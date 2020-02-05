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Все про:ДБР (844) Європейська Солідарність (242) Федина (23)

 "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині. ВIДЕО

Народну депутатку від "Європейської Солідарності" Софію Федину викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри. Однопартійці Федини виступили з протестом з трибуни Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Українці, важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками дедалі більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на Сході, українських волонтерів і українських патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди "Європейської Солідарності" Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади", - заявив Андрій Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора

"Ми пам’ятаєма, таке вже було. Був у нас вже один президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від падаючого яйця і який змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику Януковича. Кому ви кричите "Ганьба"?! Ви кричіть "Ганьба!" тим правоохоронним органам, які керуються з Офісу Президента! І вчора про це говорила міністр Кабінету міністрів. Правоохоронні органи, які керуються з Офісу Президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пропихаєте ваш закон "Про дезінформацію", щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців", - зазначив Парубій.

"І в мене загальне звернення від всієї команди "Європейської Солідарності" зупиніться! Досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується. Ви хочете залякати патріотів? Ви хоче залякати Софію Федину і нашу команду "Європейської Солідарності"? Я хочу вам заявити – не злякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтесь нагнати страх на тих, хто не боявся Януковича і не боявся його кліки. Ми не дозволимо переслідування Софії Федини. Всі українські патріотичні сили стануть плече до плеча, захищаючи і Софію Федину, захищаючи всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтесь залякати. Сьогодні на суді проти ветеранів Яна Зінкевич – видатний український волонтер. Я хочу закликати, в першу чергу, і членів фракції "Слуга народу" – тих, які вважають себе патріотами, тих, які були і на Майдані, і в АТО. Ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції. Не допустимо репресій! Захистимо Софію Федину! Слава Україні!" - резюмував Парубій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173937
 
   
 Топ коментарі
 
Янык падал в обморок от яйца...
А ЗЕня упал от коммента!))))
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А Монику уже в качестве потерпевшей допрашивали, ведь если она не покажет, что описалась со страху, преступления нет "Опыт Януковича показывает - это очень плохо заканчивается", - заявление фракции ЕС о вручение подозрения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 9304 Хотя его и так нет
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Пока портнову не проломят череп этот беспредел не закончится!!!
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зебилы, прозвучало заявление от ЕС, слушай мою команду: "Гавкать"!
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Невозможно себе представить, чтобы те, которые стараются внушить страх,
сами не боялись тех, в которых они желают вселить страх.
Цицерон
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Эко вы разгневались,вместе Европейской Солидарностью(не путать с Европейским Союзом)!
почём зря бросаетесь словами,которые запросто можно толковать,как угрозы.Несолидно - по базарному.Потом ещё вас будкт не так понимать.Неловко.
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Когда нардеп Куприй в гостях у Романа Скрыпина публично заявлял, что «готов выстрелить в Порошенко», то почему-то никто так и не слышал о расследовании по этому поводу. Никто не услышал, потому что его не было.

Когда Дубинский мечтал «пустить газ» на собрании, где выдвигали Порошенко в президенты или, когда Зеленский, играя своего героя Голобородько, на всех каналах рекламировал расстрел депутатов, то никакого дела никто не открыл.
Хотя, можно себе только представить, какой бы шум поднялся в случае вручения подозрений по этим фактам? Порошенко сразу бы назвали диктатором.

Снятие неприкосновенности - это подарок для «слуг народа», теперь сажать можно всех.
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Ви ще забули про добкіна, який в ефірі Зіку сказав, що всіх прихильників Порошенка треба вішати в центрі місті поки не знищити фізично Порошенка нічого не зміниться.
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все правильно...
за слова, а именно публичную угрозу убийством кому-бы то нибыло, нужно отвечать..
ишь, привыкли, что все им сходит с рук...
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Оксана

1 Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером.На удивление вменяемым. Ну,враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.

4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,

5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…

6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.

7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.

