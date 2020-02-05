 Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий, передає Цензор.НЕТ.
"Поки що позиції немає. Ну, точно не може бути. Якщо брати в чинному стані, і просто в нинішньому стані проводити вибори в ОРДЛО - не буде такої позиції в нашої фракції, це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни… Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до початкового кордону, до Ростову. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі. Тоді можна починати спілкуватися про це, а не проводити вибори. Тобто зараз зарано про це говорити", - сказав Арахамія.
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Тобто Арахамія проти виконання Нормандського формату, який погоджує Зе. Цікаво
Воно хвилюється, бо попереду голосування закона про землю, а потім невідомо як усе піде, можуть самі у землі передчасно опитинися
Балаболят шо попало, вкривь и вкось, каждый свое и каждый день диаметрально противоположное!
Это уже смешно и противно слушать!
а по сценарию служек уродов, лучше насвитеть, а делать так, как прикажут.....((
и одну присобачить на входе в верховную раду, а вторую на входе офиса преЗедента
у пусть только какая нибудь падла попробует их снять
первое.
второе.
Без "Иуды" эта зараза не заразила бы мир и многомиллионные жертвы не были бы принесены("за веру типо, бей еретиков")
третье.
ты вообще видел эту иуду, или так, побалакать?
4.
если бы пришел мудрец и сказал: поспорь на 100евро с кем-то что иуда была реально как "там написано"(ага, и мертвые восстали и бегали по городу, правда римляне были в театре и не увидели ), то получаешь 100евро, а если нет - отдаешь свои.
Ну ииии???
Я так и думал, более того - знал. Не пиши мне больше!
И это все знают
офигеть - я ему аргументы, а он: "всезнают". Прям как Зеля о ком-то - все знают шо он бандит, спросите любого на улице.
ТАКОЙ НЕРВНЫЙ СРАЗУ - КОШМАР
при этот сами поциенты вместо сидения в кельях и пасения овец, предпочитают сидеть в Интернете и шпынять на то что "отеисты злые ибо "там написано""
зато с головой походу всё ок и патриот
и на иуду совсем не похож
как по мне
типичный украинский
... барсеточник))
- Надо просто перестать вонять.
Так и тут - припинення вогню(а то шо это не нужно Путину = )
Они поняли, что...... да приходит.
Однако это путь в никуда, потому что эти старые профессионалы - профессиональные воры."
Президент Грузії М.Саакашвілі пропонує НЕйти на Майдан а в Церкву молитися . НЕ брати СТАРИХ професіоналів у ВЛАДУ .. пару слів ... Азартний Ти Михайле .. занадто ЕМОЦІЙ .. Кавказ .. ВІРЮ .. та все ж Друже ЖИТТЯ це НЕшаблон .. а ЕВОЛЮЦІЯ ... Місце і Час Михайлику ДАВНО пішли вперед .. КОРИФЕЙ - Ти відстав десь-так на 20 років ... Бува .. ПИШАЄМОСЬ Твоїми досягненнями в Грузії - Наші БРАТТЯ по-Розуму .. Честь Народу Грузії
А вот ЧТО ГОВОРИТ ЗЕЛУПА ПРИ ОБЩЕНИИ С ПУЦЬКИНЫМ И УШЛЁПКАМИ ТИПА МАКРОНА? - вот это интересней.
Не торопился б я верить слугам - они брешут, как дышат.
Как сам зелупа, так и его камарилья.
Хфантазер Арахіс..
))