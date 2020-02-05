 Негода в Україні: Аваков не відкидає введення заборони на рух транспорту. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час засідання штабу Державної комісії з питань техногенної безпеки.

"Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей - це просто зима, хуртовина. Наші служби готові ухвалити рішення про заборону переміщення автотранспорту на автошляхах у регіонах, де спостерігатиметься ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливим наслідкам негоди", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко доручив начальникам ГУНП в областях та начальникам Управлінь патрульної поліції в період ускладнення погодних умов особовий склад перевести на посилений графік служби.

"Необхідно забезпечити щодобове залучення в середньому 1600 нарядів поліції, із яких 400 для патрулювання саме автомобільних доріг державного значення. Доручаю бути готовими до співпраці з комунальними службами та ДСНС щодо проведення заходів евакуації транспортних засобів з доріг і трас, а також надання допомоги учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок погіршення погоди. Потрібно забезпечити супроводження на ділянках доріг з ускладненим рухом карет швидкої допомоги, автобусів з пасажирами, автомобілів з малолітніми дітьми. Крім цього, у разі ускладнення погоди Ситуаційний центр НПУ буде переведений на цілодобовий надзвичайний режим роботи із залученням ДСНС та НГУ", ‑ наголосив Клименко.

Голова Державної служба України з надзвичайних ситуації Микола Чечоткін зазначив, що для мінімізації негативних наслідків погодних умов у цілодобовому режимі працюватимуть штаби. Вони координуватимуть дії всіх залучених сил і засобів, проводитимуть моніторинг обстановки та забезпечуватимуть відповідне реагування служб на початковому етапі. Організована координація дій між обласними та міськими адміністраціями, Національної поліцією, рятувальниками ДСНС і територіальними підрозділами "Укравтодору".

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Чечоткін також наголосив на необхідності забезпечення функціонування пунктів обігріву, використовуючи наявну інфраструктуру соціальних об’єктів, особливо в східних областях, де очікується найбільше зниження температур.

"Важливо забезпечити безперебійну роботу снігоочисної техніки та, за необхідності передислокувати її в регіони, де очікується найбільше випадання снігу. Також збільшити кількість патрульної поліції на особливо небезпечних ділянках доріг. Звертаюсь до перевізників, 5, 6 і 7 лютого утриматися, без гострої необхідності, від виїздів на важко габаритному транспорті", - сказав голова ДСНС України.

Керівник "Укравтодору" Олег Федоренко зазначив, що до реагування на ускладнення погодних умов служби готові.

"Службам автомобільних доріг доручено провести додатковий моніторинг наявності відповідної тяжкої техніки та трейлерів для можливого передислокування в межах області та між областями. Дана вказівка чергування дорожньої техніки перед ускладненням погодних умов на небезпечних ділянках, які визначені за результатами попередніх років. Одеська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області звернуться до портів, аби також залучити тяжку техніку, адже там будуть сильні вітри", - зауважив він.