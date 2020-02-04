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 Політика України
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Все про:Кабмін (3286) відставка (597) Разумков Дмитро (367)

 У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков. ВIДЕО

Програма діяльності Кабінету міністрів, яку підтримала Верховна Рада, виключає відставку уряду впродовж року.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, оскільки була підтримана програма дій уряду, тобто так званий імунітет для уряду, для їхньої роботи, і відправляти у відставку - таких можливостей у Верховної Ради немає", - зазначив Разумков.

При цьому він висловив переконання, що в разі, якщо "міністри відчуватимуть, що у них немає підтримки суспільства, президента, Верховної Ради, то вони самостійно напишуть заяви" про звільнення.

Також читайте: Уряд не йде у відставку, це чутки, - Гончарук


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Нагадаємо, 4 жовтня 2019 Верховна Рада затвердила програму діяльності уряду на наступні п'ять років. За документ проголосувало 236 народних депутатів.

Згідно з Конституцією України, впродовж року після схвалення програми діяльності уряду парламент не може розглядати питання про відповідальність уряду і ухвалення резолюції недовіри йому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3173806
 
 
 Топ коментарі
 
Какая поддержка общества?!
Уже даже до баранов начало доходить кто вы и какие ваши цели!
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Один розумный остался, и то это только фамилия... 😎
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В Раде (!!) сидят твари, отчитывающиеся перед мордором , а значит и работающие и выполняющие планы Кремля . Все эти папередники , вкл "тимошенков", "порошенков" , "рабиновичей" и всех их подзаборных шавок типа "Кив" который прямо в раде сегодня переписывался с Жириновским, должны "висеть" на столбе на майдане иначе успеха не видать
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Да ты шо.! Голоса есть, но бубочке оно еще не нужно. Кстати, бубочка гневно так грозился до 4 числа февраля месяца заслушать отчёт самого Гончарука и расследования о прослушке Гончарука и Баканова. Ну и? Пацан уже забыл, уже не важно?
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Зебил, тише, иди на ветку о фальсификации переписи
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Или пусть сходит на ветку про убитых и раненых солдат ВСУ в результате отступления армии..Что то ЗЕбилятня там не появляеца..
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Боюсь это только начало отвода. Уже 5 двухсотых на линии разведения.
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Какая поддержка общества?!
Уже даже до баранов начало доходить кто вы и какие ваши цели!
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Суржик.

Жив був учітель один
тєтрадкі сидів провіряв
но він актьора любив
що члєном на клавішних грав..
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хорошо ложится на мелодию миллион алых роз У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 6034
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Один розумный остался, и то это только фамилия... 😎
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Только корень от фамилии. Не больше
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ёпсель-мопсель... лет 20-25 этой игре)))) еще в приставке...на картриджах )))))
уток стреляли)))
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не тільки можливостей-Ради немає. є сходняк блатних-брудних-неголених-придуркуватих слуг..
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У марионеток-кнопконажимателей этих возможностей никогда и не предполагалось.
Их дело: в турборежиме выполнять приказы кукловодов. И молчать в тряпочку, что бы не ляпнуть журналистам очередную тупую уйню.
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Кива сегодня с Жириком переписывается

У Ради на сьогодні немає можливостей для відставки уряду, - Разумков - Цензор.НЕТ 1103
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Запропонували, підтримали, пограбували! Еконміку знищили! Не нікчемний Гончарук повинен відповідати, а Зеленський!!!
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Поверніть Гройсмана, але ж навряд, їм чим гірше то краще!!!
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вот и хорошо на оман будете бежать всей моношоблой
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Может им увеличить зарплату, что бы лучше работали ? 😜
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Зеленский Распял мальчика ,изнасиловал эпилептичку и съел всех снегирей!
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Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
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В конкурс на соискание звания «Самый Упоротый Долбодятел ЗЕ-балагана» мощно вступил Грустный Слизняк НедоРазумков, из бреда которого следует, шо у ЗЕ-подонков мало того, шо мозги набекрень, так ещё и всё пальцы повывихнутые. Но есть же способ «свершить волеизъявление», правда не у всех, - как ихний ЗЕ-предводитель на рояле. Нехай Киве забашляют - он натренирует.
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- У Рады на сегодня нет возможностей для отставки правительства, - Разумков.
- А єслі найдьом?, - Майдан.
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зеленая шлендра ездит в оман на курсы по запоминанию кацапских приказов. Этому гавну даже тексты на новый год пишут в кремле.
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Следующий кандидат в президенты, которого нужно поддержать должен гарантировать:
1. Уничтожить коррупцию.
2. Поднять экономику и поднять впк.
3. Выиграть войну.Ну или выгнать гнилых и лживых мокшей за урал.
4. РАССТРЕЛЯТЬ ЗИЛЕНСКОХО(писать без ошибок фамилию суперграбителя украины и предателя(новогодние и некоторые прочие тексты этому коксоукурку пишут в кремле,а по оманам шатается для получение дальнейших инструкций) и постить фотку неперевернутую нельзя) и его ****** продажную команду с поголовно фракцией за продажу земли и госпредприятий в обмен на его выборную кампанию перед коломойским и богданом. С каким еще чертом этот черт заключил соглашения это еще предстоит выяснить перед его расстрелом, что оно так сегодня напрягая жилы до предела, гробя себя и рейтинг, протягивает никому не нужную в социумепродажу земли и предприятия и почему специально для этого такая тупая безмолвная команда в вр была выбрана.Такой чей-то торчащий член с гланд череж жопу зеленского, должен вызывать особенно повышенные вопросы. На чьем 163 см кукане этот рогатый черт так ручками и свисшими лапками болтается, как гавно в проруби с реактивным мотором.
Приватизация моторсичи чекисты получили через китай(моторсич вернуть и продажу аннулировать, потому что это чекисткая прокладка в китае, моторсич был куплен за кацапские деньги).Потому только госпрописка и земли и предприятий. Иначе чекисты или другие диверсанты как конкурентов уничтожат, а земли попытаются выкупить на пару с мировыми крысами ж300, которые на уничтожениях предприятий для конкурентов зарабатывают деньги.Кацапские диверсанты уже выкупили залк(дерипаской), львовский автобусный, юждизельмаш, некоторые нпз и прочие. НА этих предприятиях сегодня на крыше растут деревья. На моторсичи скоро тоже будут рости деревья на крыше. Потому для защиты от таких диверсий все госпредприятия и земля должны иметь госпрописку. А управляться по законах умеренного капитализма. А все что эти ****** там в ап там лгут в пользу продажи земель и госпредприятий, то все это профанация для замыливания глаз, придуманная коломойским.И должна использоваться в суде в пользу расстрела особо тяжкого предателя украины и народа.
Проукраинские кандидаты, которым можна баллотироваться по достижениям или не сучьей коррупционной природы: порошенко, турчинов, саакашвилли.
Особолживые или особосучьи, или супергнилые кандидаты, которым категорически запрещено баллотироваться: тимошенко(эта коксовая **** по всем номинациям впереди всех в украине). Всякие бойки, мертвечуки и прочие шныри, служители чк и псы кацапов, пособники агрессора, в украине держать запрещено. Пусть служат в своих парашках лизать жопу чекистам или сидеть на их кукане и гигигать в эфир.
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Какое убогое создание. Ему бы ещё в песочнице играться
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