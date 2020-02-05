 "Я б навушники одягав": "слуга народу" Арахамія проти заборони музики і фільмів у транспорті. ВIДЕО

Про це він заявив у коментарі "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Негативно ставлюся. Тому що я вважаю, що це не справа держави втручатися в те, хто, яку музику і де буде включати. Чим більше держави в житті українців, тим гірше українці живуть. Я користуюся метро. Якби там була музика, то я б навушники одягав і власну музику слухав би. Забороняти слухати - неправильно. Немає сенсу державі це регулювати", - заявив Арахамія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті.
Прийнявши цей законопроєкт, парламент введе в Україні правила, які діють у всьому цивілізованому світі. Пасажири у всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на рейсах дозволена тільки через навушники.
никакой музыки, фильмов и даже рекламы?
Да потому, что у всех разные вкусы и подобрать репертуар
который нравится всем нереально... получится так что
1/3 кайфует, а 2/3 терпят, так как им не нравится или они хотят тишины...
Поэтому те кто хотят музончика или киношки,
достают смартфоны и никому не мешают...
Интересно, а как он относится к лицензированию перевозчиков, которые должны соблюдать законы Украины? Государство, если оно государство, не только должно, а просто обязано заставлять перевозчиков работать в законных рамках. Если государство не будет требовать, прохождение тех осмотра, медицинскую проверку перед выходом на маршрут, требовать чтобы транспортные средства были чистыми, установку компостеров, продажу билетов, наличие в общественном транспорте терминалов оплаты у водителя, то эксплуатирующей конторе эти прибамбахи и нафиг не надо.
Это пучеглазое чмо считает, что в Европе, в Сев. Америке депутаты парламентов, запретив
трансляцию музыки, видеофильмов в общественном транспорте, являются
глупее слуг уродов? Кстати, через несколько дней, я так думаю, мы прочитаем,
что арахамию не так поняли.
2года назад я ехала на похороны отца.Ехала всю ночь в автобусе дальнего следования.Под оглушительный грохот.Мало того,что автобус трясло,и всю ночь приходилось подпрыгивать на всех ухабах,еще и по мозгам било дикими музонами.На многочисленные просьбы водитель не реагировал.пассажиры шипели-"не мешай водителю".Утром приехала на похороны в полуобморочном состоянии-помимо стресса,тряски на дороге еще и бомбардировка по мозгам Это был ад,а не дорога.В итоге на плхоронах не смогла пробыть все время,лишь частично.Вот так я проводила отца...Из за дебилов,которые любят музоны,и навязывают это всем.
Дебил пля!
В общественном транспорте единственным звуковым сопровождением должны быть громкие и внятные объявления остановок!