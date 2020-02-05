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 Суспільство
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Все про:боєприпаси (966) МВС (1260) зброя (1454)

 "Не зберігай - здавай!": Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів. ВIДЕО

МВС України спільно з Міжнародною організацією з міграції та за фінансування ЄС здійснює просвітницьку кампанію "Не зберігай - здавай!". Кампанія покликана поінформувати про небезпеку незаконної зброї і боєприпасів та спонукати людей добровільно здати їх до Нацполіції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Унаслідок конфлікту на сході держави збільшилась кількість незареєстрованої зброї та боєприпасів у всіх областях України. Майже щодня, навіть у регіонах, віддалених від зони конфлікту, стаються злочини та нещасні випадки, викликані необережним поводженням із зброєю. Ще більшу небезпеку для мирного населення становлять боєприпаси-"трофеї", які нерідко привозять із зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 01

У відомстві нагадали, що стаття 263 Кримінального кодексу України передбачає покарання за незаконне зберігання зброї. Однак пункт 3 цієї статті звільняє від відповідальності тих, хто повертає зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексвійськовослужбовці ЗСУ організували незаконний збут зброї в Миколаєві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 02

У МВС наголошують, що процедура повернення нелегальної зброї проста і прозора, громадяни не зобов'язані розповідати, звідки вона в них.

Не зберігай - здавай!: Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів 03

"Не чекайте, доки ваша незареєстрована зброя чи боєприпаси обернуться проти вас або ваших рідних. Віднесіть їх просто зараз до будь-якого відділу поліції. Закон звільняє від відповідальності тих, хто повертає добровільно!" - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173948
 
 
 Топ коментарі
 
или хотя бы правильно поливай огород...машинным маслом "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов - Цензор.НЕТ 4437
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или хотя бы правильно поливай огород...машинным маслом
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- Діду, а то правда шо увас гвинтівка є?
- Брешуть.
- А кулемет?
- Брешуть.
- А гармата?
- От чого нема того нема.
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Здаю вам в рот, бо зброи нетути.
А если бы и есть, то Путина вам.... "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов - Цензор.НЕТ 4669
та нема-нема, тов. майорчик.
дед кстати, не оставил "Не храни - сдавай!": в течение 2019 года полиция изъяла 1,4 тыс. единиц оружия, 155,8 тыс. патронов и 4,4 тыс. гранат, мин и артснарядов - Цензор.НЕТ 5963
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Сдавайте, а они потом сепарам раздадут... "Не зберігай - здавай!": Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів - Цензор.НЕТ 659
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ИДИОТИЗМ!!!!
У нас шо, ВОЙНА с рашкой закончилась?
Вместо того чтобы быстро принять закон про короткоствол и гражд оборону и начать обучать граждан добровольцев - занимаются даже не анониз-м!!!!
Хотя кива им как раз и занимается!
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Уже побежал. У американцев как говорят, если в доме нет ствола, то спится хреново.
Так все что я сдам этим *******, это пару пуль в рожу и в рот. Параша только рада будет, если у смердов все отберут, так их голыми руками брать можно будет, овечек.
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а почему нельзя легально ? для власти законопослушные граждане недостойны иметь право на защиту ( короткостволом ) , а то бандитам можно , ворам можно , чиновникам можно , а нормальным ниизя
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Сдавай. В экстренном случае будешь отстреливаться острым словцом.
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А чем от "русского мира" будем защищаться? Палками как в 2014?
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1,4 тыс.?
По данным МВД на руках 2 млн. незарегистрированного оружия.
Такими темпами ...
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