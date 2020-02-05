 Нардеп Санченко увійшов до фракції "Слуга народу" замість Венедіктової. ВIДЕО

Про це під час відкриття засідання Верховної Ради повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Згідно з поданою заявою, відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради оголошую про входження народного депутата України Санченка Олександра Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"", - сказав Разумков.

Санченко був зареєстрований замість Ірини Венедіктової, яка вирішила скласти мандат парламентарія, оскільки її призначили на посаду в. о. директора Державного бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. До призначення нового директора його обов'язки виконуватиме депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

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16 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка.

17 січня Санченко склав присягу народного депутата.

Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів. До того, як стати депутатом, він був директором зі зв'язків з держорганами і корпоративної соціальної відповідальності музичного фестивалю Atlas Weekend.