 Граната вибухнула в салоні "Мерседеса": поранено 3 жителів Вінницької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.
"Попередньо встановлено, що між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля, виник конфлікт на побутовому ґрунті. 36-річний учасник суперечки дістав гранату, попередньо РГД-5, і привів її в готовність, після чого стався вибух", - сказано в повідомленні .
52-річний чоловік встиг вистрибнути з салону. Троє інших у віці 21, 34 і 36 років доставлені в реанімацію Жмеринської лікарні.
Зараз поліція з'ясовує, звідки у чоловіка була граната.
Провадження розслідують за ст. 115 (замах на вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами). Покарання за цими статтями - позбавлення волі до 15 років або довічно.
вот так
долго батяня летел до земли
дурак
(хокку стараюсь сочинить))
на улице мат
опять взрыв гранаты
на заборе повисли трусы
долго над полем тот дядя летал
тем не менее, мужик что выбросился, пусть не тусуется вновь с дураками.