 МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.
"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Аваков.
Міністр зауважив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.
Ще й привітали з цим, негідники. Ось що коряво відповіли на надані документи, які запросили:
Вітаємо, Ібрагім Огли! Вам було відмовлено в наданні послуги. Уточнення даних в реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу по причині Інформація в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС по Вашому транспортному засобу застаріла. Для оновлення інформації, запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для заміни свідоцтва про реєстраію ТЗ. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.