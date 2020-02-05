 Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, діаметр виявленої в ґрунті труби 20 мм, а всередині були залишки рідини з характерним для спирту запахом.
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+8
А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
+5
надо поддерживать отечественного производителя.бабушек - самогонщиц...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества
+5
Абонентна плата за користування - 2 пікінеси.
З такими ставками податків та мит боюсь, що такі факти тільки збільшаться...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества
Хотя - 5см. под травой = "подземный чуть ли не Спиртоперекопск")
"жители обоих сел в пьянке замечены не были, но по утрам пили много воды..."