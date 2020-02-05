 Повне припинення вогню і відведення російських військ до Ростова, - "слуга народу" Арахамія про умови для виборів в ОРДЛО. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що позиції немає. Ну, точно не може бути. Якщо брати в чинному стані, і просто в нинішньому стані проводити вибори в ОРДЛО - не буде такої позиції в нашої фракції, це неможливо. Якщо будуть суттєві зміни… Як я ці зміни бачу? Наприклад, повне припинення вогню, відведення російських військ до початкового кордону, до Ростову. Якщо буде повністю підконтрольна ситуація українській владі. Тоді можна починати спілкуватися про це, а не проводити вибори. Тобто зараз зарано про це говорити", - сказав Арахамія.

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