 Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, діаметр виявленої в ґрунті труби 20 мм, а всередині були залишки рідини з характерним для спирту запахом.

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