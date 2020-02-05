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 Політика України, За кордоном
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Все про:Литва (481) пропаганда (1325) Росія (15460) телеміст (50)

 "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною. ВIДЕО

Благодійний телеміст-концерт між Литвою та Україною, на якому проводився збір грошей для допомоги ЗСУ, викликав обурення у російських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише один з організаторів телемосту Jonas Ohman.

"Доводиться визнати, що після проведення благодійного концерту-телемарафону на підтримку України "Разом до перемоги!"("Kartu iki Pergalės!") ми, співробітники благодійного фонду підтримки України "Blue/Yellow", не очікували такої "честі" у вигляді істерики, влаштованої з приводу організованого нами концерту, на каналі "Росія1". Мабуть, їх глибоко лякає і обурює активна підтримка захисників України з боку громадян непокірної Литви. Нагадаємо, що в ході трансляції були зроблені пожертви на загальну суму близько 135 000 євро. Гроші будуть використані для підтримки українських збройних сил, цивільного населення на Донбасі - а також в інших регіонах України. Можна допомогти і в Україні. Карта Привату 5169 3305 1986 8845 (голова фонду Blue/Yellow в УА, О.Абрамичев). Дякуємо всім за підтримку! Ми продовжуємо працювати. Разом за вашу і нашу свободу! Разом до Перемоги!", - пише він у своєму пості і публікує відеозапис програми "60 хвилин" з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, в якій ідеться про телеміст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа відмовився їхати в Ізраїль на церемонію пам'яті жертв Аушвіца

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173962
 
   
 Топ коментарі
 
Испытываю глубочайшее и наиискреннейшее удовлетворение от визга мордовских болотных жаб. Слава Украине! "Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной - Цензор.НЕТ 1118
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что с руснявих дофбоїобів взять кроме анализов!
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Интернациональный нацизм,во как!это возмутительно таварищи!!!напишем письмо членину у мавзолей!!!
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Они на своих форумах и не такую херню пишут. Пример рашенского дибелизма.

"Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 7549
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Т.е. четко знают, где этнические украинские земли
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Кошка знает, чье сало скомуниздила "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 2213
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Испытываю глубочайшее и наиискреннейшее удовлетворение от визга мордовских болотных жаб. Слава Украине! "Кучкуются русофобы. Это интернациональный нацизм. Междуморье хотят - от Балтики до Кубани. И Калининград забрать", - пропагандисты РФ о телемосте между Литвой и Украиной - Цензор.НЕТ 1118
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До кацапов дошло, что они открыли ящик Пандоры, объявив чужие территории своими сакральными землями?

Ну так да. У Роиси теперь много чего поубавится.
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Симметричный ответ: телемост Россия - КНДР.
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"Интернациональный нацизм" - оригинально!
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Кацапам бы Гитлера почитать, чтобы не нести чушь:


"Мы могли назвать себя либеральная партия. Но мы решили назваться Национал-социалистами. Мы не интернационалисты". А. Гитлер.
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Fine news

Наши немецкие коллеги сегодня обратили внимание на то, что в Германии прошла волна легкой паники после того, как из Штатов пришла информация о том, что Штаты предупредили всех, кто так или иначе был связан со строительством газопровода «Северный поток-2» о полной готовности более мощного пакета санкций, если кто-то не понял позиции Вашингтона по этому вопросу и попытается подыграть Москве в достройке 160 км морской части трубопровода.

Причем, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, кого коснутся эти санкции, из Штатов пояснили, что речь идет о тех, кто окажет техническую или технологическую помощь в строительстве, кто будет принимать участие в финансировании проекта и наконец - под санкции однозначно попадут все те, кто станет продавать и покупать газ, если трубу все же достроят.

То есть, бодрые заверения Путина о том, что он готов сам достроить газопровод, хоть для этого понадобится примерно год, утрачивают смысл. Настолько токсичный газ вряд ли кто-то решит покупать и та самая «экономическая целесообразность», о которой так любит рассуждать фрау Меркель, будет спущена в унитаз.

Собственно говоря, паника пошла после того, как владелец специальной строительной компании Allseas Эдвард Хереме, участвующий в проекте «Северный поток 2», получил письмо от сенатора Теда Круза, который написал примерно следующее: «Вася, ты можешь поиграться в эту игру, но существование твоей компании будет уничтожено полностью и от нее не останется камня на камне».

Говорят, что Херме сделалось плохо и он запросил фрау Меркель известной фразой «Вас ист дас?», а той особо и ответить-то нечего. Ведь на встрече с Путиным в Москве она обещала тому, что приложит максимум дипломатических усилий для того, чтобы повлиять на Вашингтон, чтобы тот отменил уже существующие санкции.

Но тут оказалось, что об отмене речи не может быть в принципе, а плюс к ним, уже разработаны и выписаны более вкусные и жирные санкции, которые могут выкосить целый сектор энергетического бизнеса Германии, скупленного РФ, либо работающего на Москву и ее интересы.

