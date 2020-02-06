 "Раніше Трамп роздавав корони на "Міс Всесвіт". Вірус називається коронавірус. Відразу зрозуміло, хто винен", - пропагандисти РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет, у якому йдеться про це, вийшов на головному російському телеканалі ОРТ.
"Адже очевидно, що Китай зазнає серйозних економічних втрат. А хто головний суперник Піднебесної? Сполучені Штати. Хто там президент? Трамп. Чим він відомий, крім цього? Тим, що володів конкурсом краси "Міс Всесвіт", де красуні разом з титулом одержують символічну корону. А новий вірус називається коронавірусом, бо своєю структурою нагадує той самий, так би мовити, головний убір. І відразу зрозуміло, хто винен", - йдеться в сюжеті пропагандистів Кремля.
Стало быть, поп - дурак. Это так же верно, как и попка-дупак
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Усы Пескова
Хотели как лучше, а получился Аурус
https://twitter.com/i/status/1224361909471735810
Ещё раз.
10 рублей на ребёнка.
Очевидно, горячим питанием, которое получат школьники за эти деньги, будет стакан кипятка.
1. Россия утверждает, что "конфликт" в Украине является "внутренним". С таким же остервенением российские пропагандисты утверждают, что Украину и украинский язык придумали в австрийском генштабе.
А то, что россияне являются бастардами Золотой Орды почему-то скрывают. Россияне, забыв свою культуру (финно-угров), стали манкуртами и приняли ценности Орды. Поэтому вся недавно известная сила Московии построена на лжи, манипуляции, завоеваниях и грабежах.
Хочу напомнить, что первым букварем, выданным в Украине, был «Буквар» («Азбука»), напечатанный в 1574 году во Львове первопечатником Иваном Федоровым.
Книга состояла из алфавита, складов, образцов склонения и короткого чтения.
До нас дошел только один экземпляр, который найден в Риме 1927 году.
Сейчас он хранится в библиотеке Гарвардского университета (США). Факсимильное издание было осуществлено в Киеве 1964 и 1974 годах.
Россияне уничтожали, уничтожают и будут уничтожать все что касается истории Украины, а затем на пожарищах наших библиотек, архивов придумывают свою искривленную историю.
И только единичные находки нивелируют их ложь.
2. Лубянка сообщает.
По сети бродит байка состряпанная на быструю руку на Старой площади, о якобы не публичном высказывании Помпео: "Крым потерян. У русских невозможно что либо забрать. Украина и Россия должны сами развязывать "конфликт".
А вот - официальное заявление того же Помпео: "Соединенные Штаты под руководством президента Трампа есть самым жестким защитником суверенитета и территориальной целостности Украины в мире. Мы поддерживаем усилия Украины относительно присоединения к НАТО и по сближению с Европейским Союзом."
К тому же, действия США не вкладываются в парадигму распущенных кремлевских фейков.
В июле 2018 была обнародована Крымская декларация, в которой четко заявлено, что «Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России аннексировать его».
И еще один момент.
Немецкая газета "Handelsbatt" сообщила, что в марте США намерены ввести новые санкции против "Nord Stream - 2", причем введены они будут в том числе и против покупателей газа, который может поставляться по этому газопроводу.
Похоже таки из "СП-2" американцы уже сделали 10 млрд. дыру в бюджете "Воньпрома" и готовы "добить ногами" лежащего. Бодрящиеся голоса "ничо, прорвемся, достроим назло Америке" - поутихли также.
Остается только распускать слухи, что "США сливает Украину".
3. Казна Яценюка:
Получил - 108 тыс грн.
Оставил - 90 млрд.
Казна Гройсмана::
Получил - 90 млрд.
Оставил - 130 млрд.
Казна Гончарука:
Получил - 130 млрд.
Сейчас - 12 млрд.
Как-то наши слуги стали слишком много класть себе в карман.
Вам не кажется, что "барыги" обходились нам дешевле?
4.. Рубрика "хуже не будет"
1) Помните при барыгах для получения доступа к банковским счетам нужно было разрешение суда?
Fixed. Отдельные поздравления заробитчанам, перечисляющим деньги в Украину. Ну и на всяк случай напоминание, размер ПДФО - 18%. Зробили разом! Мої вітання!
2) Зеголосовавшие хвермеры, привет! Поздравляю всех аграриев! Компенсации за купленную в прошлом году агротехнику украинского производства - не будет!
Спасибо ВР, которая тайным голосованием в ноябре решила потратить эти деньги на другие нужды!
3) Чтобы понимать, какой пи@дец принесла новая ЗЕвлада, просто прочитайте новый закон о наследстве. Вы уже хер вступите в нее - только через договор купли-продажи у государства. Про изменения в государственной регистрации недвижимости вообще молчу. Хер вы уже зарегистрируете достройку с изменениями площади или с изменением целевого назначения помещения.
5. А я напоминаю, что спонсор сегодняшнего пи@деца - низкий уровень развития общества, в который благодушно легла роспропаганда!
Порошенко передал Зеленскому страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика и которая должна была скоро вступить в НАТО и ЕС.
Но непутевый клоун все это перечеркнул и менее чем за год, превратил Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан.
Но есть и хорошая новость.
Пока ждали переобувания порохоботов - переобулись сами зелебобы.
6. В прошлом году, при курсе доллара 27 грн., ББМ "Казак" стоил 8,4 млн.грн.
В этом году, при курсе 24-25, он почему-то стоит уже 9,3 млн.грн., хотя должен был подешеветь.
Меньше года назад, один клоун рассказывал, что президент Украины Порошенко зарабатывает на крови.
Интересно, сколько сейчас зарабатывает президент Украины Зеленский на той-же крови?
Ведь кровь не перестаёт литься.
Р.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
Так в ней Колобка вообще съели!
"Рыжий-рыжий, конопатый, лупил дедушку лопатой".
Будешь тут клясть "пендосов", если министр здравоохранения Приморья уволился, не проработав и месяца (так пишут российские СМИ).
И это означает, граждане комментаторы, что не может РФ закрыть границы с Китаем и установить карантин, потому что без китайских продуктов питания и китайских рабочих российская экономика встанет, по крайней мере на Дальнем Востоке.
Они боятся эпидемии, которая в РФ реальна.
Доимпортозамещались.
McConnell said:"This decision has been made. As far as I'm concerned, it's in the rearview mirror, and the consequences of it in terms of the future are up to the voters of the country to decide who they want to lead the government.!Or about this fucking pig?https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1