8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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пральна, я всегда грил, скацапами договориться или сосуществовать невозможно, как невозможно договориться с бешенной собакой
или мі откріто воюем или капитулируем. стідливо прикріваясь фразами о дипломатическом давлении на агрессора
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Вот когда ты говоришь о открытой войне кацапами, я начинаю тупо ржать. Что же тебе помешало за шесть лет прийти военкомат?
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дважді ходил добровольцем
оба раза "мі вам позвоним, ждите"
ті не ходил
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Ну конечно! Мне "белый билет" не помешал пойти воевать, а тебе, зеленому герою, все мешали, и военкомат, и обстоятельства, да и сандали жали!
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А ты у Зюзи спроси, что ему помешало прийти в военкомат
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Я его не выбирал. А что ему помешало - я и так знаю.
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а много ПЕсіків біло на Майдане?)) имеют ли ПЕсікі какое-то отношение к бегству ануковича?)) "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3008
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Не, ну все ж в курсе, что на майдане были только зедыбилы с эбонитовыми палочками.
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Напомнило - " Фронтовику руки крутят " )) - А причем здесь атошники,волонтеры,патриоты ? Что такое "ес" мы все прекрасно знаем. - Это регионалы,мимикрировавшие в модное название. Но только название. А суть та же. В регионале парашенко и его своре прихлебателей. Парашенко - основатель пр. Гончаренко - бывший рыг.Геращенко - рыгыня.С - новинским по зауглам лобызалась даже не стесняясь. Турчинов - партийный работник кпсс.- И все кубло там такое,перекрашенное. - Можно ли эти уродцам доверять идя к демократии ?
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Как они ловко Соню ФЕдину всунули между волонтёрами и атошниками.
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За РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ ПАРАШОНКИ ДАЮТ 8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ....
АЛЛЁ ,,ЧЕСТНЫЙ" И ,,ВЕРНЫЙ" ПЭСЫК ПАГУБИЙКО, А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ СВОЕГО ХОЗЯИНА ПИ...РА ПАРАШОНКУ??????? ЗА ОДИН ТОЛЬКО РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ КОТОРОГО ДАЛИ 4,5 РЕАЛЬНЫХ ГОДА ТЮРЬМЫ. И ЧТО ТЫ ЛИЧНО СДЕЛАЛ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАВЛА ХОРТА?????
ЭТИ ПЭСЫКИ РЕАЛЬНО ВЕДЬ ДУМАЮТ ШО УКРАИНЦЫ НЕИМЕЮТ ПАМЯТИ.
А ЕЩЁ ПРИКОЛЬНЕЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЯ СЕЙЧАС НАРОД УКРАИНЫ ПОВАЛЬНЫМ 73% ТУПЫМ БЫДЛОМ, КОГДА ПРИЙДУТ ВЫБОРЫ ОНИ БУДУТ НА ЗЕЛЁНОМ ГЛАЗУ ПРИЗЫВАТЬ ЭТО БЫДЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЭТЮНЮ, А ТО ЕЩЁ КРУЧЕ ЗА ЛЁШИКА ГОНЧАРЕНКУ, ЕГО ВЕРНОГО УЧЕНИКА ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВСЕХ И ВСЯ. 😂😅😂
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vesti.ua/strana/94792-za-razorvannyj-portret-poroshenko-dajut-8-let-tjurmy&ved=2ahUKEwjM2fS-uLrnAhXn-yoKHeUPA4wQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3kAJF9qLsaAZf9G2l2g50M
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Урод кацарылый не было такого.И очень зря,сейчас бы мы не видели этого оманского вислюка!
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Не дивуйся, і не психуй! Знай, що чи не головно рисою ознака упоротого зебіла - є нагла і цинічна брехня
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Парня, который порвал портрет Порошенко в Винницкой ОГА, посадили на 4 года 6 месяцев Правда, отсидел он реально 2 года, но это только благодаря его адвокату, который обратился в Европейский суд.
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зебільне брехло, його засудили не за порваний портрет! Порваний портрет - це адміністративна відповідальність; і, як менш важке правопорушення був поглинутий більш суворим покаранням за тяжкий злочин. Є таке спеціальне правило в КПК!
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И что дальше ,просто читать и ждать?
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можна посилати на хутор; а можна просто вказувати га зебіла, як оце ти робиш. Тільки не спалюй собі нервові клітини!
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ну как же не было? Хорт 2 года отсидел в СИЗО, был приговорен к еще 4 годам, но вмешался ЕС и его выпустили.
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"Винницкий городской суд в пятницу признал одного из тех, кто захватил Винницкую обладминистрацию в декабре 2014 года, Юрия Павленко (известного также как Юрий Хорт) виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы". Но, благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека, его не отправили на зону. Он 2 года отсидел только в СИЗО.
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при этом областные администрации захватывали по всей Украине, и не только администрации. Но Хорт публично порвал портрет Порошенко, и вдруг оказалось, что администрации захватывать нельзя.
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Скромный Тролик, а напомни, где это "по всей Украине" захватывали обладминистрации в декабре 2014 года?
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ото так всі руські бояться критики. вони чогось думають, що їх за то любить не будуть. тому топлять усих, хто рота відкрив. аби тільки не виправляти свою совковщину.
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Софія Федина оприлюднила відкрите звернення до Зеленського
Софія Федина но своїй Facebook сторінці оприлюднила відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського.

