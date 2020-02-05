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 Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організовану злочинну групу, яка займалася викраденням автомобілів "преміум-класу" на території Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримали викрадачів автомобілів після вчинення ними чергового злочину. Зараз доведено їхню причетність до скоєння 6 фактів незаконного заволодіння авто.

Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція 01

Як речові докази вилучено пристрої для злому і сканування автомобілів, заготовки ключів, пристрої для приглушення GPS і GSM сигналів, викрадені номерні знаки, а також перуки, рукавички.

Також вилучено викрадені автомобілі та автотранспорт, на якому пересувалися злодії, всі вони поміщені на майданчик тимчасового утримання.

Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція 02

З'ясувалося, що частина з викрадених автомобілів вже перебувала на авторозборці. Зараз поліція встановлює їхніх власників.

Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція 03

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Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція 04
Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція 05

Фігурантів, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз слідчі перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173996
 
   
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мазда из сша за небольшие деньги ...элитность аж зашкаливает
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А если угнать элитную евробляху, то ее нада растамаживать?
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За новим законом не треба буде нічого розмитнювати, українцям з українською реєстрацією навіть можна буде в Україні вибрати собі реєстрацію любої країни світу по бажанню, аби виглядати як нормальний зе нарід...
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Это от автора 2х соседних статей у которого в обиходе слово "иномарка".
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Лохи зловили лохів! Нелохи з миколаївщини викрадають роками і ніхто їх не знаходить!
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