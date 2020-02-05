EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  4882  30
Все про:Луцьк (175) Нацполіція (8938) протест (1063) ринок (108) зіткнення (130)

 "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція розслідує умисне знищення майна. У міськраді кажуть, що знесення ринку - законне. Увага! Ненормативна лексика!

Інформація про знесення ринку надійшла до поліції близько 23 години 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Волині.

"Попередньо встановлено, що на виконання рішення Луцької міської ради співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд. Під час цього було пошкоджено декілька торговельних кіосків. Протестувальники перекрили рух спецтехніки. Демонтаж торговельних кіосків зупинено", - йдеться в повідомленні поліції.

Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 01Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 02Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 03Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 04

По допомогу до медиків звернулися троє осіб, зокрема співробітник муніципальної варти.

Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу. ВIДЕО

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).

Міськрада стверджує, що демонтаж контейнерів був законним, і звинувачує поліцію в недостатній рішучості. Відповідне повідомлення розміщено на її сторінці у Facebook.

"На ринку панує антисанітарія, часто торгівля здійснюється з порушенням санітарних норм. Підприємці масово ухиляються від сплати податків до бюджету. Зокрема, минулого року під час перевірки виявили 50 працівників, які взагалі не оформили трудові відносини, і 45 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Ще 442 торгові місця взагалі не обстежили, люди з них втекли або ж просто закрили контейнери", - зазначено в повідомленні.

У міськраді запевняють, що неодноразово попереджали підприємців про необхідність прибрати контейнери і пропонували на пільгових умовах переїхати на новий ринок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці кількох сіл перекрили міжнародну трасу у Вінницькій області через небажання приєднуватися до ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Поліція стала на бік натовпу невідомих осіб, а не закону, і не змогла забезпечити виконання рішення міської ради", - стверджують чиновники.

Міськрада обіцяє порушити питання невідповідності начальника ГУНП у Волинській області П.П. Шпиги займаній посаді перед Міністерством внутрішніх справ.


Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 06
Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 07
Камнями нах#й ті трактора! - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173898
 
   
 Топ коментарі
 
в совковых городах в центре города всегда рынок, суд, администрация и тюрьма))) а у людей скверы, музеи, театры, рестораны. наши не хотят вырываться из совка
 показати весь коментар
 
та да! я вот почти каждый день -- то в музей, то в театр! а на рынок -- раз в несколько лет хожу...
 показати весь коментар
 
Ні, нехай краще залишається свинарник!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так там половина контейнерів цьому начальнику належить!
 показати весь коментар
 
 
ДУШАТЬ гнід крімінальних а вони скавчать в судомах "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 5135
 показати весь коментар
 
 
Понадобилось место под ТРЦ или супермаркет.....
 показати весь коментар
 
 
Ні, нехай краще залишається свинарник!
 показати весь коментар
 
 
І ШО? ЯК ті ЗАПЛАНОВАНІ трц чи супєрмакет ЗАКОННИЙ то ті гнидники незаконні НЕ МОЖНО ЗНИЩУВАТИ? "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 6443
 показати весь коментар
 
 
в совковых городах в центре города всегда рынок, суд, администрация и тюрьма))) а у людей скверы, музеи, театры, рестораны. наши не хотят вырываться из совка
 показати весь коментар
 
 
та да! я вот почти каждый день -- то в музей, то в театр! а на рынок -- раз в несколько лет хожу...
 показати весь коментар
 
 
И вот приезжаешь через пару лет в Луцк -- а на месте рынка сквер! а посредине --- музей! или , лучше два!!)) "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 5300
 показати весь коментар
 
 
да забыл, а тех кто до сих пор что то покупает на рынке ( где цена выше а качество хуже) нужно выселять за 101й километр из центра))))
 показати весь коментар
 
ЛЮДИ в гнідники-ринки НЕ ХОДЯТ бо в СУПЕРМАРКЕТАХ гарантованя ЯКІСТь та й ціни менші І!! "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 8488
 показати весь коментар
 
Если законно - почему ночью?
Неоформленные работники ... , одними штрафами можно содержать бюджет города.
Если покупатели "голосуют гривной", значит их всё устраивает.
 показати весь коментар
 
 
Задушим мелких предпринимателей во благо монополистов..., чтоб не ныли потом, что крупные торговые сети снова цены подняли не продукты)))
 показати весь коментар
 
дрібні"злодюжки"що незаконно і БЕЗ ДОЗВОЛУ торгують краденим і контрабандою не предприємці, бо вони ЗЛОДЮЖКИ "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 5618
 показати весь коментар
 
Там построят торговый центр и отключат в нём кислородю как обычно.
 показати весь коментар
 
Ну понятно, кто то уже давно прикупил* крутое местечко возле замка, вот и шобла с горсовета(до сих пор без мэра!) стараются. Это одно, что антисанитария и бардак, это да, присутствует. Сам бы хотел видет там чистоту и порядок европейского города.
Но ночью, с "титушками" в масках...ну извините, ахренеть как законно все. И над всем этим гордо реют безымянные "посадовці міської ради" со штампованными фразами в каком то левом прОтоколе.
 показати весь коментар
 
фото реальне,а,от назва придумана
замок Любарта
князь Любарт,тому і замок Любарта
 показати весь коментар
 
Справедливости ради нужно отметить, что речь идет о той части рынка, которая выросла на территории, выделенной когда-то под стоянку.
В свое время предприимчивый бизнесмен, которому выделили эту землю под стоянку рядом с рынком, вместе с руководством Облпотребсоюза, в ведении которого находится рынок, позволил торговцам ставить там точки.
Со временем этот "Шанхай" разросся, тех, кто там торгует, теперь с места хрен сдвинешь. Они тупо требуют узаконить там свое пребывание.
 показати весь коментар
 
 
Я ВИБИРАЮ ПАРК, Я ВИБИРАЮ ЗАМОК, А НІЖ ТОЙ СРАЧ."Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку - Цензор.НЕТ 4719
 показати весь коментар
 
 
Ну так для этого есть налоговая и полиция. Выдергивать предпринимателей по одному и проверять. А то что мы видим, называется беспредел.
 показати весь коментар
 
Наша жопоголовая власть не умеет говорить с людьми и решать элементарные проблемы. Попал в горсовет - значит пан, а вокруг одни холопы и с ними можно не считаться. Рынок нужно перенести из исторического центра. Но если бы власть дала предпринимателям нормальную компенсацию за торговые места , то все это можно было решить мирно и цивилизованно. А так все через жопу, как всегда.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору