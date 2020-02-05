 "Досвід Януковича демонструє - це дуже погано закінчується", - заява фракції ЄС про вручення підозри нардепці Федині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Українці, важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками дедалі більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на Сході, українських волонтерів і українських патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди "Європейської Солідарності" Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади", - заявив Андрій Парубій.
"Ми пам’ятаєма, таке вже було. Був у нас вже один президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від падаючого яйця і який змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику Януковича. Кому ви кричите "Ганьба"?! Ви кричіть "Ганьба!" тим правоохоронним органам, які керуються з Офісу Президента! І вчора про це говорила міністр Кабінету міністрів. Правоохоронні органи, які керуються з Офісу Президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пропихаєте ваш закон "Про дезінформацію", щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців", - зазначив Парубій.
"І в мене загальне звернення від всієї команди "Європейської Солідарності" зупиніться! Досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується. Ви хочете залякати патріотів? Ви хоче залякати Софію Федину і нашу команду "Європейської Солідарності"? Я хочу вам заявити – не злякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтесь нагнати страх на тих, хто не боявся Януковича і не боявся його кліки. Ми не дозволимо переслідування Софії Федини. Всі українські патріотичні сили стануть плече до плеча, захищаючи і Софію Федину, захищаючи всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтесь залякати. Сьогодні на суді проти ветеранів Яна Зінкевич – видатний український волонтер. Я хочу закликати, в першу чергу, і членів фракції "Слуга народу" – тих, які вважають себе патріотами, тих, які були і на Майдані, і в АТО. Ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції. Не допустимо репресій! Захистимо Софію Федину! Слава Україні!" - резюмував Парубій.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
сами не боялись тех, в которых они желают вселить страх.
Цицерон
почём зря бросаетесь словами,которые запросто можно толковать,как угрозы.Несолидно - по базарному.Потом ещё вас будкт не так понимать.Неловко.
Когда Дубинский мечтал «пустить газ» на собрании, где выдвигали Порошенко в президенты или, когда Зеленский, играя своего героя Голобородько, на всех каналах рекламировал расстрел депутатов, то никакого дела никто не открыл.
Хотя, можно себе только представить, какой бы шум поднялся в случае вручения подозрений по этим фактам? Порошенко сразу бы назвали диктатором.
Снятие неприкосновенности - это подарок для «слуг народа», теперь сажать можно всех.
за слова, а именно публичную угрозу убийством кому-бы то нибыло, нужно отвечать..
ишь, привыкли, что все им сходит с рук...
Оксана
1 Святослав Носов: Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером.На удивление вменяемым. Ну,враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.
2 Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском. После чего его *************. «Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
3 - То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе. Мы никогда не договоримся.
4 Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца. Отсюда желание убить жертву,
5 разбить бутылку,сжечь школу,чтобы отказаться от осознанного греха,и начать все с чистого листа.Но с тем же результатом.Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
-Слушай,но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все…
6 Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь?Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда,а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту.
7 Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом.
8 Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте. А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
9 И переключил канал. Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
или мі откріто воюем или капитулируем. стідливо прикріваясь фразами о дипломатическом давлении на агрессора
оба раза "мі вам позвоним, ждите"
ті не ходил
АЛЛЁ ,,ЧЕСТНЫЙ" И ,,ВЕРНЫЙ" ПЭСЫК ПАГУБИЙКО, А ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ВСПОМИНАЕШЬ СВОЕГО ХОЗЯИНА ПИ...РА ПАРАШОНКУ??????? ЗА ОДИН ТОЛЬКО РАЗОРВАНЫЙ ПОРТРЕТ КОТОРОГО ДАЛИ 4,5 РЕАЛЬНЫХ ГОДА ТЮРЬМЫ. И ЧТО ТЫ ЛИЧНО СДЕЛАЛ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАВЛА ХОРТА?????
ЭТИ ПЭСЫКИ РЕАЛЬНО ВЕДЬ ДУМАЮТ ШО УКРАИНЦЫ НЕИМЕЮТ ПАМЯТИ.
А ЕЩЁ ПРИКОЛЬНЕЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЯ СЕЙЧАС НАРОД УКРАИНЫ ПОВАЛЬНЫМ 73% ТУПЫМ БЫДЛОМ, КОГДА ПРИЙДУТ ВЫБОРЫ ОНИ БУДУТ НА ЗЕЛЁНОМ ГЛАЗУ ПРИЗЫВАТЬ ЭТО БЫДЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЭТЮНЮ, А ТО ЕЩЁ КРУЧЕ ЗА ЛЁШИКА ГОНЧАРЕНКУ, ЕГО ВЕРНОГО УЧЕНИКА ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ВСЕХ И ВСЯ. 😂😅😂
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vesti.ua/strana/94792-za-razorvannyj-portret-poroshenko-dajut-8-let-tjurmy&ved=2ahUKEwjM2fS-uLrnAhXn-yoKHeUPA4wQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3kAJF9qLsaAZf9G2l2g50M
Софія Федина но своїй Facebook сторінці оприлюднила відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського.
"Я політик і, йдучи до Верховної Ради, була готова боротися проти авторитаризму, боротися за демократію, опираючись на статтю 34 Конституції України.
Ідучи до ВР одним з основних завдань для себе я поставила захищати наших військових, ветеранів і волонтерів від свавілля московських посіпак.
І це свавілля зараз здійснює очолювана вами вертикаль. Бо всі ваші зусилля спрямовані не на розбудову економіки, роботу з міжнародними партнерами, підняття зарплат і пенсій, зменшення тарифів, а на БОРОТЬБУ з власною армією, волонтерами і ветеранами, боротьбу за те, щоб якнайшвидше зачистити тих, хто захищає державу...
Тому і боїтеся правди!
Але правду не можливо закрити, зневажити, зачистити чи посадити у вязницю( як це ви робите з Яною Дугар, Ріфмастером, Юлею Кузьменко, Романом Ковальовим...)
Ви побоялися зустрітися і поговорити очі-в-очі, але не боїтеся підло здавати позиції українських військових, закриваючи очі на шквальні обстріли і загибель захисників САМЕ у місцях, де вже було здійснено відведення військ... ці всі жертви на вашій совісті. Бо ви не послухали моїх слів, що там, на передовій, стріляють. І не переставали стріляти!
Сьогодні переслідуванням мене і Маруся Звіробій ви хочете усіх залякати, типу бий, щоб іншим неповадно було. Але це ваш страх - це ви боїтеся нас. Бо в нас страху нема... Є дикий біль за державу, яку ви турботемпами знищуєте!
Але ще одне: мій бій за тих, хто дарував нам шанс на життя, тому, скажу: руки геть від Марусі Звіробій. Вона Народна Героїня, волонтерка, а не політик - вона захисниця і та, яка нині допомагає іншим захисникам, які борються з ворогами України, з окупантами, що хочуть знищити нашу державу.
Тож як президент, якому мало б бути не байдуже щодо України, ви не маєте права зачіпати волонтерів і ветеранів, бо так ви будете діяти проти своєї держави і проти самого себе.
Пане Зеленський, розбирайтесь зі мною, - я політик і опозиціонер, і політично ми в одній ваговій категорії.
Але не опускайтесь до вручення підозри народній героїні, волонтерці Марусі Звіробій! З нею ви мали б право на рівних говорити лише тоді, якби ці роки ви зі зброєю в руках захищали Україну", - зокрема зазначила Софія Федина.
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10157761009470390
Мы что-то пропустили?
Зеленский уже назначил своего кума Генеральным прокурором Украины?
Мабуть багато контрабанди зартимали між сєпарами Донбасу і високопосадовими ватниками в Україні.
Не розпинайся тут дебіл кацапський, тільки кацапи собі такі тупі ніки беруть.
Ну и раздувать эту хрень!
То есть, "по закону", значит, для сторонников Зеленского он бессмертный, то есть бог?
Бессмертия заслуживают только Герои. Морального бессмертия, памяти.
Пока что Зюзя таковым не является