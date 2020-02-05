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 Негода в Україні: Аваков не відкидає введення заборони на рух транспорту. ВIДЕО

Найближчим часом очікується суттєве погіршення погодних умов, яке пов’язане з двома циклонами. У результаті, у багатьох регіонах України випаде багато опадів. Це стосується Закарпаття, центральних, північних та навіть південних регіонів. Також очікується зниження температур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час засідання штабу Державної комісії з питань техногенної безпеки.

"Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей - це просто зима, хуртовина. Наші служби готові ухвалити рішення про заборону переміщення автотранспорту на автошляхах у регіонах, де спостерігатиметься ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливим наслідкам негоди", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доручив начальникам ГУНП в областях та начальникам Управлінь патрульної поліції в період ускладнення погодних умов особовий склад перевести на посилений графік служби.

"Необхідно забезпечити щодобове залучення в середньому 1600 нарядів поліції, із яких 400 для патрулювання саме автомобільних доріг державного значення. Доручаю бути готовими до співпраці з комунальними службами та ДСНС щодо проведення заходів евакуації транспортних засобів з доріг і трас, а також надання допомоги учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок погіршення погоди. Потрібно забезпечити супроводження на ділянках доріг з ускладненим рухом карет швидкої допомоги, автобусів з пасажирами, автомобілів з малолітніми дітьми. Крім цього, у разі ускладнення погоди Ситуаційний центр НПУ буде переведений на цілодобовий надзвичайний режим роботи із залученням ДСНС та НГУ", ‑ наголосив Клименко.

Голова Державної служба України з надзвичайних ситуації Микола Чечоткін зазначив, що для мінімізації негативних наслідків погодних умов у цілодобовому режимі працюватимуть штаби. Вони координуватимуть дії всіх залучених сил і засобів, проводитимуть моніторинг обстановки та забезпечуватимуть відповідне реагування служб на початковому етапі. Організована координація дій між обласними та міськими адміністраціями, Національної поліцією, рятувальниками ДСНС і територіальними підрозділами "Укравтодору".

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Чечоткін також наголосив на необхідності забезпечення функціонування пунктів обігріву, використовуючи наявну інфраструктуру соціальних об’єктів, особливо в східних областях, де очікується найбільше зниження температур.

"Важливо забезпечити безперебійну роботу снігоочисної техніки та, за необхідності передислокувати її в регіони, де очікується найбільше випадання снігу. Також збільшити кількість патрульної поліції на особливо небезпечних ділянках доріг. Звертаюсь до перевізників, 5, 6 і 7 лютого утриматися, без гострої необхідності, від виїздів на важко габаритному транспорті", - сказав голова ДСНС України.

Керівник "Укравтодору" Олег Федоренко зазначив, що до реагування на ускладнення погодних умов служби готові.

"Службам автомобільних доріг доручено провести додатковий моніторинг наявності відповідної тяжкої техніки та трейлерів для можливого передислокування в межах області та між областями. Дана вказівка чергування дорожньої техніки перед ускладненням погодних умов на небезпечних ділянках, які визначені за результатами попередніх років. Одеська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області звернуться до портів, аби також залучити тяжку техніку, адже там будуть сильні вітри", - зауважив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173829
 
 
 Топ коментарі
 
Точно.Местные чиновники ждут снега как манны небесной. Это ж каких денег лишились в этом году! Ведь списываются миллионы гривен на расчистку дорог, на всевозможные смеси, а снег потом бац- и сам растаял! И тут молитвы чинуш наконец услышаны! Снег потом материализуется в новые мерсы для несчастных жён и многочисленных детей.
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В день когда ВР будет принимать закон о продаже Земли Украины , для зеленой иудейской банды спокойней будет, если народ по домам сидеть будет.
Но от Божией Кары зеленые не уйдут!
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Зелёная плесень входит во вкус: запрещать и не пущать! Негода в Україні: Аваков не відкидає введення заборони на рух транспорту - Цензор.НЕТ 1436
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Авакян у нас теперь по всем вопросам разруливает, и казалось бы при чом тут Арсен, если это дело ГСЧС, не мусора же с сугробов машинки откапывать будут в случае чаго Непогода в Украине: Аваков не исключает введение запрета на движение транспорта - Цензор.НЕТ 8884
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Мусора на рассии,в Украине полиция./Мусор -отражение сложных взаимоотношений в царской России полицейских и евреев -революционеров.Мусор (полицейский) от слова Мосер- ивр. מוסר - - предатель.
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Ну как бы ГСЧС входит в состав МВД... По этому министр МВД наверное и решает такие вопросы.
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Так он же переподчинил себе эти министерства и службы . Цар теперь
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Точно.Местные чиновники ждут снега как манны небесной. Это ж каких денег лишились в этом году! Ведь списываются миллионы гривен на расчистку дорог, на всевозможные смеси, а снег потом бац- и сам растаял! И тут молитвы чинуш наконец услышаны! Снег потом материализуется в новые мерсы для несчастных жён и многочисленных детей.
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... НЕпогода НЕзупинить УКРАЇНЦІВ проти БАНДИ "слуг ..." в разі СПРОБИ вкрасти СвЗемлю України ...
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В день когда ВР будет принимать закон о продаже Земли Украины , для зеленой иудейской банды спокойней будет, если народ по домам сидеть будет.
Но от Божией Кары зеленые не уйдут!
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Зелёная плесень входит во вкус: запрещать и не пущать!
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Аваков, ты когда безневинных людей из застенок выпустишь?

Штабы он собирает... Кручу-верчу, запутать хочу...
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Конечно' законопроект про землю обсуждать сегодня завтра - протестов боятся
Вот саваков уже вместо гидрометеоцентра по просьбе БЕ И ЗЕ
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Дайте угадаю. В Киев, накануне принятия закона о земле, будет запрещен въезд автотранспорта. Поможет ли?
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Необходимо обеспечить ежедневное вовлечение в среднем 1600 нарядов полиции, из которых 400 для патрулирования именно автомобильных дорог государственного значения. Источник: https://censor.net.ua/n3173829

ЯНЕК ТОЖЕ ДОРОГИ ПЕРЕКРЫВАЛ во времена Майдана😁😁😳
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Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, Источник: https://censor.net.ua/n3173829

И КАК РАЗ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗЕМЛЮ ПОДГАДАЛИ ПРОТАЩИТЬ
СОВПАДЕНИЕ? Не думаю 😀😀😀
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А дороги расчищать, людей эвакуировать ?? Не??
Только запретить всем жить??
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И дышать
Они и воздух могут продать - а не только собак
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Я в феврале никуда даже не планирую поездки, потому что наши идиоты дороги любят перекрывать, вместо того чтобы их расчищать и посыпать солью/химикатами.
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Классная погода за окном и ни слова о политике, она уже всех задрала.
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А в Скандинавии дороги не закрывают зимой!,их чистят и посыпают!
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...ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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Снег? Зимой? В феврале?
Это глобальная катастрофа !!

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