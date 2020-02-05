 "Не зберігай - здавай!": Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
"Унаслідок конфлікту на сході держави збільшилась кількість незареєстрованої зброї та боєприпасів у всіх областях України. Майже щодня, навіть у регіонах, віддалених від зони конфлікту, стаються злочини та нещасні випадки, викликані необережним поводженням із зброєю. Ще більшу небезпеку для мирного населення становлять боєприпаси-"трофеї", які нерідко привозять із зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що стаття 263 Кримінального кодексу України передбачає покарання за незаконне зберігання зброї. Однак пункт 3 цієї статті звільняє від відповідальності тих, хто повертає зброю.
У МВС наголошують, що процедура повернення нелегальної зброї проста і прозора, громадяни не зобов'язані розповідати, звідки вона в них.
"Не чекайте, доки ваша незареєстрована зброя чи боєприпаси обернуться проти вас або ваших рідних. Віднесіть їх просто зараз до будь-якого відділу поліції. Закон звільняє від відповідальності тих, хто повертає добровільно!" - додали у відомстві.
- Брешуть.
- А кулемет?
- Брешуть.
- А гармата?
- От чого нема того нема.
А если бы и есть, то Путина вам....
та нема-нема, тов. майорчик.
дед кстати, не оставил
У нас шо, ВОЙНА с рашкой закончилась?
Вместо того чтобы быстро принять закон про короткоствол и гражд оборону и начать обучать граждан добровольцев - занимаются даже не анониз-м!!!!
Хотя кива им как раз и занимается!
Так все что я сдам этим *******, это пару пуль в рожу и в рот. Параша только рада будет, если у смердов все отберут, так их голыми руками брать можно будет, овечек.
По данным МВД на руках 2 млн. незарегистрированного оружия.
Такими темпами ...