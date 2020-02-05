 "Камнями нах#й ті трактора!" - у Луцьку вночі розпочалося знесення контейнерів на Центральному ринку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інформація про знесення ринку надійшла до поліції близько 23 години 4 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Волині.
"Попередньо встановлено, що на виконання рішення Луцької міської ради співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд. Під час цього було пошкоджено декілька торговельних кіосків. Протестувальники перекрили рух спецтехніки. Демонтаж торговельних кіосків зупинено", - йдеться в повідомленні поліції.
По допомогу до медиків звернулися троє осіб, зокрема співробітник муніципальної варти.
Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).
Міськрада стверджує, що демонтаж контейнерів був законним, і звинувачує поліцію в недостатній рішучості. Відповідне повідомлення розміщено на її сторінці у Facebook.
"На ринку панує антисанітарія, часто торгівля здійснюється з порушенням санітарних норм. Підприємці масово ухиляються від сплати податків до бюджету. Зокрема, минулого року під час перевірки виявили 50 працівників, які взагалі не оформили трудові відносини, і 45 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Ще 442 торгові місця взагалі не обстежили, люди з них втекли або ж просто закрили контейнери", - зазначено в повідомленні.
У міськраді запевняють, що неодноразово попереджали підприємців про необхідність прибрати контейнери і пропонували на пільгових умовах переїхати на новий ринок.
"Поліція стала на бік натовпу невідомих осіб, а не закону, і не змогла забезпечити виконання рішення міської ради", - стверджують чиновники.
Міськрада обіцяє порушити питання невідповідності начальника ГУНП у Волинській області П.П. Шпиги займаній посаді перед Міністерством внутрішніх справ.
Неоформленные работники ... , одними штрафами можно содержать бюджет города.
Если покупатели "голосуют гривной", значит их всё устраивает.
Но ночью, с "титушками" в масках...ну извините, ахренеть как законно все. И над всем этим гордо реют безымянные "посадовці міської ради" со штампованными фразами в каком то левом прОтоколе.
замок Любарта
князь Любарт,тому і замок Любарта
В свое время предприимчивый бизнесмен, которому выделили эту землю под стоянку рядом с рынком, вместе с руководством Облпотребсоюза, в ведении которого находится рынок, позволил торговцам ставить там точки.
Со временем этот "Шанхай" разросся, тех, кто там торгует, теперь с места хрен сдвинешь. Они тупо требуют узаконить там свое пребывание.