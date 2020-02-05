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Все про:Вінницька область (403) граната (513) Нацполіція (8938) Правоохоронні органи (736)

 Граната вибухнула в салоні "Мерседеса": поранено 3 жителів Вінницької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Між нетверезими жителями Жмеринського району виник конфлікт. Один з них дістав гранату і смикнув за чеку. Один чоловік встиг вистрибнути з салону і залишився цілий, троє інших - у лікарні з важкими пораненнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"Попередньо встановлено, що між нетверезими чоловіками, які перебували в салоні автомобіля, виник конфлікт на побутовому ґрунті. 36-річний учасник суперечки дістав гранату, попередньо РГД-5, і привів її в готовність, після чого стався вибух", - сказано в повідомленні .

52-річний чоловік встиг вистрибнути з салону. Троє інших у віці 21, 34 і 36 років доставлені в реанімацію Жмеринської лікарні.

Зараз поліція з'ясовує, звідки у чоловіка була граната.

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Провадження розслідують за ст. 115 (замах на вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами). Покарання за цими статтями - позбавлення волі до 15 років або довічно.

Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 01

Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 02
Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 03
Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 04
Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 05
Граната вибухнула в салоні Мерседеса: поранено 3 жителів Вінницької області 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173969
 
 
 Топ коментарі
 
Теория Дарвина работает на все 100. Дибилы бля, или лугандонцы-переселенцы 🤗
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там осколков столько что это точно не наступалка.
тем не менее, мужик что выбросился, пусть не тусуется вновь с дураками.
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Теория Дарвина работает на все 100. Дибилы ***, или лугандонцы-переселенцы 🤗
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а как вам вєрсія шо старший таваріщ-бамбардір вискочив, а тапєріча віну возлагайєт на молодьож?
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мальчик гранату нашел
вот так
долго батяня летел до земли
дурак
(хокку стараюсь сочинить))
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февральская ночь
на улице мат
опять взрыв гранаты
на заборе повисли трусы
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дядя гранату на складе украл
долго над полем тот дядя летал Граната вибухнула в салоні "Мерседеса": поранено 3 жителів Вінницької області - Цензор.НЕТ 1867
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там осколков столько что это точно не наступалка.
тем не менее, мужик что выбросился, пусть не тусуется вновь с дураками.
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неписанный закон эволюции: "Дураки умирают в первую очередь"..
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Что за гранаты у них такие? Слабенькие какие то, не уж то ргд-5 такая говенная попалась? Рванула бы там лимонка, раненных бы не было. В любом случае, я рад что парой тройкой дебилов стало меньше.
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а чому зразу дебіли? Мо' то їх старший таваріщЪ мочкануть рєшіл? Сам вискочив, а тепер розказує басні
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Интересно, на что надеялся алкаш с гранатой? Или совсем мозги пропил?
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А вот разрешили бы огнестрельное оружие, четвёртый бы не ушёл...
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