Надо заметить, что Германия и так заняла крайне осторожную позицию и не предоставляет для проекта технологий или прямых инвестиций, мол мы просто не против, чтобы россияне протянули трубу, а уж как они это делают, нас не касается.

Так, на условиях анонимности, высокопоставленный сотрудник немецкой энергетической компании Uniper пояснил, что для него это очень тревожный сигнал и по своим каналам он знает, что американцы очень серьезно настроены именно превратить проект, уже поглотивший $10 млрд, в руины и поэтому ни он, ни его коллеги не имеют особого желания влазить в эту ситуацию, чтобы не пострадать еще и самим.

Другой специалист энергетической отрасли Германии уточнил, что речь уже не идет лишь о политически мотивированных позициях США, которые отражены в мотивировках санкционных пакетов. Дело зашло уже намного дальше, поскольку связано с переделом рынков нефти и газа, и Штаты будут работать локтями так, что многим станет душно.
В Германии это прекрасно знают и понимают, что стоять на пути парового катка - себе дороже. И причин тому было несколько, в частности и личные. Когда формировался картель ОПЕК+Москва, Трамп просил и Путина, и саудитов не устраивать цирка с ручным регулированием цен. Причем, тогда он выражал даже не свою личную просьбу, а просьбу своего нефтегазового лобби, на которое он опирается, но тогда его просьбу откинули, поставив под сомнение его авторитет перед мощными американскими промышленниками.
Еще тогда было сказано, что по законам жанра - ответ будет, и вот он пришел.
Собственно говоря, картельный договор приподнял цены на нефть, но это была откровенно грязная и совершенно не рыночная игра, прямо противоречащая правилам свободного рынка. И хуже всего для картельщиков было то, что Штаты уже в тот момент не были в роли классического просителя, которого можно послать далеко и надолго. Там бурно развивалась и развивается сейчас добыча сланцевых нефти и газа. А с учетом того, что внутренние потребности в углеводородах уже давно перекрыты, то вопрос экспорта, причем - бурно растущего, стоял уже на тот момент.
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То есть Штаты добывают не просто больше, чем потребляют сами, а этот избыток постоянно и динамично нарастает. Рано или поздно, это должно было вылиться в конкретные контракты, но поскольку рынки сбыта давно переделены, то входить в них возможно только отодвигая тех, кто на этом рынке давно работает.
Весь вопрос стоял в том, кого и где Штаты начнут подвигать первыми.

Поскольку такие процессы всегда неприятны и чаще всего исполняются грязно, то возникает некий неприятный фон этих действий, связанный с отношениями первых лиц государств, и эти отношения могут легко испортиться, если в таком вопросе поступить не очень порядочно.
Однако тот самый кидок Путина и арабов, которые в 2016 году они продемонстрировали Трампу, развязал Штатам руки, и теперь они играют жестко, не ограничивая себя в силе нажима.
Это право Путин сам вложил в руки американцев и теперь любые его стоны о том, что Штаты действуют не рыночными методами, будут мгновенно соотноситься с картельной сделкой ОПЕК+Москва, где от рынка даже легкого запаха нету.
А посему, Штатам стесняться некого и нечего.
Вот они и отдавливают рынки без оглядки на личные отношения.

Знаменитая торговая сделка США и Китая возлагает на последний обязательства закупать столько нефти и газа в США, что для других поставщиков остаются только объедки, а ведь Газпром только что угатил в «Силу Сибири» сумму, не меньшую, чем в Северный Поток-2, и при таких раскладах, если Китай будет выполнять взятые на себя обязательства, эта труба тоже превратится в инвестиционную могилу.

А Европа и вовсе - отдельная песня.
Штаты откровенно и без особых стеснений заходят в Московскую вотчину и показывают, что заходят всерьез и надолго, причем, как с нефтью, так и с газом.
Это значит, что никаких московских труб они здесь не потерпят и будут жестко демпинговать, чтобы выкинуть отсюда РФ начисто.
Если для этого придется поломать хребты немецким промышленникам или финансистам, это будет сделано быстро и показательно, чтобы всем было понятно, как выглядит ситуация.

В общем, кроме упомянутой выше компании, сигнал дошел до немецких компаний Uniper и Wintershall Dea, французской компании Engie , австрийской OMV и британо-голландской группа Shell.
Между прочим, они вложились в трубу ровно 50%, и потому понятно, почему фрау Штази подтягивал сопрано Макрон.

Причем, как бы это не нравилось европейцам, а в любых дискуссиях и уговорах американцев, те кроют примерами того, как грязно играет сам Газпром и вообще - российский энергетический бизнес и уточняют, что по этому поводу их своевременно предупреждали, но они решили поступить по своему, а теперь Штаты показали, как они будут на это реагировать.

