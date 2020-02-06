 "Слуга народу" проводить засідання фракції, на яке прибув Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.
"Починається засідання фракції. Чекаємо на приїзд президента", - написав він.
Як інформує "Інтерфакс-Україна", на засідання прибув президент Зеленський. Засідання фракції відбувається в конференц-залі в будівлі під куполом, проте журналістів охорона не пускає в коридор перед залом. Журналісти очікують закінчення засідання фракції в кулуарах.
хоть Порох, увы, уже (и еще) не президент.
видимо, в рфии что-то знают
Это какой то ... позор!(с)
А разве это законно вмешиваться Ослу в работу ВР...?
Но у нас законы уже не действуют...
- к нам приехал ревизор!
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- к нам приехал ревизор!......" (С)