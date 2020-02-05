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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (137) Донбас (13216) Арахамія (212)

 Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" прокоментував можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що позиції немає. Ну, точно не може бути. Якщо брати в чинному стані, і просто в нинішньому стані проводити вибори в ОРДЛО - не буде такої позиції в нашої фракції, це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни… Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до початкового кордону, до Ростову. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі. Тоді можна починати спілкуватися про це, а не проводити вибори. Тобто зараз зарано про це говорити", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173847
 
 
 Топ коментарі
 
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД СВОЕЙ ГРАНИЦЕЙ
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Турция в Сирии выгоняет кремлевских крыс в наглую.Эрдоган это вам не зеля
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД СВОЕЙ ГРАНИЦЕЙ
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Но только ЧУР итальянского .а не дерьма из воды из раши

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Це каже Арахамія. А от в голові Вовіка Зєйлопупенка плани діаметрально протилежні.
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Вот этого не надо. У нас клоунов своих хватает
Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3655
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на границу с Китаем по уральским горам
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"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границы, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия. Источник: https://censor.net.ua/v3173847
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Тобто Арахамія проти виконання Нормандського формату, який погоджує Зе. Цікаво Полное прекращение огня и отвод российских войск до Ростова, - "слуга народа" Арахамия об условиях для выборов в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9099
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та йому зараз аби щось сказати.
Воно хвилюється, бо попереду голосування закона про землю, а потім невідомо як усе піде, можуть самі у землі передчасно опитинися
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Зе так само говорив на Нормандському форматі.
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Не так. Можна підняти домовленості. Тоді побачите, що про Ростов згадки нема.
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Да они просто БАЛАБОЛЫ!
Балаболят шо попало, вкривь и вкось, каждый свое и каждый день диаметрально противоположное!
Это уже смешно и противно слушать! Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 586
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ойц...он знает где на карте Ростов? ибо отводя наши войск вглубь...до Ростова не дойти!!!
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то то и оно - одно дело свистеть, другое дело, делать!
а по сценарию служек уродов, лучше насвитеть, а делать так, как прикажут.....((
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.... АКТУАЛЬНО в цей момент ЧАСУ...Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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Ту похоже уже устал!
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...з ТРОЛЯМИ паРаші .. ноу спіік .. гоу ту МОРДОР .. адью ..
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Падлашенкин переводчик???? Гоу в свынарнык!
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ЗРАДА!!!!!!!
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есть смысл по быстрому выбить эти слова на двух гранитных досках
и одну присобачить на входе в верховную раду, а вторую на входе офиса преЗедента
у пусть только какая нибудь падла попробует их снять
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Поняли??777 Он то же самое сказал, правда по-английски, а не на язычке, рос. "журналистам", а все такие: зрада, зрада. А парень патриот!!!11
Полное прекращение огня и отвод российских войск до Ростова, - "слуга народа" Арахамия об условиях для выборов в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3541
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Иуда скорее - миф.
первое.
второе.
Без "Иуды" эта зараза не заразила бы мир и многомиллионные жертвы не были бы принесены("за веру типо, бей еретиков")
третье.
ты вообще видел эту иуду, или так, побалакать?
4.
если бы пришел мудрец и сказал: поспорь на 100евро с кем-то что иуда была реально как "там написано"(ага, и мертвые восстали и бегали по городу, правда римляне были в театре и не увидели ), то получаешь 100евро, а если нет - отдаешь свои.
Ну ииии???
Я так и думал, более того - знал. Не пиши мне больше!
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козлов - вы кацапский троль
И это все знают Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4945
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т.е. если я не в восторге от лизанья "мощей", то значит "тролль"? ты седня уже наклоны бил? оно и видно судя по твоим "умовыводам".
офигеть - я ему аргументы, а он: "всезнают". Прям как Зеля о ком-то - все знают шо он бандит, спросите любого на улице.
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да читала я ваши комменты - вы явный троль
ТАКОЙ НЕРВНЫЙ СРАЗУ - КОШМАР Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9557
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ну если мне напр. пишут какие-то байки, где надо верить в "небесную твердь", то понятно что нервный. тут несколько таких встречал - грозились шо "буду гореть вечно" ибо не верю в комиксы др. иудеев
при этот сами поциенты вместо сидения в кельях и пасения овец, предпочитают сидеть в Интернете и шпынять на то что "отеисты злые ибо "там написано"" Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9562
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ну не повезло парню
зато с головой походу всё ок и патриот
и на иуду совсем не похож
как по мне
типичный украинский
... барсеточник))
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А ти хіба не іуда? Тобі не сподобались слова Арахамії? Мабуть, чекала зраду, пройдисвітка.
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предлагаю Меркель и Макрону выставить условия -ВЫБОРЫ в ОРДЛО Украина проведет при условии присоединения к ней Кубани (а раша нехай развалиться )
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даешь немцам калининградскую область !!!
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не думаю, что Украина в состоянии принять дополнительную массу ватников Полное прекращение огня и отвод российских войск до Ростова, - "слуга народа" Арахамия об условиях для выборов в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3122 разве что территории без населения...
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так их подержать надо в резервации лет 10 вместе с ОРДЛО
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не колоти понты...... все прекрасно знают, что этого не будет......
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Турция в Сирии выгоняет кремлевских крыс в наглую.Эрдоган это вам не зеля
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Медведь подох в берлоге и несет вонь наружу, а снаружи все такие:
- Надо просто перестать вонять.

