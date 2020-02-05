 "Не зберігай - здавай!": Упродовж 2019 року поліція вилучила 1,4 тис. одиниць зброї, 155,8 тис. набоїв і 4,4 тис. гранат, мін та артснарядів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Унаслідок конфлікту на сході держави збільшилась кількість незареєстрованої зброї та боєприпасів у всіх областях України. Майже щодня, навіть у регіонах, віддалених від зони конфлікту, стаються злочини та нещасні випадки, викликані необережним поводженням із зброєю. Ще більшу небезпеку для мирного населення становлять боєприпаси-"трофеї", які нерідко привозять із зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що стаття 263 Кримінального кодексу України передбачає покарання за незаконне зберігання зброї. Однак пункт 3 цієї статті звільняє від відповідальності тих, хто повертає зброю.

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У МВС наголошують, що процедура повернення нелегальної зброї проста і прозора, громадяни не зобов'язані розповідати, звідки вона в них.

"Не чекайте, доки ваша незареєстрована зброя чи боєприпаси обернуться проти вас або ваших рідних. Віднесіть їх просто зараз до будь-якого відділу поліції. Закон звільняє від відповідальності тих, хто повертає добровільно!" - додали у відомстві.