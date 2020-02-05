EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2017  8
Все про:Аваков (1151) МВС (1260) посвідчення водія (44) Держміграція (173) електронні документи (48)

 МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень. ВIДЕО

Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ і Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни водійського посвідчення через електронний кабінет водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За електронними водійськими правами можна буде реєструватися на авіарейс і потяг, - Гончарук

Міністр зауважив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.

МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173931
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Хочешь сказать у тебя есть права? - Таки не делайте мне смешно!"
МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских удостоверений - Цензор.НЕТ 1235
 показати весь коментар
 
 
А чтоб получить ID карточку нужно побегать по кабинетам со справками МВС запустило онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських посвідчень - Цензор.НЕТ 2183
 показати весь коментар
 
 
Очередная лапша для лохов. Например Обленерго тоже уже несколько лет заявляют что можно все сделать и оформить и заменить счетчики не выходя из дома заказав услугу через их сайт. Только йух там кто то хоть раз ответил на електронные письма. И йух ты чего то добьешься если не оторвешь жопу и не побегаешь по кабинетам с пачкой денег.
 показати весь коментар
 
 
Стопудово. такаж ж йухня з правами і техпаспортом. Відмовили по цим позиціям.
Ще й привітали з цим, негідники. Ось що коряво відповіли на надані документи, які запросили:

Вітаємо, Ібрагім Огли! Вам було відмовлено в наданні послуги. Уточнення даних в реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу по причині Інформація в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС по Вашому транспортному засобу застаріла. Для оновлення інформації, запрошуємо Вас в найближчий територіальний сервісний центр МВС для заміни свідоцтва про реєстраію ТЗ. Ви можете повторно замовити послугу у кабінеті водія.
 показати весь коментар
 
Какое классное слово "диджитализация"! Вот теперь прошу обьяснить: как с ID-карты зайти в тот самый "кабинет водителя"?
 показати весь коментар
 
и решалам платить сразу на через банкомат?
 показати весь коментар
 
только что тестил, пишут : вашої фотокартки немає в базі МВС.. и предлагают записаться в электронную очередь... - так что фуфло эта зе-диджитализация
 показати весь коментар
 
 
Пропонують тільки пару мреу, чорті де в Києві, в яких можна пройти цю процедуру. і все за не малі гроші. ще й медкомісія за гроші. 250 гривень. за такі кошти можна справжню медсправку купити в інтернеті, навіть дешевше, за 160 гр пропонують. Нехай цю діджіталізацію собі на яйця накрутять придурки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору