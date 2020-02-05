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 Політика України, Суспільство
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Все про:законопроект (929) музика (221) транспорт (414) Арахамія (215)

 "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що держава не повинна забороняти звуковий супровід у транспорті.

Про це він заявив у коментарі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Негативно ставлюся. Тому що я вважаю, що це не справа держави втручатися в те, хто, яку музику і де буде включати. ​​Чим більше держави в житті українців, тим гірше українці живуть. Я користуюся метро. Якби там була музика, то я б навушники одягав і власну музику слухав би. Забороняти слухати - неправильно. Немає сенсу державі це регулювати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті.

Прийнявши цей законопроєкт, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники.

Читайте також: "Яка Рада, така музика", - бандуристи у ВР грають саундтрек "Я люблю свою страну..." із серіалу Зеленського "Слуга народу". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173981
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, как же доносить людям истину и правду сериала сватов. Так это гавно дома смотреть никто не будет (кроме 73 %), а в транспорте у человека просто нету выбора. Либо смотреть эту парашу, либо на выход с вещами "Я бы наушники надевал": "слуга народа" Арахамия против запрета музыки и фильмов в транспорте - Цензор.НЕТ 9307
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Дикун! Всюди, в цивілізованих країнах ніякої музики, бахроми, іконок, вимпелів в кабіні водія немає! Дикуни
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Если б в метро была музыка - то динамики бы нах й уже давно повырывали, транспорт (общественный) - это не личная жоповозка, в которой ты можешь хоть кобзона до усрачки слушать.
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так может моника откроет комменты на Facebook и YouTube и наденет наушники?
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Если моника хотя бы коменты с Цензора почитает, то её не спасут ни наушники , ни наглазники! Даже тёща и папаня не спасут! Это будет для него открытием, от которого он уйдёт в глубокий занюх ! Этот клоун ждёт апплодиссментов, а ему только куйов в панамку напихают ! "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті - Цензор.НЕТ 799 Не ну а чьо, заслужила , бенина плесень! "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті - Цензор.НЕТ 5855 Ты еще поторгуй Украиной, мразь хрипатая! "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті - Цензор.НЕТ 181
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А знаете почему в Чехии никто не крутит в транспорте
никакой музыки, фильмов и даже рекламы?
Да потому, что у всех разные вкусы и подобрать репертуар
который нравится всем нереально... получится так что
1/3 кайфует, а 2/3 терпят, так как им не нравится или они хотят тишины...
Поэтому те кто хотят музончика или киношки,
достают смартфоны и никому не мешают...
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Лицо , напрочь лишенное интеллекта , а его высказанное мнение - полное тому подтверждение...
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"Потому что я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать.Источник:https://censor.net.ua/v3173981" Нашли у кого спросить мнение!

Интересно, а как он относится к лицензированию перевозчиков, которые должны соблюдать законы Украины? Государство, если оно государство, не только должно, а просто обязано заставлять перевозчиков работать в законных рамках. Если государство не будет требовать, прохождение тех осмотра, медицинскую проверку перед выходом на маршрут, требовать чтобы транспортные средства были чистыми, установку компостеров, продажу билетов, наличие в общественном транспорте терминалов оплаты у водителя, то эксплуатирующей конторе эти прибамбахи и нафиг не надо.
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Так і є а ще кацахлам намордники надягати варто....
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Фактически людей лишают свободы выбора, принуждая смотреть и слушать угодное какому-то дяде. Уверен, что такой возможностью первыми воспользуются ******** русофашисты.
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Арахамия , - Надевай , Может и Попадешь под электричку, - Разве Ты не понимаешь , что советуешь . Другое дело сидя в Автобусе в наушниках , пускай слушают.
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"...я считаю, что это не дело государства вмешиваться..."
Это пучеглазое чмо считает, что в Европе, в Сев. Америке депутаты парламентов, запретив
трансляцию музыки, видеофильмов в общественном транспорте, являются
глупее слуг уродов? Кстати, через несколько дней, я так думаю, мы прочитаем,
что арахамию не так поняли.
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Если я случайно попадаю в маршрутку, а там какая-то гнида орёт в телефон про то, как её сожитель не пришёл ночевать, то я с разворота прошу завалить хлебало или идти нах! "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті - Цензор.НЕТ 1411И они так и делают... Ну я просто не люблю , когда в ушах какая-то фуйня фонит.
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Цей "етнічний трансвестит" вже набрид своєю тупістю. Єдина радість що він хоч не випускник історичного факультету КДУ і аспірант як те мудло Брагар. Це ж яка "б" його вчила і не відрахувала за тупість? Він є живою дискредитацією історичного факультету КДУ. До речі якби випускник і докторант Оксфорду таке ляпнув то думаю його б негайно відрахували рішенням вченої ради навіть не університету а кафедри в звязку з прогресуючою деменцією внаслідок вживання заборонених препаратів... "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті - Цензор.НЕТ 8700
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Какое это будет счастье,если прекратиться эта навязчивая тарабанщина в транспорте.Водителю нравиться какая то муть,и несколько часов подряд приходилось слушать оглушительный рев,даже в ночное время,
2года назад я ехала на похороны отца.Ехала всю ночь в автобусе дальнего следования.Под оглушительный грохот.Мало того,что автобус трясло,и всю ночь приходилось подпрыгивать на всех ухабах,еще и по мозгам било дикими музонами.На многочисленные просьбы водитель не реагировал.пассажиры шипели-"не мешай водителю".Утром приехала на похороны в полуобморочном состоянии-помимо стресса,тряски на дороге еще и бомбардировка по мозгам Это был ад,а не дорога.В итоге на плхоронах не смогла пробыть все время,лишь частично.Вот так я проводила отца...Из за дебилов,которые любят музоны,и навязывают это всем.
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примите соболезнования. И из-за похорон и из-за одноклеточных наших граждан...
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Коли вже ти намордник вдінеш, мавпа всрана
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что государство не должно запрещать звуковое сопровождение в транспорте.Источник: https://censor.net.ua/v3173981

Дебил пля!
В общественном транспорте единственным звуковым сопровождением должны быть громкие и внятные объявления остановок!
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какие наушники, он же людей везет и нихрена не слышит из-за орущей музыки, проезжает остановки и тормозит резко потом.....дома послушает
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арахамия не ездит в маршрутках, не ему решать!
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Ахрамон, для того чтобы было так как ты хочешь, нужно соблюдать следующие правила. Первое, наличие лицензии у водителя на трансляцию через наушники продукции ( известно какой), которая не запрещена в Украине. Перечень запрещенной продукции из параши уже составлен, а если хотите чтобы она звучала, измените на законодательном уровне, вы же большевики. Мышебратья. Второе, в кассах, при покупке билетов на поездку, должны предупреждать, что во время езды будет звучать питарестическая, дыбильная продукция из параши, которая не запрещена в Украине. Третье, водитель или собственник транспортного средства должен обеспечить пассажира, если такой все же решил ехать, наушниками и даже очками для сна. чтобы не видеть и не слышать эту муйню.
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Вот,инадень наушники и слушай, что хочешь, а навязывать окружающим любой контент это ДОМОГАТЕЛЬСТВО И ВТОРЖЕНИЕ!
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