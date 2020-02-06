 "Слуга народу" проводить засідання фракції, на яке прибув Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

"Починається засідання фракції. Чекаємо на приїзд президента", - написав він.

Як інформує "Інтерфакс-Україна", на засідання прибув президент Зеленський. Засідання фракції відбувається в конференц-залі в будівлі під куполом, проте журналістів охорона не пускає в коридор перед залом. Журналісти очікують закінчення засідання фракції в кулуарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про нову структуру ДБР і Раду громадського контролю при Бюро