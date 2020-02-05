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Все про:ВР (5732) Слуга народу (630) Санченко (1)

 Нардеп Санченко увійшов до фракції "Слуга народу" замість Венедіктової. ВIДЕО

Народний депутат Олександр Санченко увійшов до фракції "Слуга народу".

Про це під час відкриття засідання Верховної Ради повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Згідно з поданою заявою, відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради оголошую про входження народного депутата України Санченка Олександра Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"", - сказав Разумков.

Санченко був зареєстрований замість Ірини Венедіктової, яка вирішила скласти мандат парламентарія, оскільки її призначили на посаду в. о. директора Державного бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. До призначення нового директора його обов'язки виконуватиме депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті. ДОКУМЕНТ

16 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка.

17 січня Санченко склав присягу народного депутата.

Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів. До того, як стати депутатом, він був директором зі зв'язків з держорганами і корпоративної соціальної відповідальності музичного фестивалю Atlas Weekend.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173861
 
 
 Топ коментарі
 
на одного де БИЛЛА прибавилось
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Був директором музичного фестивалю. Спец широкого профілю. Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 3485
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ах музыка это вечное..ну ну... кто там еще в очереди когда уже проститутки из борделей пойдут хоть какие то профессиАНАЛЫ появятся во ..гхм Слугах....
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Його знак перемоги - це знак перемоги мокшів над Україною. Однак пісня ще недоспівана. В вольєри для елітних собак слуги!!!!
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Цікаво, до якої категоріх воно відноситься: євреїв, пройдисвітів, ватників, злодіїв, чи тупих бабуїнів?
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Ще один збідовпний витягнув щасливий лотемейний квиток. Через місяць він опір ться так, що забуде хто він і звідки прицшом, розчепірить пальці і вказуватиме пенсіонерам, кого і куди їм продавати.
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Був директором музичного фестивалю. Спец широкого профілю.
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Правильне рішення - тепер отримуватиме кожний місяць конверт з 5 тис доларів.
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Не вижу я там нардепа. Вижу лоха необразованного.
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еще один щоумен-дебил, директор по связям какого то фестиваля, о котором никто не слышал
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В яку чергу записатись-я шукаю роботу?Буду чемна,вмію гарно розмовляти,житла в Києві нема.
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ПОЧЕМУ СИМОНЕНКО НЕ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САБОТАЖИ ПРИНЯТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В РАДЕ И ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ ?
Отсутствие справедливого возмездия порождает беззаконие !!!
СИМОНЕНКО НА НАРЫ !!!
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Шо с зачіскою у цього зебіла? Хто йому чубчика підстригає - мама?
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своя жпа намазанная ЗЕленкой ближе к делу !
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Що це за опудало,звідки вийшло і що він тут робить...?,'Бєня відверто насміхається з цілої країни...всі обличчя (лицедії що когось грають в АП,Раді,міністерсвах ....і т.п.)пройшли якись пекельний відбір на повне невігластво і ідіотизм.Люди схаменіться:що ми терпимо.
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