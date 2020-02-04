 У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков. ВIДЕО

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, тобто так званий імунітет для уряду, для їхньої роботи, і відправляти у відставку - таких можливостей у Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.
При цьому він висловив переконання, що в разі, якщо "міністри відчуватимуть, що у них немає підтримки суспільства, президента, Верховної Ради, то вони самостійно напишуть заяви" про звільнення.
Нагадаємо, 4 жовтня 2019 Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п'ять років. За документ проголосувало 236 народних депутатів.
Згідно з Конституцією України, впродовж року після схвалення програми діяльності уряду парламент не може розглядати питання про відповідальність уряду і ухвалення резолюції недовіри йому.
Уже даже до баранов начало доходить кто вы и какие ваши цели!
Жив був учітель один
тєтрадкі сидів провіряв
но він актьора любив
що члєном на клавішних грав..
уток стреляли)))
Их дело: в турборежиме выполнять приказы кукловодов. И молчать в тряпочку, что бы не ляпнуть журналистам очередную тупую уйню.
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
- А єслі найдьом?, - Майдан.
1. Уничтожить коррупцию.
2. Поднять экономику и поднять впк.
3. Выиграть войну.Ну или выгнать гнилых и лживых мокшей за урал.
4. РАССТРЕЛЯТЬ ЗИЛЕНСКОХО(писать без ошибок фамилию суперграбителя украины и предателя(новогодние и некоторые прочие тексты этому коксоукурку пишут в кремле,а по оманам шатается для получение дальнейших инструкций) и постить фотку неперевернутую нельзя) и его ****** продажную команду с поголовно фракцией за продажу земли и госпредприятий в обмен на его выборную кампанию перед коломойским и богданом. С каким еще чертом этот черт заключил соглашения это еще предстоит выяснить перед его расстрелом, что оно так сегодня напрягая жилы до предела, гробя себя и рейтинг, протягивает никому не нужную в социумепродажу земли и предприятия и почему специально для этого такая тупая безмолвная команда в вр была выбрана.Такой чей-то торчащий член с гланд череж жопу зеленского, должен вызывать особенно повышенные вопросы. На чьем 163 см кукане этот рогатый черт так ручками и свисшими лапками болтается, как гавно в проруби с реактивным мотором.
Приватизация моторсичи чекисты получили через китай(моторсич вернуть и продажу аннулировать, потому что это чекисткая прокладка в китае, моторсич был куплен за кацапские деньги).Потому только госпрописка и земли и предприятий. Иначе чекисты или другие диверсанты как конкурентов уничтожат, а земли попытаются выкупить на пару с мировыми крысами ж300, которые на уничтожениях предприятий для конкурентов зарабатывают деньги.Кацапские диверсанты уже выкупили залк(дерипаской), львовский автобусный, юждизельмаш, некоторые нпз и прочие. НА этих предприятиях сегодня на крыше растут деревья. На моторсичи скоро тоже будут рости деревья на крыше. Потому для защиты от таких диверсий все госпредприятия и земля должны иметь госпрописку. А управляться по законах умеренного капитализма. А все что эти ****** там в ап там лгут в пользу продажи земель и госпредприятий, то все это профанация для замыливания глаз, придуманная коломойским.И должна использоваться в суде в пользу расстрела особо тяжкого предателя украины и народа.
Проукраинские кандидаты, которым можна баллотироваться по достижениям или не сучьей коррупционной природы: порошенко, турчинов, саакашвилли.
Особолживые или особосучьи, или супергнилые кандидаты, которым категорически запрещено баллотироваться: тимошенко(эта коксовая **** по всем номинациям впереди всех в украине). Всякие бойки, мертвечуки и прочие шныри, служители чк и псы кацапов, пособники агрессора, в украине держать запрещено. Пусть служат в своих парашках лизать жопу чекистам или сидеть на их кукане и гигигать в эфир.