fixed. Отдельные поздравления заробитчанам, перечисляющим деньги в Украину. Ну и на всяк случай напоминание, размер ПДФО - 18%. Зробили разом! Мої вітання!

2) Зеголосовавшие хвермеры, привет! Поздравляю всех аграриев! Компенсации за купленную в прошлом году агротехнику украинского производства - не будет!
Спасибо ВР, которая тайным голосованием в ноябре решила потратить эти деньги на другие нужды!

3) Чтобы понимать, какой пи@дец принесла новая ЗЕвлада, просто прочитайте новый закон о наследстве. Вы уже хер вступите в нее - только через договор купли-продажи у государства. Про изменения в государственной регистрации недвижимости вообще молчу. Хер вы уже зарегистрируете достройку с изменениями площади или с изменением целевого назначения помещения.

5. А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего пи@деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!

Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год, превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.

Но есть и хорошая новость.
Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.

6. В прошлом году, при курсе доллара 27 грн., ББМ "Казак" стоил 8,4 млн.грн.
В этом году, при курсе 24-25, он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.

Меньше года назад, один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови.
Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови?
Ведь кровь не перестаёт литься.

Р.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
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Добавлю информации по поводу книгопечатания Фёдорова. Сравни даты жизни первопечатника и годы правления Ивана Грозного. После того, как дьяки московские, при Иване Грозном, сожгли его "печатню", он сбежал в Острог (теперь - территория Украины), где продолжил свою деятельность... В Московии, не то что о "книгопечатании" - о печатной продукции забыли на СОТНЮ ЛЕТ!!! Лишь при Алексее Михайловиче Романове началось печатание нерегулярного листка новостей, под названием "Куранты"... А все печатные книги, до этого, шли с Украины, из "печатни" Киво-Могилянской академии и некоторых других источников. Только после воцарения Петра Первого "печатни" стали появляться в Московии, и началось книгопечатание... К этому времени Пётр утвердил так называемый "гражданский" алфавит - "модифицированную, к фонетике тогдашнего московитского наречия, и кириллического алфавита, "латиницу"...
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Раньше была Московия и Иван Грозный Царь,а сейчас россосия и пупин ***** сцарь.Разницу улавливаеш?
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"Разница" - только в именах и названиях... Суть осталась та же самая... Как ссали на улицах, так и продолжают ссать... Как пили, воровали, убивали, так и продолжают это делать... Так разве это " существенная разница"?
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Вспомним самую первую (первой рассказывают, и в сборнике сказок она первой идет) русскую сказку для детей под названием "Колобок".
Так в ней Колобка вообще съели! "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ - Цензор.НЕТ 5486
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Детская русская считалка:
"Рыжий-рыжий, конопатый, лупил дедушку лопатой". "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ - Цензор.НЕТ 1852
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Та приспіть вже їх, щоб ні себе не мучили, ні оточуючих! Це ж треба так жити, щоб на 1/6 суші утворився глобальний, всепоглинаючий і непереможний дім скорботи! Змилуйтесь над ними - приспіть!
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Бояришник вже давно в лікеро-горілчаних продають.
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Передайте хтось лапотним дебілам,що слово КОРОНА в перекладі на інгліш буде: CROVN. А назва віруса на інгліші не crovnvirus а coronavirus... дібілибл*.
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А ещё болотные Мокши считают что россия это одно и тоже что Киевская Русь "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ - Цензор.НЕТ 7837
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Але хіба хтось сумнівається,що в провідних країнах світу постійно розробляється нова біологічна зброя - віруси,бактеріі,які єдині спроможні якось врегулювати демографічну проблему...Тут питання лишень заключається в одному - знайти прививку від цієї зброї,яка дозволить залишитись тільки "золотому мільярду"...Тут ще одна проблема - "непривиті" можуть просто тупо накрити привитих ядерною зброєю...перед смертю...Ці питання треба врегулювати,і вони будуть врегульовані...Так думають люди,до яких так і не доходить,що вся їх еволюція керована,і хтось,посміюючись,кидає їх з однієї крайнощі в іншу...Хто?...Цього ми не встигнемо взнати...
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"Тут ще одна проблема"... не ще, а усього одна. Проблема у нас українців тільки одна - як потрапити до золотого мільярду. Решта мене не цікавить.
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Будешь тут сказочки пропагандистские сочинять, если без китайских овощей и фруктов опустели прилавки Приморья, а те овощи и фрукты, что имеются в продаже, выросли в цене в разы.
Будешь тут клясть "пендосов", если министр здравоохранения Приморья уволился, не проработав и месяца (так пишут российские СМИ).
И это означает, граждане комментаторы, что не может РФ закрыть границы с Китаем и установить карантин, потому что без китайских продуктов питания и китайских рабочих российская экономика встанет, по крайней мере на Дальнем Востоке.
Они боятся эпидемии, которая в РФ реальна.
Доимпортозамещались.
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Є над чим задуматись... Якщо дебілорашизм, як ми бачимо хоча б із цього роліку, передається виключно між генетичними кацапами, то етнічна зброя можлива...
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шо у нас був барига при владі що у США - все одно це велике зло - ці "бізмесмеми" не здатні жити чесно по людськи - тільки красти і брехати
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Це ти про байданутого і поросенка?А чесно жити-це 29 років давати іншим баригам обкрадати свої надра,землю,трудові ресурси,чи працювати на бізнес і державу?
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What do you wanna know about? "the process has been a "disgusting... sham"https://www.realclearpolitics.com/video/2020/02/05/graham_blasts_impeachment_trial_i_worry_about_the_future_of_the_presidency_after_what_has_!
McConnell said:"This decision has been made. As far as I'm concerned, it's in the rearview mirror, and the consequences of it in terms of the future are up to the voters of the country to decide who they want to lead the government.!Or about this fucking pig?https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1
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