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Все про:Зеленський (4374) Слуга народу (636)

 "Слуга народу" проводить засідання фракції, на яке прибув Зеленський. ВIДЕО

Фракція "Слуга народу" проводить засідання фракції, очікується, що прибуде президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

"Починається засідання фракції. Чекаємо на приїзд президента", - написав він.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", на засідання прибув президент Зеленський. Засідання фракції відбувається в конференц-залі в будівлі під куполом, проте журналістів охорона не пускає в коридор перед залом. Журналісти очікують закінчення засідання фракції в кулуарах.

Слуга народу проводить засідання фракції, на яке прибув Зеленський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про нову структуру ДБР і Раду громадського контролю при Бюро

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174116
 
 
 Топ коментарі
 
Закопать вас ссук народа в чернозем Украинский, шоб нажрались уже вдоволь
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Невже 73% не знали що слугам юдейського народу потрібна українська земля. Не свою ж продавати.
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Закопать вас ссук народа в чернозем Украинский, шоб нажрались уже вдоволь
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"Фюрер Буба".. приедет "раздавать пистоны в Астралы своих гестаповцев" "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский - Цензор.НЕТ 5549 ...
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судя по тому, что рфия продорлжает оплачивать агит-кампанию против Пороха - рфия продолжает ссать.
хоть Порох, увы, уже (и еще) не президент.
видимо, в рфии что-то знают "Слуга народа" проводит заседание фракции, на которое прибыл Зеленский - Цензор.НЕТ 9352
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Невже 73% не знали що слугам юдейського народу потрібна українська земля. Не свою ж продавати.
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А чью? Ладно Ленин с большевиками обещал землю крестьянам, получили? Теперь кричат, что земля для народа, даже не при капитализме, при феодализме и кто кричит, те которые имеют в аренде сотнями тысяч га. Им сотни миллионов, а народу Х...... . У кого деньги, у того и земля, так было, есть и будет. А то ваши фантазии о вашем богатстве, что вы хозяева.
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Настало время воплотить предложение шиксы дубинскай🤔🤔🤔
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Понабирали , - Думали дебилы и управлять легче , а Они считать Деньги научились Раньше , чем Думать и Стали Неуправляемыми. Они , тоесть Депутаты еще Восстанут в Своей Красе и Дурь не только Будит Видна а Й преобразована в Действие.
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запугивать своих шестерок приехал...
А разве это законно вмешиваться Ослу в работу ВР...?
Но у нас законы уже не действуют...
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Банда мародерів вже у повному складі. Тепер можна пускати газ - "Махмуд, зажигай!"
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".... - -к нам приехал ревизор!
- к нам приехал ревизор!
...........................................
- к нам приехал ревизор!......" (С)
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