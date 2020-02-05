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Все про:злодійство (278) Миколаїв (402) Нацполіція (8938)

 Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інспектор поліції витягнув із 4 сумок гроші на суму 4500 гривень, а коли його впіймали - спробував змити купюри в унітаз. Однокласники відмовилися писати на нього заяву.

Інцидент стався ввечері 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

Колишні однокласники зібралися на зустріч у закладі в центрі міста. Через певний час деякі з них помітили зникнення грошей із сумок. Загалом зникло близько 4,5 тисячі гривень із чотирьох сумок.

Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві 01

Постраждалі викликали поліцію і звернулися до персоналу закладу. Незабаром менеджер надіслав їм запис із камер спостереження, і люди побачили, що по сумках нишпорить їхній товариш.

Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві 02Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві 03

Після цього поліцейський почав вибачатися перед однокласниками і обіцяв повернути гроші. Ті вирішили не писати заяву до поліції.

Водночас інші відвідувачі закладу помітили в туалеті, як чоловік намагається змити купюри в унітаз.

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Журналісти "Преступности.НЕТ" ідентифікували чоловіка на відео як майора Антона Сімакова.

Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві 04

Згідно з декларацією Сімакова, він є старшим інспектором управління організаційно-аналітичного забезпечення і оперативного реагування ГУ НП у Миколаївській області.

У декларації за 2018 рік Сімаков вказав, що в нього є дружина і троє дочок. Проживає він у квартирі, яка зареєстрована на дружину та одну з дочок. У 2018 році за службу в поліції він отримав 141 тисячу гривень заробітної плати (в середньому - 11,75 тисяч гривень щомісяця).

У відділі комунікації поліції Миколаївської області повідомили, що звільнили інспектора і проводять службове розслідування, матеріали якого передадуть у ДБР.

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"Нам дуже шкода, що такі люди ще трапляються серед нас, які своїми вчинками паплюжать честь звання поліцейського і перекреслюють копітку і важку роботу справжніх поліцейських, які щодня ризикують власними інтересами і навіть життям, щоб забезпечити правопорядок і безпеку для громадян. І сьогодні для всіх чинних співробітників цей прикрий випадок став навіть більшим ударом, ніж для громадян. Адже зачеплена наша честь і гідність", - прокоментували в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173946
 
   
 Топ коментарі
 
одна поля ягода, реформована поліціяПолицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников в Николаеве - Цензор.НЕТ 4199
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видать и в школе крысил, пусть вспомнят одноклассники
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Датышоооо? Кива ето же Петин патрийот и уничтожитель блокадников такой полезной для Украины торговли с окупантами
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За Порошенко голосовали в основном порядочные люди, которые живут по совести. Это те люди, которых я знаю и могу ручиться. Среди моих знакомых, безусловно, есть и зебилы. Так вот это два разных мира. Они не смотрят квартал, слугу урода и сватов. И никога бы не позарились на чужое имущество. Так что мой вердикт: да, он голосал за зебила, этот вороватый мусорок...
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Я так понимаю вам дурдоме таблеточку сегодня ещё не дали?
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Порядочные люди голосовали за Порошенко в 2014. А в 2019 этот выбор повторили только самые тупые из них.
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мусор шарил по карманам как его учил петя офшорно - мальдивско- ротердамский.
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когда уже закончат "реформу" в полиции!?
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))))))))
Явный претендент на должность Авакова))))
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Авакав падыми зарплату простым копам, что же ты творишь, что приходиться красть у одноклассников Полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников в Николаеве - Цензор.НЕТ 9945
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какая прєлєсть!!! Не дарма кажуть - або в тюрму, або в міліцію
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а ше самийє високооплачіваємийє хвутболісти не гратимуть в мундіалі
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Вы за ним еще в в Твиттере наблюдали? У меня только один вид его брехливой рожи тошноту вызывает...
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Нічого дивного не відбулося, як не хабар візьме то своїх обкрадає. Типовий пересічний представник деградованої патрульної поліції..Там такого лайна 90 %.
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Всегда уважал людей, которые идя на пьянку без денег умудрялись нажраться и уйти домой не с пустым кошельком (с) Полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников в Николаеве - Цензор.НЕТ 4193
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Підлога Маккартні
За Порошенко голосовали в основном порядочные люди, которые живут по совести Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 2172
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видать и в школе крысил, пусть вспомнят одноклассники
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менты и преступность-два мира близнеца...
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Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

