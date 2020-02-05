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 Політика України, Суспільство
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Все про:МЗС (2013) обмін (624) Порошенко (8239) Донбас (13216) Євросоюз (2780) перемир'я (428)

 "13 героїв загинуло в січні, а в підсумковому документі ні слова про обмін всіх на всіх і перемир’я", - Порошенко про результати Ради асоціації Україна-ЄС. ВIДЕО

Під час засідання парламентського комітету з питань інтеграції України та ЄС народні депутати обговорили результати засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лідер "Європейської Солідарності" і п'ятий президент України Петро Порошенко критично висловився про роботу українських представників у Раді і, зокрема, розкритикував підсумковий документ засідання.

"У підсумковому документі не знайшлося місця для засудження Російської Федерації за невиконання зобов'язань у частині повного обміну всіх на всіх і в частині встановлення повного і постійного режиму припинення вогню. Вам відомо, що в січні 13 українських героїв загинули від російських обстрілів. Паризький саміт зафіксував запуск режиму припинення вогню і російську відповідальність за його реалізацію", - заявив Порошенко.

Також читайте: РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174020
 
   
 Топ коментарі
 
Всі тролі, які баламутили воду, насправді мали завдання агітувати не за Зеленського, а проти Пороха. Тепер отримують чергове завдання агітувати за ОПЗЖ. Но не все так одразу. Спочатку настроять стадо проти Зелі, а потім обережно почнуть нахвалювати Бойка. Чекати недовго

"13 героев погибли в январе, а в итоговом документе ни слова об обмене всех на всех и переремирии", - Порошенко о результатах Совета ассоциации Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 5503
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НАМ НУЖЕН ПОРОХ А НЕ ВАЗЕЛИН!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Сьогодні голосували №2083-д за яким Україна мала щороку платити 115 млрд. окупантам на розвиток економік окупованих земель.
184(!) голосів ЗА. 40 -жопоблок + 101 слуг кремля.
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молодець Петро, оно як зебіли та рогаті дрищуть!!! Слава Україні!!!
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«ПОРОШЕНКА ВИЗНАЛИ НАЙКРАЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ!» - ВІН ЗРОБИВ НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
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Петро, а скільки ти хлопців в котлах знищив, і скільки ще потім патріотів по тюрмах пересадив?
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Он вообще не пьет, у него диабет. Только зебилам не говори.
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Ну да АТО за 2 місяці, кінець олігархату, європейський рівень життя, жорстока боротьба з корупцією і т. д..........................а воно бац і 5%
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чому лише мій Президент Петро Олексійович б'ється за Україну?!
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