"Я політик і, йдучи до Верховної Ради, була готова боротися проти авторитаризму, боротися за демократію, опираючись на статтю 34 Конституції України.
Ідучи до ВР одним з основних завдань для себе я поставила захищати наших військових, ветеранів і волонтерів від свавілля московських посіпак.
І це свавілля зараз здійснює очолювана вами вертикаль. Бо всі ваші зусилля спрямовані не на розбудову економіки, роботу з міжнародними партнерами, підняття зарплат і пенсій, зменшення тарифів, а на БОРОТЬБУ з власною армією, волонтерами і ветеранами, боротьбу за те, щоб якнайшвидше зачистити тих, хто захищає державу...
Тому і боїтеся правди!
Але правду не можливо закрити, зневажити, зачистити чи посадити у вязницю( як це ви робите з Яною Дугар, Ріфмастером, Юлею Кузьменко, Романом Ковальовим...)
Ви побоялися зустрітися і поговорити очі-в-очі, але не боїтеся підло здавати позиції українських військових, закриваючи очі на шквальні обстріли і загибель захисників САМЕ у місцях, де вже було здійснено відведення військ... ці всі жертви на вашій совісті. Бо ви не послухали моїх слів, що там, на передовій, стріляють. І не переставали стріляти!
Сьогодні переслідуванням мене і Маруся Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було. Але це ваш страх - це ви боїтеся нас. Бо в нас страху нема... Є дикий біль за державу, яку ви турботемпами знищуєте!
Але ще одне: мій бій за тих, хто дарував нам шанс на життя, тому, скажу: руки геть від Марусі Звіробій. Вона Народна Героїня, волонтерка, а не політик - вона захисниця і та, яка нині допомагає іншим захисникам, які борються з ворогами України, з окупантами, що хочуть знищити нашу державу.
Тож як президент, якому мало б бути не байдуже щодо України, ви не маєте права зачіпати волонтерів і ветеранів, бо так ви будете діяти проти своєї держави і проти самого себе.
Пане Зеленський, розбирайтесь зі мною, - я політик і опозиціонер, і політично ми в одній ваговій категорії.
Але не опускайтесь до вручення підозри народній героїні, волонтерці Марусі Звіробій! З нею ви мали б право на рівних говорити лише тоді, якби ці роки ви зі зброєю в руках захищали Україну", - зокрема зазначила Софія Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157761009470390
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Так ты ж из говна зделаный, как тебя метать можно зеленожопое отродье?)
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Пани Федина, вы никак не можете понять, что никто не имеет право на индульгенцию перед законом: ни участник АТО, ни волонтер, ни президент. Перед законом все равны. Закон, есть закон! Все остальное от лукавого.
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Если "закон есть закон", то половина офиса президента должна уже сидеть - хотя бы за то, что они, вопреки закону, непосредственно дают указания правоохранительным и судебным органам - кого казнить, а кого миловать. Понял, убогий зелёный "сторонник законности".
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Да ну?
Мы что-то пропустили?
Зеленский уже назначил своего кума Генеральным прокурором Украины?
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Зеленский - Трампу: "Генеральный прокурор - мой человек".
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Мой человек,это человек которому я доверяю.
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А второго кума отправил заведовать украинской пропагандой?
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И какой же закон она нарушила? Огласи.
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Зелёная плесень возомнила себя властелином мира.
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Если трусу случается торжествовать, он не способен к прощению мстя за свои унижения до жестокости.
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Все мелкие это уроды от рождения.Их начинают обижать еще в детском саду.Они от этого копят свою ненависть на всех и вся.У них голова ,рядом с жопой и мозги там же. Вспомните какого роста был ленин,сралин,гитлер ,х-ло!
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І не сцикотно вам зєлєнь ванюча? В порівнянні с фьодоровичем ви сцикливіші і тупішіп
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Они передергивают. Речь шла не о критике президента, а о публичном призыве к его ликвидации силами военных, то есть о призыве к государственному перевороту. Почему сепаров сажают, а Федына должна оставаться в Раде? Разве она не такая же государственная преступница? "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3603
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А все почалось з "Торнадо", за що їх затримали так чітко і не сказали.
Мабуть багато контрабанди зартимали між сєпарами Донбасу і високопосадовими ватниками в Україні.
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А где ты был в 2014 и 2015 годах???? В раше сидел? Везде писали за что сидят торнадовцы- за похищения людей с целью выкупа , убийства и другие гадости на Донбасе.
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Ти з Саратова пишеш "патріот" х.ров?
Не розпинайся тут дебіл кацапський, тільки кацапи собі такі тупі ніки беруть.
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С казала глупость - нечего упорствовать!
Ну и раздувать эту хрень!
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А что она сказала? Что президент не безсмертный.
То есть, "по закону", значит, для сторонников Зеленского он бессмертный, то есть бог?
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Не ёрзайте попкой по асфальту.Депутат должен в парламенте работать,а не в ютюбе или фейсбуке глупости постить.
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хто би просторікував, де хто має працювати, а де сидіти...
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А во время выступления Парубия - кто чем занят. Голова парламента и его зам беззастенчиво не слушают, разговаривают. В зале кое-кто кричит "ганьба", другие тоже - кто в смартфоне, кто болтает. Им всем всё по барабану...
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Когда бывший "управляющий" ВР ,с экранов ТВ говорит "зашквар",то очки не придают ему никакого политического веса.Как был со справкой,так и остался со справкой.
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Пшёл вон отсюда! Туда, где справки выписывают.
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В суді, як доказ, буде фігурувати фотожаба на ЗЕ!, як у справі проти Антоненка фотожаба на Гітлера? "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині - Цензор.НЕТ 3697
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Федына сказала, что Зюзя не бессмертен. Как не бессмертны и все мы в этом мире.
Бессмертия заслуживают только Герои. Морального бессмертия, памяти.
Пока что Зюзя таковым не является
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писком 12% политических лузеров можно пренебречь.
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Когда клоуна будут вешать за ноги зебилы первые принесут веревку
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Ну якщо бути об'єктивним: Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
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