-- Что ж это такое? Ведь я машинально.
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В принципе, до суда, он невиновен, и не знаю как там работает юстиция, но он наверное может подать куда-то что-то, что типо без его ведома выложили видео.
А то что мразь пошла "служить", и мразью так и осталась(ну, стала еще бОльшей мразью) - так это тупо для "все это знают".
Еще и получится что незаконно снимали. Мы же знаем?
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незаконная съемка только в твоей квартире и то если не одобрил прокурор)))
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Если специально снимать, то нет, снимающих вроде мона привлечь.
Я не юрист, но если следят, то наверное что незаконно. хотя я за, конечно. Адвокаты припишут - незаконнное бла-бла-бла""
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Свою природу не пропьешь и не удержишь. Браво Петиным и Аваковским рехвормированным полицаям
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Нет, дорогой, это уже зелины и аваковские полицаи. При "пете" такого не было Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 1874
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Серьезно? Аваков ето не Петин подопечный и при Пете такого не было? Ты хоть признаешь что ты дебил или дальше будешь утверждать что етот мусор из ниоткуда вылез сразу в майорских погонах? Или тебе хоть сцы на морду ты будешь утверждать что ето все Петина божья роса
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Та я понял, у вас "папередники" еще лет 20 будут виноваты во всем. Ибо сами ни на что не способны, только бюджет просирать, талантищи!
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Це ще "птенец луцика" до майора років з 10 потрібно по сумочках шарити
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дєсяць лєт - так воно ше із шапкокрадних, по суду восстановівшехся
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Прафісіанальная прівичка шарить по чужим сумкам і карманам в поісках наживи.
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И даже идея - под камерами - оставить кошелек, а потом....(хлопает дурака по плечу....), дарю идею....(и худаю на 10млн. евро....(сумной смайл))
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И что тут удивительного ? Другого от нашей полиции и не ждали.
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От чому потрібно було обов'язково люструвати перюнців-порохососіків.
Такий петюнець - ганьба поліції.
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Это уже полицай Блазня. При Пете такого не было. Жрите - не подавитесь. Смачного! Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 8963
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А теперь прикиньте каким способом ета Тварь дослужилась до майора. Дальше будете рассказывать что нужно повышать зарплаты чиновникам чтобы они не воровали?
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Повышать нужно - одновременно - и зарплаты, и ответственность за совершение преступлений. Одно без другого не работает в принципе.
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А небыло бы камер еще бы вызвал своих подчиненных и пресовали бы работников ресторана по полной программе пока бы те не взяли на себя вину.
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так і задумувалось - но рєсторатори подготовілісь
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тот случай когда видны обе стороны медали...... гамнишко а не человек....
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Может, у него все одноклассники работают учителями. Для них 4,5к - пыль
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стибріл два прожиточних - наказанійє: уволіть
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Пострадавшие как всегда не стали писать заявление на мусора так чтомусор и дальше будет *работать* в палюции и еще и до генерала дослужится.
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со всєй строгостью закона!!! Очєнь строго уволілі - шоп нєповадно било!!!
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Та да, очень строго, но при этом "проводят служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР..."
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а на відєо ліца нє відно, не його походка, грошей не видко. І, вопщє, доказатєльства добити нєзаконним путьом!
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Розраховував, що на нього ніколи не подумають бо він поліцейський але прихована відеокамера зруйнувала цей хибний стереотип.
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это называется "профессиональная деформация"... Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 2943
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профрасположенность, профкачєства і профдєформація - звєнья одной цепі
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пачєму ето тібя удівляйєт??? Фсьо в порядкє вєщєй
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Деньги у своих стырил .! Я всегда говорил - слабохарактерный он.. Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 5295 .
Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 4930 .
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Слава Богу, не перестріляв однокласніков із табєльного. Дякуйємо! Велике ДЯКУЮ!
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Отмажут.Скажут,работал под прикрытием,проверить хотел,как Б.Яременко. Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 7569
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Тепер всіх собак можна вішати Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 981. Криса ментовська
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Всі обурюються поліцейським-злодієм і ніхто не дивується "одноклассникам"! Якби злодій виявився "чужим" - "однокласники" влаштували б гвавт на всю Україну. А так - свій, однокласник, його треба зрозуміти, повірити та пробачити...
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Так для этого в мусоровку и идут , Поліцейський обікрав колишніх однокласників на зустрічі випускників у Миколаєві - Цензор.НЕТ 1555честного, порядочного человека сейчас там днём с огнём не сыщешь ...
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Пусть одноклассники радуются!
Майор полиции, мог бы и перестрелять.

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