Так и тут - припинення вогню(а то шо это не нужно Путину = )
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Да нет.
Они поняли, что...... да приходит.
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Нечего нам внушать про отвод российских войск, когда там уже более 40 тысяч местных бандюганов служат в в российском корпусе. С российскими, местными ( и возможно и украинскими) паспортами. Выводить так пусть выводят всех, а нет, то разоружить , судить и депортировать. иначе все это чистой воды развод. Показательно нам покажут по ТВ, как несколько сот россиян покидают территорию Украины ( под "Прощание славянки" провожаемые цветами и воплями благодарности местных жителей) , и потом скажут что выборы уже можно проводить. Да нет господа, это не пойдет.
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Саакашвили :"В связи с появлением тревожных знаков, связанных с бюджетн. поступлениями, появилось много призывов принять обратно в правительство старых «профессионалов», которые все наладят.
Однако это путь в никуда, потому что эти старые профессионалы - профессиональные воры."
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интересно слышать это от батоно-сулугуни, разворовавшего все бабло Одесской области, раскравшего финансирование трассы на Рени, а потом снимавшего в Киеве пентхаус за 800 000 в месяц, пока его сторонники замерзали в палатках под Радой...
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Виявляється, що його дід колишній кгбіст, а дядя і зараз в фсб служить. Тому він так ненавидить Пороха за незалежність, а в його риториці нема про НАТО, і своїм заступником в Одесі він призначив громадянку Росії.
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Президент Грузії М.Саакашвілі пропонує НЕйти на Майдан а в Церкву молитися . НЕ брати СТАРИХ професіоналів у ВЛАДУ .. пару слів ... Азартний Ти Михайле .. занадто ЕМОЦІЙ .. Кавказ .. ВІРЮ .. та все ж Друже ЖИТТЯ це НЕшаблон .. а ЕВОЛЮЦІЯ ... Місце і Час Михайлику ДАВНО пішли вперед .. КОРИФЕЙ - Ти відстав десь-так на 20 років ... Бува .. ПИШАЄМОСЬ Твоїми досягненнями в Грузії - Наші БРАТТЯ по-Розуму .. Честь Народу Грузії
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Його брат по розуму -- Кравчук. Вони обидва закликали замість Майдану йти у церкву та молитися.
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...НЕ чув . Буь-ласка підскажіть ..де .. зазделегіть Дякую
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В эфире Прямого (т.е. для патриотической части общества, что за Пороха) они говорят правильно.
А вот ЧТО ГОВОРИТ ЗЕЛУПА ПРИ ОБЩЕНИИ С ПУЦЬКИНЫМ И УШЛЁПКАМИ ТИПА МАКРОНА? - вот это интересней.
Не торопился б я верить слугам - они брешут, как дышат.
Как сам зелупа, так и его камарилья.
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Надо на туфли смотреть..... если большие, то 100% пальцы на ногах скрестил Давид и прочие(когда толкают патриот. речи)))
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Зєля досі не росповів українцям - навіщо він таємно зустрічавсь в Омані з Сурковим і про що вони там розмовляли. Прістайка сказала, що ми про це дізнаємось пізніше. Пізніше - це коли? Вже майже місяць минув. Може час починати трибунал для Вовіка? З смертною карою за зраду?
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Зе сказав ясно: "Попереду вибори..." Тож, після виборів, нарешті, дізнаємось якоїсь правди. Бо суспільство розділене, і треба приманити і тих, і других. Доводиться викручуватися, танцювати в решеті і в дірочку не потрапить.
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Завтра Путин скажет я отвел свои войска до Ростова, как мы сможем это проверить? Ведь они и так ихтамнеты. А выполнение наших обещаний он потребует уже в реальности.
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Сказати шо теж настамнєт. Клин клином.
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не выйдет - Зебил до Львова отведет, оно послушный мальчик...
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Розвідка США працює чітко, все будемо знати.
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Для цього потрібно Оманському ще раз пасматрєть ***** вглаза.
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Не буде вже Лугандон українським. Гандони вже не хочуть в Україну, а українці цих гандонів не хочуть тут. Тут інша проблема. Наш клоун завалив економіку своїм урядом дебілів і профанів.
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Валят экономику умышленно, доворовывают последние капли и капец Украине.
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Арахамія забув сказати валшебнає слова пажалуста.
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Дайош до Уралу!!
Хфантазер Арахіс..
))
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Пусть поставит Зелю в известность. Судя по реалиям, говнокомандующий не в курсе планов Арахамии.
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Арахамия-брехло! По его мнению российские войска и сейчас стоят только у Ростова.
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За Урал кацовысерков, в тунгуссию. На исконные земли тартарские...
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Язык без костей. Не понимаю зачем Цензор публикует всякую ахинею?
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Рот бы свой поганый закрыл, мразь Зелёная.
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Когда после развала совка все страны бывшего соцлагеря убегали от кацапов, как от огня, Украшка продолжила долбиться с кацапом в десна, как шлюха сдала ему Крым под его военщину, отдала атомное оружие, играла с ним в КВНчики, устраивала концертики, плевалась в сторону Запада... Вместо того, чтобы всеми силами стараться войти в Европейскую семью, НАТО, ЕС и тд (как это сделала Прибалтика, Польша, Венгрия, Чехия), каклы продолжили подставлять дупу под рюзкий хрен, стали работать у кацапа шестеркой по переносу газа в Европу (и продолжают это делать), поддерживать рюзге мир и бычить на Запад по указке кацапни. А когда кацап обокрал и изнасиловал Украшку, то она стала плакаться Западу, что ее обидели. Так вот скажу вам от имени Запада: Пошли вы нах! Как вы были кацапской подстилкой, так и остались.
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