И что характерно, обиженная риторика в Европе звучит все тише и потихоньку, американские нефть и газ прокладывают дорогу в Европу.

Между прочим, предложение Помпео обеспечить 100% потребностей в нефти и газе Белорусь, были демонстративными и для Путина, и для Европы.
Даже в первую очередь - для Европы, которой было показано, как далеко могут зайти Штаты.
И похоже, там это начинают понимать.
«Линия обороны»
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А малороссы думали, что в этих играх нужен не эксперт, а Голобородько...
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На то они и малороссы. "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 1675
Как бы этот фотошоп не стал скоро явью:
"Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 8657
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Allseas ведь вышли из проекта сразу после обнародования Штатами санкций против СП2, разве нет?
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Интернациональный нацизм - это интернационализм, идиоты )))
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Дом-2 не кажется таким уж притоном идиотов как эти горе шоу русопрапагандонисто
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Ещё бы всех путлерастов из Прибалтики отправить в вагонах для скота.
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Зачем вагоньі? Дарю креативную идею: у причальной стенки поставьте паромьі без дна!
Именно так мьі будем евакуировать кацапов из крьіма.
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Может быть Эстония воспользуется вашим опытом.
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Собака кусалась и лаялась на весь мир. Мир собрался и загнал ее в будку. Теперь она жалко скулит вспоминая о своих былых проделках ))
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Отрусофобили терпил в особо извращенной форме. Бида-пичаль
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Вот ети русофобы. Никак не хотят пускать к себе росийские танки и боевиков для наведения порядка как в приднестровье, сирии, абхазии, крыму, даунбасе, осетии и еще многих странах
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Сейчас пропогандоны доиграются, ведь тема интермариума не широко известна,
глядишь и подтолкнут к созданию. Рекомендую ознакомится, интересная идея, и Да туда Кубань гармонична зашла каспию подключить.

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идея белого пояса Европы,или Междуморья великолепна,хоть и утопична ..
Человек,который смог бы реализовать её - превзошел бы всех лидеров 20 века,вместе взятых..
Это было бы образование с колоссальным потенциалом,а вооруженное ядерным оружием -стало бы третьим центром в мире,после Западной цивилизации и Китая...
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Утопия, хотя но можно сказать что она уже реализована виде ЕС, та же половина стран "наши", все нормальные слявяне - там, за исключением любителей коррупции, нищеты и грязи.
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І Македонію! Там Охридське озеро прегарне!
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Цитируя Прибалтийских товарищей:
"Никогда мы не будем братьями.
Ни по Родине, ни по Матери..."
Раша ГУДБАЙ)))
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взагалі,ці слова із відомога вірша української поетеси анастасії дмитрук
"никогда мы не будем братьями ни по родине ,ни по матери"
литовські музиканти, лише ,написали мелодію до вірша і заспівали)
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я знову ж, в 3357-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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зато без нацистов и бандэр "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 2908 "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 495
В Крыму введут подачу воды по графику
Это связано с низким уровнем наполнения местных водохранилищ. Ограничения пока что коснутся лишь Симферополя, - рассказали в городской администрации. Жители крымской столицы смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной - лишь утром и вечером. Такие ограничения не коснутся лишь социально значимых объектов. По предварительной оценке, водохранилище полуострова заполнены чуть более, чем на треть; запасов должно хватить до июня.
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нехай через міст в цистернах собі воду возять)
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Если часто смотреть новости с сумасшедшего дома то можно самому свихнуться
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Видео нужно сократить до 15 сек. У нормальных людей на 16 сек просмотра этого начинает все чесаться.
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Ці ідея давно вже існує-від моря до моря. Це був би досить сильний союз.
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А чому тут нема відомого коментатора, який радіє прийняттю закону про продаж землі?
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московити - брудні зачухані поросячі створіння
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Интернациональный фашизм...ха ха дебилы
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"Інтернаціональний нацизм" це мабуть щось на кшталт "білий жовток" чи "нагнітання вакууму". *********** "жгут нє па децкі"
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Ни чего не изменилось:хороший москаль- мертвый москаль и точка,жирная точка.
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Друзья познаются, когда попадаешь в беду и Литва - это друг! А враги вставляют нож в спину, когда беда у тебя и РФ так поступила и она - это истинный враг!
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За гордое звание русофоба нужно законом назначить ежемесячную премию .
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Я дождусь когда у этих дегенератов в прямом эфире головы начнут взрыватся "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 5561
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А шо вы имеете против братьев? А русофобы? "Кучкуються русофоби. Це інтернаціональний нацизм. Міжмор'я хочуть - від Балтики до Кубані. І Калінінград забрати", - пропагандисти РФ про телеміст між Литвою та Україною - Цензор.НЕТ 9167
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А что норм так Балтика - Черное море объединить в какой то союз.
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