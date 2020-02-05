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Все про:Держприкордонслужба (2401) контрабанда (1086) Молдова (491) спирт (156)

 Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною. ВIДЕО

Співробітники відділу прикордонної служби "Роздільна" виявили спиртопровід довжиною близько 500 метрів між українським селом Нове і молдавським селом Нікольське, яке розташоване на території так званого Придністров'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, діаметр виявленої в ґрунті труби 20 мм, а всередині були залишки рідини з характерним для спирту запахом.

Також дивіться: В одному з гаражів Харкова поліція виявила 12 тонн нелегального спирту. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173892
 
   
 Топ коментарі
 
А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
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надо поддерживать отечественного производителя.бабушек - самогонщиц...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной - Цензор.НЕТ 3510
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Абонентна плата за користування - 2 пікінеси. Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 9325
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А на тому боці кум жене горілку, я до нього в хату трубку прокладу...
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Плата за транспортування - дві елітні собаки! Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 5747
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Дворчарки не підійдуть - ловіть двортереьєрів.))
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В хаті, що сховалась у зелений бір...
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умницы догоним и перегоним ахметова по качеству и выручке
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так гоним потихонечку себе в радость...
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нет что давить этот нарыв..мы с ними торгуем....
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А спірт хоча б нормальний був???

З такими ставками податків та мит боюсь, що такі факти тільки збільшаться...
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надо поддерживать отечественного производителя.бабушек - самогонщиц...
а не пить бурду из трубы из технического пластика фиг его знает какого качества Подземный спиртопровод длиной 500 метров обнаружили пограничники на границе между Молдовой и Украиной - Цензор.НЕТ 3510
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оно-то так, тока бабушки-самогонщицы непонятно из каких идейных соображений в бутылочку с самограем еще и пукают. Вот откроешь такую бутылочку, початком запечатанную, а оттуда - пук... на чем они его настаивают, ума не приложу
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куринный помет и карбид-давние усилители дури Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 2973
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это для чуркобесов из узбекских халифатов. Пускай усасывают свой носвай, оно мне надо? Я свиней ем...
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Лучше бы врезку сделали и доили контрабандистов.
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Они и без врезки неплохо доят. А находят и задерживают тех, кто доиться не хочет.
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Скоро по трубам будет выгодней сигареты перегонять!
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Да, сигареты установить в Украине и мундштук на 500м с выводом в ЕС в платным доступом. Не будут же за воздух и дым таможенники пошлину брать? Или будут? Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 8601
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Абонентна плата за користування - 2 пікінеси. Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 9325
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Через трубу можна і курити напряму, але треба мати гарну тягу.
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Прям таки обнаружили? Когда мне рассказывают такие байки я очень долго смеюсь. Вся контрабанда контролируется местными погранцами и мусорней, которые так же передают хороший процент выручки на самый верх.
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Заголовок - как будто подкоп под банк(не раз были случаи), а на деле - чувак тянет из-под травы трубочку.
Хотя - 5см. под травой = "подземный чуть ли не Спиртоперекопск")
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изловить этих самородков ,и в Киев,пусть метро на Троещину роют Підземний спиртопровід довжиною 500 метрів виявили прикордонники на кордоні між Молдовою та Україною - Цензор.НЕТ 690
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Если пограничники не заметили строительство трубопровода через границу то зачем они вообще нужны?7
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Я старый айтишник и знаю, что перепрошивка+перезагрузка+кривые руки = КИРПИЧ!
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Можешь и сам удалить своё сообщение. Для этого админ не нужен.
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из рапорта погранцов:
"жители обоих сел в пьянке замечены не были, но по утрам пили много воды..."
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